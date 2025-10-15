CONVOCATORIA   C.G.T. REGIONAL CONCORDIA 17 DE OCTUBRE - DIA DE LA LEALTAD

Los números del momento +1,8%
Aumentó el precio de la carne vacuna durante septiembre.
HOMENAJE, ADVOCACION Y MEMORIA DE UNA GESTA HEROICAConcordia15/10/2025pregonando
El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia convoca a los Compañeros y Compañeras representantes de las organizaciones sindicales de nuestra región a participar del tradicional Acto de Memoria, Advocación y Homenaje a los hombres y mujeres que fueron protagonistas del aquel histórico 17 de Octubre de 1945 cuando la comunidad trabajadora salió a la calle para exigir la libertad del entonces Coronel Don Juan Domingo Perón.-
El evento se llevará a cabo, como todos los años, en la Cruz Mayor del cementerio de nuestra ciudad el Viernes 17 de octubre de 2025 a la Hora 10 de la mañana, oportunidad que también se descubrirá una Placa recordatoria en el Panteón de C.G.T. para rendir homenaje a los grandes dirigentes sindicales concordienses que fueron partícipes de las memorables luchas obreras.-
ACTO DE HOMENAJE DE CGT CONCORDIA
VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025.
HORA: 10 DE LA MAÑANA.
LUGAR: CRUZ MAYOR DEL CEMENTERIO.
DESCUBRIMIENTO DE PLACA RECORDATORIA EN PANTEON DE C.G.T. EN MEMORIA DE HISTÓRICOS Y TRASCENDENTES DIRIGENTES OBREROS DE CONCORDIA.
C.G.T. REGIONAL CONCORDIA
El 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por la ONU para reconocer el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Este jueves 16 de octubre a las 10 hs, decenas de movimientos populares nos concentraremos frente a la sede central del monopolio agroexportador yanqui Cargill, con nuestras ollas vacías como símbolo de la lucha contra el hambre y la política entreguista del gobierno.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, remarcó que Luis Caputo, es un "ministro caído", lo tildó de "taradito", y señaló que "no tiene autoridad para hablar"
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
La comunidad trabajadora nucleada en la Regional Concordia de la C.G.T se adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación CTERA que lleva a cabo medidas de fuerza y acciones de esclarecimiento y toma de conciencia sobre el perverso proyecto del gobierno libertario contra la educación pública.
Tal como lo había anticipado el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, el Bloque Peronista Concordia presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva 2025 – Tasa Comercial, que busca corregir los desajustes generados por la falta de actualización de las escalas y el incremento desmedido de la presión fiscal sobre los comercios de la ciudad.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Cantallops, Miguel Ángel, propietario del inmueble ubicado en calle Italia y Perú S/N° – Manzana N°613 – Parcela N°1 – Cuenta Municipal N°32540 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
Hoy lunes 6 de octubre culmina el período formal de inscripción a la Ronda de Negocios Multisectorial que se desarrollará el viernes 17 de octubre en el marco de la Expo Concordia Produce.
El gimnasio de la Escuela Secundaria N°16 “Prof. Gerardo Victorin” fue sede del 11° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica, realizado el pasado 2 de octubre. La jornada reunió a estudiantes, docentes y familias en una propuesta que combinó creatividad, innovación y trabajo en equipo.
El concejal justicialista Guillermo Satalía Méndez volvió a cuestionar con dureza a la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, por la sucesiva presentación de modificaciones en la orgánica municipal y la falta de resultados en la ciudad.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
El motivo se debe a las intensas lluvias y al aumento del caudal de agua.
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de la defensa de Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi para que sus miembros se aparten del juicio en la denominada causa “Cuadernos”, que comenzará el 6 de noviembre.