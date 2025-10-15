PREGONANDO PREGONANDO

Mensaje en "defensa de la soberanía", Sergio Massa opino sobre la reunión de Milei con Trump

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reivindicó hoy al "campo", las "industrias", las "pymes", los "trabajadores" y remarcó: "Eso es lo único que nos va a hacer grandes".

Argentina15/10/2025
sergio masa
sergio masa

 Así, se expresó el exministro de Economía de la gestión anterior como respuesta a la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje del equipo de comunicación de Massa, destacaron que el pronunciamiento en la red social X del líder del Frente Renovador fue "en defensa de la soberanía" y de los "valores que hacen grande al país".

Massa publicó en su mensaje en la red social X: “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”.

 Con un mensaje en "defensa de la soberanía", Massa respondió a la reunión de Milei con Trump
El candidato presidencial por el peronismo en las elecciones presidenciales del 2023, compartió un video de aquel momento donde exponía su posicionamiento: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

"Su mensaje busca reafirmar una visión de desarrollo nacional basada en la inclusión, el esfuerzo y la defensa del empleo argentino, frente al modelo de Milei que promueve el crecimiento de unos pocos especuladores financieros defendiendo la soberanía argentina frente a la interferencia estadounidense", explicó su entorno.

CARGIL

Denunciamos a los dueños del hambre y la entrega nacional 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐅𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐈𝐋𝐋

campo15/10/2025
campo15/10/2025

Este jueves 16 de octubre a las 10 hs, decenas de movimientos populares nos concentraremos frente a la sede central del monopolio agroexportador yanqui Cargill, con nuestras ollas vacías como símbolo de la lucha contra el hambre y la política entreguista del gobierno.

pregonando
autovia

Licitación de la Ruta del MERCOSUR

pregonando
Argentina14/10/2025

El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.

repudios a milei

Repudio federal en contra de las políticas de Javier Milei

pregonando
Argentina11/10/2025

La visita del presidente Javier Milei a San Nicolás, en el marco de un acto de campaña en la fábrica Sidersa que busca impulsar una reforma laboral y tributaria, desató un fuerte rechazo entre trabajadores y vecinos de la región industrial más golpeada por la recesión.

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia14/10/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 -  y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.

julio devido

Causa Cuadernos, reves para dos exministros

pregonando
Argentina15/10/2025

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de la defensa de Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi para que sus miembros se aparten del juicio en la denominada causa “Cuadernos”, que comenzará el 6 de noviembre.