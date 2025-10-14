CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Sin visitas: El Circuito Garganta del Diablo fue cerrado de manera preventiva
El motivo se debe a las intensas lluvias y al aumento del caudal de agua.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.Concordia14/10/2025pregonando
A Rebot Jorge Alberto, propietario del inmueble ubicado en calle Capuchinos S/N° – Partida Municipal N°34476 - Cuenta N°195/1 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.
Y a Fortanari Susana Graciela, propietaria del inmueble ubicado en calle Verónica Cáceres E/ J. Duarte y José Bertoloti S/N° y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.
Por más información o consultas se pueden dirigir a las oficinas de la Dirección de Saneamiento Ambiental, Avenida Gerardo Yoya 76, 1º Piso, Terminal de Ómnibus, en el horario de 7 a 13 horas.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.
La comunidad trabajadora nucleada en la Regional Concordia de la C.G.T se adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación CTERA que lleva a cabo medidas de fuerza y acciones de esclarecimiento y toma de conciencia sobre el perverso proyecto del gobierno libertario contra la educación pública.
Tal como lo había anticipado el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, el Bloque Peronista Concordia presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva 2025 – Tasa Comercial, que busca corregir los desajustes generados por la falta de actualización de las escalas y el incremento desmedido de la presión fiscal sobre los comercios de la ciudad.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Cantallops, Miguel Ángel, propietario del inmueble ubicado en calle Italia y Perú S/N° – Manzana N°613 – Parcela N°1 – Cuenta Municipal N°32540 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
Hoy lunes 6 de octubre culmina el período formal de inscripción a la Ronda de Negocios Multisectorial que se desarrollará el viernes 17 de octubre en el marco de la Expo Concordia Produce.
El gimnasio de la Escuela Secundaria N°16 “Prof. Gerardo Victorin” fue sede del 11° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica, realizado el pasado 2 de octubre. La jornada reunió a estudiantes, docentes y familias en una propuesta que combinó creatividad, innovación y trabajo en equipo.
El concejal justicialista Guillermo Satalía Méndez volvió a cuestionar con dureza a la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, por la sucesiva presentación de modificaciones en la orgánica municipal y la falta de resultados en la ciudad.
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
Miércoles 15/10 8:30 a 15:00 h Centro Integrador Comunitario de La Paz (Hipolito Irigoyen y Rosales) y
Al Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol le queda una sola fecha, y ese final está “para alquilar balcones”. Cinco equipos llegan con chances matemáticas de ser campeones en la última jornada, y sin duda que ello es producto de la enorme paridad que existe en nuestro fútbol.
La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia y la Agrupación Atlética Los Galgos convocan a una rueda de prensa a realizarse este martes 14 de octubre.
En las instalaciones del Camping de Siatrasag, en el Lago de Salto Grande (curva camino a Las Palmeras) tuvo lugar la disputa de la última fecha de la temporada del Campeonato de Mountain Bike, que organiza Amigos del MTB.