El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre el convenio entre la Municipalidad y la Fundación Maximiliano Kolbë

El convenio establece acciones conjuntas en materia sanitaria, social y nutricional, con una erogación mensual de $4.520.000 imputada a las partidas presupuestarias de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Desde el bloque justicialista manifestamos nuestra preocupación ante posibles situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses, dado que la presidenta de la Fundación Maximiliano Kolbë, Sra. Stella Maris Micucci, es esposa del Subsecretario de Desarrollo Social municipal, Sr. Roberto Domingo Niez, área de la cual dependen los fondos que financian dicho convenio.

Asimismo, señalamos que las tareas previstas en el acuerdo —relevamientos socio-nutricionales, detección de casos de desnutrición y talleres de promoción y asistencia social— forman parte de las competencias propias de las áreas municipales de Salud, Desarrollo Social y Niñez, por lo que corresponde conocer las razones que motivaron la tercerización de funciones públicas a una entidad externa.

A través del pedido de informes, el Concejo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que:

Informe si se evaluaron posibles situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses entre la Sra. Micucci y el Sr. Niez.

Remita copia de los dictámenes legales y técnicos que avalen la legalidad del convenio.

Indique los criterios de selección aplicados y si se consideraron otras alternativas institucionales.

Precise el monto total comprometido, la modalidad de pago y los mecanismos de control y rendición de cuentas.

Informe si el personal técnico y profesional municipal participa o fue consultado para la implementación de las acciones.

Especifique los fundamentos que justifican la tercerización de funciones municipales.

