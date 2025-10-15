CONVOCATORIA   C.G.T. REGIONAL CONCORDIA 17 DE OCTUBRE - DIA DE LA LEALTAD

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia convoca a los Compañeros y Compañeras representantes de las organizaciones sindicales de nuestra región a participar del tradicional Acto de Memoria, Advocación y Homenaje a los hombres y mujeres que fueron protagonistas del aquel histórico 17 de Octubre de 1945 cuando la comunidad trabajadora salió a la calle para exigir la libertad del entonces Coronel Don Juan Domingo Perón.-

El evento se llevará a cabo, como todos los años, en la Cruz Mayor del cementerio de nuestra ciudad el Viernes 17 de octubre de 2025 a la Hora 10 de la mañana, oportunidad que también se descubrirá una Placa recordatoria en el Panteón de C.G.T. para rendir homenaje a los grandes dirigentes sindicales concordienses que fueron partícipes de las memorables luchas obreras.-

ACTO DE HOMENAJE DE CGT CONCORDIA

VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025.

HORA: 10 DE LA MAÑANA.

LUGAR: CRUZ MAYOR DEL CEMENTERIO.

DESCUBRIMIENTO DE PLACA RECORDATORIA EN PANTEON DE C.G.T. EN MEMORIA DE HISTÓRICOS Y TRASCENDENTES DIRIGENTES OBREROS DE CONCORDIA.



C.G.T. REGIONAL CONCORDIA