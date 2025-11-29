El club del fútbol argentino que respaldó a Chiqui Tapia y fue repudiado por sus propios hinchas: “Manchan nuestro nombre”

En las últimas horas, en el medio de las disputas entre la Asociación del Fútbol Argentino y Estudiantes de La Plata, originadas por la decisión de darle un título a Rosario Central, una gran cantidad de clubes del país respaldaron públicamente a Claudio Tapia y su gestión. Todas las instituciones -la gran mayoría del ascenso- lo hicieron con un mensajes en las redes sociales.

Uno de los que se sumó a la banca para el Chiqui fue Ferro Carril Oeste, uno de los históricos del fútbol local. El equipo de Caballito repudió los “ataques mediáticos” contra la AFA a través de un comunicado institucional, que no pasó desapercibido en X.

“El hostigamiento a su dirigencia elegida democráticamente es también un ataque a los clubes asociados que elegimos a nuestra conducción“, señaló el Verdolaga en su escrito y agregó que “estos ataques atentan contra la autonomía de la AFA y de los clubes”.

El repudio de los hinchas de Ferro

Pocas horas después del respaldo público de Ferro para la AFA y Tapia, la Subcomisión de Filiales salió al cruce. “Repudiamos el comunicado expuesto en los medios oficiales“, escribió, en un posteo que tuvo incluso más interacciones que el de la cuenta oficial del club.

“Somos una institución modelo y pionera del Fútbol Argentino. No merecemos que manchen nuestro nombre. Nuestro club y colores están más arriba que cualquier dirigente“, cerró.

Chiqui Tapia: “Las luchas se dan desde adentro”

Durante la ceremonia de los Premios Alumni, el presidente de la AFA se pronunció por primera vez sobre todo lo sucedido: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”.

“Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino“, agregó, arremetiendo contra Estudiantes.