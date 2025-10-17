PREGONANDO PREGONANDO

C.G.T. REGIONAL CONCORDIA - 17 DE OCTUBRE DIA DE LA LEALTAD. EVOCACION DE UNA GESTA OBRERA

El 17 de Octubre de 1945 una multitud de trabajadores salieron desde sus lugares de trabajo hasta la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Juan Domingo Perón, entonces quién había sido encarcelado por su abierta posición de defensa de la comunidad obrera.-

No se había visto un acontecimiento de tan extraordinaria magnitud y características tan extraordinarias en la argentina.-

Este hecho revolucionario constituye una bisagra en la historia de nuestro país, por cuanto junto a la figura de un Coronel, entra en acción con una fuerza arrolladora una masa social, la clase obrera, hasta ese momento prácticamente sin influencia alguna en el dictado de los destinos del país.-

Esta es una fecha insigne que posicionó a los trabajadores en el centro de la escena social y política. La detención de Perón fue el detonante que aceleró la decisión del movimiento sindical. La comunidad del trabajo entendió que había llegado su hora para irrumpir en el escenario político, para mejorar y consolidar las reivindicaciones logradas como la jornada de trabajo, el descanso dominical, la negociación colectiva, las mejoras salariales y muchas otras conquistas.-

La Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia recuerda con viva emoción este trascendente acontecimiento social y político y a todos sus protagonistas: hombres y mujeres hacedores y partícipes de esta gran epopeya de aquel lejano, pero cerca en los más profundo de nuestro corazón, el 17 de octubre de 1945. Un hecho que sorprendió al mundo y que significó el punto de partida de la revolución social más importante de Latinoamérica: “la revolución justicialista”.-

El movimiento sindical organizado conmemorará esta jornada sublime con un acto de homenaje, evocación y memoria en la cruz mayor del Cementerio de nuestra ciudad este Viernes 17 de octubre a la Hora 10 de la mañana: oportunidad en que también se descubrirá una placa recordatoria en el panteón de la CGT que recuerda a los dirigentes concordienses que participaron de las grandes luchas obreras en el devenir de la historia regional y nacional.-

La comunidad del trabajo sindicalizada recordará aquella vieja guardia sindical a quienes el Presidente de la Nación, ejerciendo por tercera vez la Primera magistratura en 1974, los calificó de sabios y prudentes, destacando su heroicas acciones en la recuperación de la Patria. Un legado que han tomado las nuevas generaciones de trabajadores cuyas instituciones sindicales que los nuclean han sido reconocidas en el mundo por su organización, coherencia en los objetivos e ideales, por su obstinada rectitud doctrinal, por su inquebrantable lealtad a una doctrina y principios fundacionales y por su perseverancia de siempre en la búsqueda del bien común.-

“Instalado en el tiempo con toda capacidad de perduración, el 17 de octubre de 1945 mantiene inalterable sus rasgos esenciales, particularmente en los trabajadores en cuyo espíritu se adentró con una señal inequívoca, iluminadora, ligada al nacimiento de reivindicaciones largamente esperadas, unidas al fervor que origina la identificación con el suelo propio. La imagen de aquella marea humana, su encendido fuego revolucionario, mantiene su contenido de certidumbre y de pasión y su flamear de bandera que se empeña en continuar izada en lo más alto del firmamento”.-

 

