Causa Cuadernos, reves para dos exministros

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de la defensa de Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi para que sus miembros se aparten del juicio en la denominada causa “Cuadernos”, que comenzará el 6 de noviembre.

Argentina15/10/2025pregonandopregonando
Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro habían recusado a Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli al responsabilizaros por “contaminación en la valoración de la prueba” y “adelantamiento de opinión” durante las audiencias en que se trataron ofrecimientos de “reparación integral” de empresarios y financistas acusados. El pedido fue rechazado “in límine”, sin analizar el fondo de la cuestión.

Las defensas de los ex ministros argumentaron que en las audiencias virtuales hubo una “anticipación indebida de juicios y apreciaciones sobre cuestiones que debían reservarse para el debate oral”. “Tal como se verifica en los registros fílmicos y sonoros, comprometen la imparcialidad del tribunal y lesionan las garantías fundamentales del debido proceso, por lo que resulta imprescindible que tales circunstancias sean consideradas al momento de declarar la nulidad solicitada y, en su caso, en la vía recursiva que podría llegar a derivarse”.

Los jueces sostuvieron que el ofrecimiento de reparación no implica “contaminación” y que, si bien algunos abogados hicieron alegatos, ellos habían avisado que “no debían referirse a cuestiones de hecho y prueba, advertencia que el presidente debió reiterar en el transcurso de dicho acto procesal”. Consideraron que las expresiones de la defensa sobre supuestas “admisiones de responsabilidad” que implicarían “prejuzgamiento” responden a “una inadecuada y forzada interpretación que no se identifica con la realidad de lo sucedido”. “La mera sospecha de parcialidad no determina inexorablemente el apartamiento del magistrado del juzgamiento de la causa, sino solo cuando el pedido se acompaña con razones legítimas y objetivas que puedan otorgarle adecuado respaldo, lo que no ha sucedido en el presente”, señalaron.

CARGIL

Denunciamos a los dueños del hambre y la entrega nacional 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐅𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐈𝐋𝐋

pregonando
campo15/10/2025

Este jueves 16 de octubre a las 10 hs, decenas de movimientos populares nos concentraremos frente a la sede central del monopolio agroexportador yanqui Cargill, con nuestras ollas vacías como símbolo de la lucha contra el hambre y la política entreguista del gobierno.

autovia

Licitación de la Ruta del MERCOSUR

pregonando
Argentina14/10/2025

El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.

repudios a milei

Repudio federal en contra de las políticas de Javier Milei

pregonando
Argentina11/10/2025

La visita del presidente Javier Milei a San Nicolás, en el marco de un acto de campaña en la fábrica Sidersa que busca impulsar una reforma laboral y tributaria, desató un fuerte rechazo entre trabajadores y vecinos de la región industrial más golpeada por la recesión.

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia14/10/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 -  y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.

