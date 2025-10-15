La lider de CC, Lilita Carrió "Caputo es un ministro caído, no tiene autoridad para hablar"

Los números del momento +1,8%
Aumentó el precio de la carne vacuna durante septiembre.
PREGONANDO PREGONANDO
La líder de la Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, remarcó que Luis Caputo, es un "ministro caído", lo tildó de "taradito", y señaló que "no tiene autoridad para hablar"Argentina15/10/2025pregonando
. Además, consideró al Gobierno del presidente de Javier Milei como uno "perverso" al establecer las diferencias con la "crueldad".
"Acá hay un equipo económico caído. Porque si el que tiene que hablar es (Scott) Bessent es porque no puede hablar el ministro. Y un ministro que no tiene credibilidad es un ministro caído", analizó Carrió sobre el rol del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el del ministro de Economía, Luis Caputo.
En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, reprochó que "cuando un ministro que tiene que hablar, es el el jefe del tesoro de los Estados Unidos, es porque vos tenés un ministro caído" y agregó que el "ministro no tiene autoridad para hablar". "Lo escuché el otro día, era taradito, hablando", lanzó contra el titular del Palacio de Hacienda.
A Caputo, le reclamó "hacer campaña" al achacar que "todo es la culpa de la oposición". "No, es la culpa de todos los desastres que hicieron, sobre todo a partir de julio", arremetió contra la política económica.
"No sé qué van a hacer, pero este equipo económico está caído. Punto, no tiene autoridad y cuando no tenés autoridad, no tenés autoridad", planteó.
El análisis sobre Milei
A la figura del presidente Javier Milei, Carrió la definió como una "experiencia pasajera, una experiencia ególatra, una experiencia que expresa una sociedad rota".
También, se detuvo en explicar la diferencia entre una "experiencia cruel y perversa". Para la primera, puso como ejemplo a un "puntero del PJ, que es dealer de la droga y reparte la droga en el Conurbano". "¿Es cruel? Sí", analizó pero matizó: "Es un tipo que en el momento en que necesitás el medicamento o que se muere tu vieja, está".
Embed
"Es cruel, es un macho cruel, pero no es perverso", diferenció y explicó la perversidad al poner como ejemplo al Gobierno libertario: "¿Cuál es la diferencia con la perversidad? Es cuando vos gozás en la crueldad. Cuando vos vetás, vos estás gozando de la crueldad".
Ante la pregunta de Novaresio de si el Gobierno es perverso, reafirmó: "Es perverso".
Aumentó el precio de la carne vacuna durante septiembre.
El 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por la ONU para reconocer el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Este jueves 16 de octubre a las 10 hs, decenas de movimientos populares nos concentraremos frente a la sede central del monopolio agroexportador yanqui Cargill, con nuestras ollas vacías como símbolo de la lucha contra el hambre y la política entreguista del gobierno.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, remarcó que Luis Caputo, es un "ministro caído", lo tildó de "taradito", y señaló que "no tiene autoridad para hablar"
Los funcionarios presentaron las respectivas notas para comunicar la insistencia
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reivindicó hoy al "campo", las "industrias", las "pymes", los "trabajadores" y remarcó: "Eso es lo único que nos va a hacer grandes".
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de la defensa de Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi para que sus miembros se aparten del juicio en la denominada causa “Cuadernos”, que comenzará el 6 de noviembre.
“No podemos decir que no haya salvataje y que todo esto desborde en una devaluación que afectaría a los sectores más vulnerables de la sociedad”, sostuvo Felisa Miceli, ex ministra de Economía, quien advirtió que “a esta situación nos lleva la propia impericia y el mal manejo de la gestión económica del gobierno”.
El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.
La visita del presidente Javier Milei a San Nicolás, en el marco de un acto de campaña en la fábrica Sidersa que busca impulsar una reforma laboral y tributaria, desató un fuerte rechazo entre trabajadores y vecinos de la región industrial más golpeada por la recesión.
La medida de fuerza se llevará a cabo entre las 16 y las 20 en el Aeroparque Jorge Newbery.
En una entrevista reciente en el canal A24, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en medio del caso de "Fred" Machado, el economista liberal Roberto Cachanosky sorprendió con una revelación que volvió a poner bajo la lupa las prácticas internas de La Libertad Avanza.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
El motivo se debe a las intensas lluvias y al aumento del caudal de agua.
HOMENAJE, ADVOCACION Y MEMORIA DE UNA GESTA HEROICA
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de la defensa de Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi para que sus miembros se aparten del juicio en la denominada causa “Cuadernos”, que comenzará el 6 de noviembre.