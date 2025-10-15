Causa Cuadernos, reves para dos exministros

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro habían recusado a Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli al responsabilizaros por “contaminación en la valoración de la prueba” y “adelantamiento de opinión” durante las audiencias en que se trataron ofrecimientos de “reparación integral” de empresarios y financistas acusados. El pedido fue rechazado “in límine”, sin analizar el fondo de la cuestión.

Las defensas de los ex ministros argumentaron que en las audiencias virtuales hubo una “anticipación indebida de juicios y apreciaciones sobre cuestiones que debían reservarse para el debate oral”. “Tal como se verifica en los registros fílmicos y sonoros, comprometen la imparcialidad del tribunal y lesionan las garantías fundamentales del debido proceso, por lo que resulta imprescindible que tales circunstancias sean consideradas al momento de declarar la nulidad solicitada y, en su caso, en la vía recursiva que podría llegar a derivarse”.

Los jueces sostuvieron que el ofrecimiento de reparación no implica “contaminación” y que, si bien algunos abogados hicieron alegatos, ellos habían avisado que “no debían referirse a cuestiones de hecho y prueba, advertencia que el presidente debió reiterar en el transcurso de dicho acto procesal”. Consideraron que las expresiones de la defensa sobre supuestas “admisiones de responsabilidad” que implicarían “prejuzgamiento” responden a “una inadecuada y forzada interpretación que no se identifica con la realidad de lo sucedido”. “La mera sospecha de parcialidad no determina inexorablemente el apartamiento del magistrado del juzgamiento de la causa, sino solo cuando el pedido se acompaña con razones legítimas y objetivas que puedan otorgarle adecuado respaldo, lo que no ha sucedido en el presente”, señalaron.