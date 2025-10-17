C.G.T. REGIONAL CONCORDIA - 17 DE OCTUBRE DIA DE LA LEALTAD. EVOCACION DE UNA GESTA OBRERA

La canasta de crianza volvió a aumentar y superó los $545.000 en septiembre
Los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación de septiembre.
PREGONANDO PREGONANDO
El 17 de Octubre de 1945 una multitud de trabajadores salieron desde sus lugares de trabajo hasta la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Juan Domingo Perón, entonces quién había sido encarcelado por su abierta posición de defensa de la comunidad obrera.-Concordia17/10/2025 CGT Reg. Concordia
No se había visto un acontecimiento de tan extraordinaria magnitud y características tan extraordinarias en la argentina.-
Este hecho revolucionario constituye una bisagra en la historia de nuestro país, por cuanto junto a la figura de un Coronel, entra en acción con una fuerza arrolladora una masa social, la clase obrera, hasta ese momento prácticamente sin influencia alguna en el dictado de los destinos del país.-
Esta es una fecha insigne que posicionó a los trabajadores en el centro de la escena social y política. La detención de Perón fue el detonante que aceleró la decisión del movimiento sindical. La comunidad del trabajo entendió que había llegado su hora para irrumpir en el escenario político, para mejorar y consolidar las reivindicaciones logradas como la jornada de trabajo, el descanso dominical, la negociación colectiva, las mejoras salariales y muchas otras conquistas.-
La Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia recuerda con viva emoción este trascendente acontecimiento social y político y a todos sus protagonistas: hombres y mujeres hacedores y partícipes de esta gran epopeya de aquel lejano, pero cerca en los más profundo de nuestro corazón, el 17 de octubre de 1945. Un hecho que sorprendió al mundo y que significó el punto de partida de la revolución social más importante de Latinoamérica: “la revolución justicialista”.-
El movimiento sindical organizado conmemorará esta jornada sublime con un acto de homenaje, evocación y memoria en la cruz mayor del Cementerio de nuestra ciudad este Viernes 17 de octubre a la Hora 10 de la mañana: oportunidad en que también se descubrirá una placa recordatoria en el panteón de la CGT que recuerda a los dirigentes concordienses que participaron de las grandes luchas obreras en el devenir de la historia regional y nacional.-
La comunidad del trabajo sindicalizada recordará aquella vieja guardia sindical a quienes el Presidente de la Nación, ejerciendo por tercera vez la Primera magistratura en 1974, los calificó de sabios y prudentes, destacando su heroicas acciones en la recuperación de la Patria. Un legado que han tomado las nuevas generaciones de trabajadores cuyas instituciones sindicales que los nuclean han sido reconocidas en el mundo por su organización, coherencia en los objetivos e ideales, por su obstinada rectitud doctrinal, por su inquebrantable lealtad a una doctrina y principios fundacionales y por su perseverancia de siempre en la búsqueda del bien común.-
“Instalado en el tiempo con toda capacidad de perduración, el 17 de octubre de 1945 mantiene inalterable sus rasgos esenciales, particularmente en los trabajadores en cuyo espíritu se adentró con una señal inequívoca, iluminadora, ligada al nacimiento de reivindicaciones largamente esperadas, unidas al fervor que origina la identificación con el suelo propio. La imagen de aquella marea humana, su encendido fuego revolucionario, mantiene su contenido de certidumbre y de pasión y su flamear de bandera que se empeña en continuar izada en lo más alto del firmamento”.-
CONSEJO DIRECTIVO
C.G.T. REGIONAL CONCORDIA
Los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación de septiembre.
El ex gobernador fue atacado ayer cuando había campaña electoral en el interior de la provincia
Se suman voces que reclaman que el gobierno amplíe su base de sustentación política.
Desde el Cementerio Nuevo de Concordia se informa a la comunidad que a partir del 15 de octubre se modificó el horario de visita de la necrópolis.
El Bloque de Concejales del Partido Justicialista de Concordia informa que en la sesión celebrada este jueves 16 de octubre el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad —con el acompañamiento de los bloques oficialista y libertario— el pedido de informes presentado por nuestro bloque respecto del Convenio Específico celebrado entre la Municipalidad de Concordia y la Fundación Maximiliano Kolbë, aprobado mediante Decreto N° 994/2025 del pasado 19 de agosto.
HOMENAJE, ADVOCACION Y MEMORIA DE UNA GESTA HEROICA
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
La comunidad trabajadora nucleada en la Regional Concordia de la C.G.T se adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación CTERA que lleva a cabo medidas de fuerza y acciones de esclarecimiento y toma de conciencia sobre el perverso proyecto del gobierno libertario contra la educación pública.
Tal como lo había anticipado el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, el Bloque Peronista Concordia presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva 2025 – Tasa Comercial, que busca corregir los desajustes generados por la falta de actualización de las escalas y el incremento desmedido de la presión fiscal sobre los comercios de la ciudad.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Cantallops, Miguel Ángel, propietario del inmueble ubicado en calle Italia y Perú S/N° – Manzana N°613 – Parcela N°1 – Cuenta Municipal N°32540 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, impuso la pena de 11 años de prisión efectiva a E.N.DC, a quien un jurado popular reunido el 26 de septiembre pasado en esa ciudad declaró culpable del delito de Abuso sexual gravemente ultrajante –reiterado-, agravado por el grave daño a la salud mental y por ser el encargado de la guarda de la víctima.
El ministro de Economía Luis Caputo envió desde la capital de Estados Unidos un mensaje grabado a los empresarios participantes de la 61º edición del Coloquio de Idea en Mar del Plata.
El 17 de Octubre de 1945 una multitud de trabajadores salieron desde sus lugares de trabajo hasta la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Juan Domingo Perón, entonces quién había sido encarcelado por su abierta posición de defensa de la comunidad obrera.-
Se suman voces que reclaman que el gobierno amplíe su base de sustentación política.
El ex gobernador fue atacado ayer cuando había campaña electoral en el interior de la provincia