Mercado Libre: en 5 años subsidiado con u$d. 373 millones.
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
PREGONANDO PREGONANDO
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.deportes29/11/2025pregonando
En las últimas horas, en el medio de las disputas entre la Asociación del Fútbol Argentino y Estudiantes de La Plata, originadas por la decisión de darle un título a Rosario Central, una gran cantidad de clubes del país respaldaron públicamente a Claudio Tapia y su gestión. Todas las instituciones -la gran mayoría del ascenso- lo hicieron con un mensajes en las redes sociales.
Uno de los que se sumó a la banca para el Chiqui fue Ferro Carril Oeste, uno de los históricos del fútbol local. El equipo de Caballito repudió los “ataques mediáticos” contra la AFA a través de un comunicado institucional, que no pasó desapercibido en X.
“El hostigamiento a su dirigencia elegida democráticamente es también un ataque a los clubes asociados que elegimos a nuestra conducción“, señaló el Verdolaga en su escrito y agregó que “estos ataques atentan contra la autonomía de la AFA y de los clubes”.
El repudio de los hinchas de Ferro
Pocas horas después del respaldo público de Ferro para la AFA y Tapia, la Subcomisión de Filiales salió al cruce. “Repudiamos el comunicado expuesto en los medios oficiales“, escribió, en un posteo que tuvo incluso más interacciones que el de la cuenta oficial del club.
“Somos una institución modelo y pionera del Fútbol Argentino. No merecemos que manchen nuestro nombre. Nuestro club y colores están más arriba que cualquier dirigente“, cerró.
El club del fútbol argentino que respaldó a Chiqui Tapia y fue repudiado por sus propios hinchas: “Manchan nuestro nombre”
Chiqui Tapia: “Las luchas se dan desde adentro”
Durante la ceremonia de los Premios Alumni, el presidente de la AFA se pronunció por primera vez sobre todo lo sucedido: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”.
“Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino“, agregó, arremetiendo contra Estudiantes.
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.
El senador bonaerense y ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, intervino en la discusión por la designación de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa y salió a respaldar su llegada al Gabinete.
A través de las redes sociales, la cuenta oficial del Millonario hizo formal que el referente no continuará dentro del plantel en 2026.
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
Este domingo desde las 8.45 hs. se llevará a cabo en la zona del lago Salto Grande la segunda fecha del “Circuito Binacional de Triatlon Jeep” que tendrá su epicentro en playa Punta Bonita, en el predio de Puerto Luis.
Este jueves por la noche se realizó la presentación de la 8° edición del Desafío KM 248 que tendrá como prueba las distancias de 38 y 72 kilómetros, que se correrá este domingo desde las 9 de la mañana desde el Parador Turístico del kilómetro 248 de la Autovía 14 en Concordia.
El Tribunal de Disciplina abrió un expediente contra el club y los once jugadores que le dieron la espalda a los del Canalla. El diálogo por teléfono del presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, con los referentes del plantel.
Estudiantes Concordia finalizó su participación en la actual Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, al ser derrotado este lunes por Urquiza de Santa Elena en el Gigante Verde por 78 a 68.
El equipo de Los Dinos se consagró Campeón en el Torneo de Maxi Voley que se disputó en Concepción del Uruguay, el pasado fin de semana.
El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos. Se reunió el Consejo Provincial del PJ Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en… LNd Nov 2025 4–6 minutos Gaillard, peronismo, pj, UPC
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.