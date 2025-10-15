Mensaje en "defensa de la soberanía", Sergio Massa opino sobre la reunión de Milei con Trump

Así, se expresó el exministro de Economía de la gestión anterior como respuesta a la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje del equipo de comunicación de Massa, destacaron que el pronunciamiento en la red social X del líder del Frente Renovador fue "en defensa de la soberanía" y de los "valores que hacen grande al país".

Massa publicó en su mensaje en la red social X: “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”.

El candidato presidencial por el peronismo en las elecciones presidenciales del 2023, compartió un video de aquel momento donde exponía su posicionamiento: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

"Su mensaje busca reafirmar una visión de desarrollo nacional basada en la inclusión, el esfuerzo y la defensa del empleo argentino, frente al modelo de Milei que promueve el crecimiento de unos pocos especuladores financieros defendiendo la soberanía argentina frente a la interferencia estadounidense", explicó su entorno.