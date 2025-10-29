Sábado y domingo UN NUEVO CRUCE DE SALTO GRANDE

Este miércoles comenzará con la entrega de kits y de esa forma empieza a palpitarse esta experiencia deportiva que contará con circuitos de 5K, 12K, 25K y 50K, en el perilago de Salto Grande.

La prueba reúne a miles de corredores locales y de distintas provincias del país, generando un fuerte movimiento turístico y posicionando a la ciudad como un destino ideal para el deporte al aire libre.

Este miércoles, en la sede de Osde, comenzará la entrega de kits para residentes, y el viernes en Termas del Ayuí entre las 16.00 y las 20.00 para los corredores que no sean de Concordia.

Los Galgos Eventos, con el acompañamiento de sponsors, instituciones públicas y privadas, promueve el deporte y el disfrute saludable en espacios naturales, consolidando esta propuesta que crece en convocatoria y prestigio edición tras edición.

Entrega de kits

Miércoles 29 de octubre

De 18 a 21 horas

Sede OSDE Concordia – Pellegrini y Alberdi

Exclusivo para corredores locales.

Viernes 31 de octubre

De 16 a 20 horas

Termas y Parque Acuático Ayuí

Entrega para atletas NO residentes en nuestra ciudad.

Sábado 1 de noviembre

Termas y Parque Acuático Ayuí

De 5:30 a 6:30 horas: Entrega exclusiva para atletas NO residentes de la distancia 50kms.

De 14 a 20 horas: Entrega exclusiva para atletas NO Residentes

Domingo 2 de noviembre:

No habrá entrega de kits por lo que se solicita a todos los participantes realizar las previsiones necesarias para retirar su kit en los días y horarios indicados.