Sábado y domingo UN NUEVO CRUCE DE SALTO GRANDE

Los Menores de Ferro juegan el Nacional C
Desde este martes y hasta el domingo, los menores masculinos de la institución con sede en calle Buenos Aires estarán participando del Torneo Nacional C, que organiza la Confederación Argentina de Handball.
Este fin de semana del 1 y 2 de noviembre, Concordia será nuevamente sede del Trail Aventura Cruce Salto Grande, una competencia consolidada como la más convocante de la región.
Este miércoles comenzará con la entrega de kits y de esa forma empieza a palpitarse esta experiencia deportiva que contará con circuitos de 5K, 12K, 25K y 50K, en el perilago de Salto Grande.
La prueba reúne a miles de corredores locales y de distintas provincias del país, generando un fuerte movimiento turístico y posicionando a la ciudad como un destino ideal para el deporte al aire libre.
Este miércoles, en la sede de Osde, comenzará la entrega de kits para residentes, y el viernes en Termas del Ayuí entre las 16.00 y las 20.00 para los corredores que no sean de Concordia.
Los Galgos Eventos, con el acompañamiento de sponsors, instituciones públicas y privadas, promueve el deporte y el disfrute saludable en espacios naturales, consolidando esta propuesta que crece en convocatoria y prestigio edición tras edición.
Entrega de kits
Miércoles 29 de octubre
De 18 a 21 horas
Sede OSDE Concordia – Pellegrini y Alberdi
Exclusivo para corredores locales.
Viernes 31 de octubre
De 16 a 20 horas
Termas y Parque Acuático Ayuí
Entrega para atletas NO residentes en nuestra ciudad.
Sábado 1 de noviembre
Termas y Parque Acuático Ayuí
De 5:30 a 6:30 horas: Entrega exclusiva para atletas NO residentes de la distancia 50kms.
De 14 a 20 horas: Entrega exclusiva para atletas NO Residentes
Domingo 2 de noviembre:
No habrá entrega de kits por lo que se solicita a todos los participantes realizar las previsiones necesarias para retirar su kit en los días y horarios indicados.
Flavio Briatore y compañía ya tomaron una decisión con el piloto argentino, según la prensa europea. Detalles.
La Liga Concordiense de Fútbol va completando los “casilleros” de los torneos en disputa en esta temporada.
En el marco de la vigesimosexta y última fecha de la Divisional “B”, Salto Grande goleó 4 a 0 a Ancel y logró el ascenso a Primera tras coronarse campeón del certamen Ramón Agustín Isla. El “hidroeléctrico” vuelve a la “A” tras ocho años jugando en la segunda categoría.
En el Estadio Ciudad de Concordia, Comunicaciones derrotó 4 a 1 a Libertad y se quedó con el Petit del Torneo Clausura. El ”canario” se ganó un lugar en la final por una plaza en el Torneo Regional Amateur del año que viene.
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.
La Liga Concordiense de Fútbol va completando los “casilleros” de los torneos en disputa en esta temporada.
Flavio Briatore y compañía ya tomaron una decisión con el piloto argentino, según la prensa europea. Detalles.