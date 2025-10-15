Causa Cuadernos, reves para dos exministros

Los números del momento +1,8%
Aumentó el precio de la carne vacuna durante septiembre.
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de la defensa de Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi para que sus miembros se aparten del juicio en la denominada causa “Cuadernos”, que comenzará el 6 de noviembre.Argentina15/10/2025pregonando
Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro habían recusado a Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli al responsabilizaros por “contaminación en la valoración de la prueba” y “adelantamiento de opinión” durante las audiencias en que se trataron ofrecimientos de “reparación integral” de empresarios y financistas acusados. El pedido fue rechazado “in límine”, sin analizar el fondo de la cuestión.
Las defensas de los ex ministros argumentaron que en las audiencias virtuales hubo una “anticipación indebida de juicios y apreciaciones sobre cuestiones que debían reservarse para el debate oral”. “Tal como se verifica en los registros fílmicos y sonoros, comprometen la imparcialidad del tribunal y lesionan las garantías fundamentales del debido proceso, por lo que resulta imprescindible que tales circunstancias sean consideradas al momento de declarar la nulidad solicitada y, en su caso, en la vía recursiva que podría llegar a derivarse”.
Los jueces sostuvieron que el ofrecimiento de reparación no implica “contaminación” y que, si bien algunos abogados hicieron alegatos, ellos habían avisado que “no debían referirse a cuestiones de hecho y prueba, advertencia que el presidente debió reiterar en el transcurso de dicho acto procesal”. Consideraron que las expresiones de la defensa sobre supuestas “admisiones de responsabilidad” que implicarían “prejuzgamiento” responden a “una inadecuada y forzada interpretación que no se identifica con la realidad de lo sucedido”. “La mera sospecha de parcialidad no determina inexorablemente el apartamiento del magistrado del juzgamiento de la causa, sino solo cuando el pedido se acompaña con razones legítimas y objetivas que puedan otorgarle adecuado respaldo, lo que no ha sucedido en el presente”, señalaron.
El 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por la ONU para reconocer el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Este jueves 16 de octubre a las 10 hs, decenas de movimientos populares nos concentraremos frente a la sede central del monopolio agroexportador yanqui Cargill, con nuestras ollas vacías como símbolo de la lucha contra el hambre y la política entreguista del gobierno.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, remarcó que Luis Caputo, es un "ministro caído", lo tildó de "taradito", y señaló que "no tiene autoridad para hablar"
Los funcionarios presentaron las respectivas notas para comunicar la insistencia
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reivindicó hoy al "campo", las "industrias", las "pymes", los "trabajadores" y remarcó: "Eso es lo único que nos va a hacer grandes".
“No podemos decir que no haya salvataje y que todo esto desborde en una devaluación que afectaría a los sectores más vulnerables de la sociedad”, sostuvo Felisa Miceli, ex ministra de Economía, quien advirtió que “a esta situación nos lleva la propia impericia y el mal manejo de la gestión económica del gobierno”.
El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.
La visita del presidente Javier Milei a San Nicolás, en el marco de un acto de campaña en la fábrica Sidersa que busca impulsar una reforma laboral y tributaria, desató un fuerte rechazo entre trabajadores y vecinos de la región industrial más golpeada por la recesión.
La medida de fuerza se llevará a cabo entre las 16 y las 20 en el Aeroparque Jorge Newbery.
En una entrevista reciente en el canal A24, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en medio del caso de "Fred" Machado, el economista liberal Roberto Cachanosky sorprendió con una revelación que volvió a poner bajo la lupa las prácticas internas de La Libertad Avanza.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
El motivo se debe a las intensas lluvias y al aumento del caudal de agua.
HOMENAJE, ADVOCACION Y MEMORIA DE UNA GESTA HEROICA
