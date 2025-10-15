Los números del momento +1,8%

De acuerdo con el Relevamiento de Precios Minoristas que realiza mensualmente el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en septiembre los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron una

variación del 1,8% con respecto al mes anterior, acumulando un aumento del 33,7% en los pri-

meros nueve meses del año.

En tanto, el precio del pollo fresco mostró una caída del 0,7% en septiembre, con un incremento acumulado del

23 % en lo que va del año.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo registró una suba del 3,1% respecto del mes anterior, y un acumulado del

10,1% en nueve meses. De este modo, al comparar con los últimos doce meses, el incremento

promedio de los distintos cortes de carne vacuna fue del 58,4%, frente al 37,7% del pechito de

cerdo y al 34,4% del pollo fresco.