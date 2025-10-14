Licitación de la Ruta del MERCOSUR

PREGONANDO PREGONANDO

El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.

 Según confirmó el jefe del Distrito N° 10 de Vialidad Nacional, David Moulin, se presentaron siete ofertas el pasado 8 de octubre. Éstas se analizarán y no se descarta que a fin de mes pueda conocerse los ganadores.

El tramo licitado abarca dos corredores: el Oriental y el de Conexión, que integran las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria).

Además, de Corrientes, este conjunto atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Representa 741 kilómetros de extensión estratégica dentro de la infraestructura argentina, según informó oficialmente.

El tramo correntino incluye 180 kilómetros que comprende Mocoretá, Monte Caseros y Paso los Libres. Incluye el tramo del puente internacional.

Cabe mencionar que en un principio se preveía una modalidad 100% privada. Sin embargo, "para fomentar la presentación de empresas, se presentó un crédito para que las empresas puedan evaluar tomar el crédito", explicó Moulin en diálogo con radio Sudamericana.

En cuanto a la autovía sobre Ruta Nacional N° 12 el funcionario informó que se mantiene "un buen ritmo de obra". Está previsto una apertura por tramos.

Una de ellos sobre el acceso de Ruta Nacional N° 12 y avenida Maipú. "Es una de las entradas más importantes de la capital", expresó el funcionario nacional. Por allí ingresa el 70% del tránsito.

(Éco de Corrientes)

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia14/10/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 -  y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.

repudios a milei

Repudio federal en contra de las políticas de Javier Milei

pregonando
Argentina11/10/2025

La visita del presidente Javier Milei a San Nicolás, en el marco de un acto de campaña en la fábrica Sidersa que busca impulsar una reforma laboral y tributaria, desató un fuerte rechazo entre trabajadores y vecinos de la región industrial más golpeada por la recesión.

cgt concordia

EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA Y LA DOCENCIA

CGT Reg. Concordia
Concordia13/10/2025

La comunidad trabajadora nucleada en la Regional Concordia de la C.G.T se adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación CTERA que lleva a cabo medidas de fuerza y acciones de esclarecimiento y toma de conciencia sobre el perverso proyecto del gobierno libertario contra la educación pública.

san lorenso

Descendió Victoria SAN LORENZO A TIRO DEL TÍTULO

Edgardo Perafan
deportes13/10/2025

Al Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol le queda una sola fecha, y ese final está “para alquilar balcones”. Cinco equipos llegan con chances matemáticas de ser campeones en la última jornada, y sin duda que ello es producto de la enorme paridad que existe en nuestro fútbol.

Mountain Bike

Mountain Bike LABRIOLA Y CABRERA CAMPEONES

pregonando
deportes13/10/2025

En las instalaciones del Camping de Siatrasag, en el Lago de Salto Grande (curva camino a Las Palmeras) tuvo lugar la disputa de la última fecha de la temporada del Campeonato de Mountain Bike, que organiza Amigos del MTB.