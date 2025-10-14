Licitación de la Ruta del MERCOSUR

Según confirmó el jefe del Distrito N° 10 de Vialidad Nacional, David Moulin, se presentaron siete ofertas el pasado 8 de octubre. Éstas se analizarán y no se descarta que a fin de mes pueda conocerse los ganadores.

El tramo licitado abarca dos corredores: el Oriental y el de Conexión, que integran las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria).

Además, de Corrientes, este conjunto atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Representa 741 kilómetros de extensión estratégica dentro de la infraestructura argentina, según informó oficialmente.

El tramo correntino incluye 180 kilómetros que comprende Mocoretá, Monte Caseros y Paso los Libres. Incluye el tramo del puente internacional.

Cabe mencionar que en un principio se preveía una modalidad 100% privada. Sin embargo, "para fomentar la presentación de empresas, se presentó un crédito para que las empresas puedan evaluar tomar el crédito", explicó Moulin en diálogo con radio Sudamericana.

En cuanto a la autovía sobre Ruta Nacional N° 12 el funcionario informó que se mantiene "un buen ritmo de obra". Está previsto una apertura por tramos.

Una de ellos sobre el acceso de Ruta Nacional N° 12 y avenida Maipú. "Es una de las entradas más importantes de la capital", expresó el funcionario nacional. Por allí ingresa el 70% del tránsito.

