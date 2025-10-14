CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

A Rebot Jorge Alberto, propietario del inmueble ubicado en calle Capuchinos S/N° – Partida Municipal N°34476 - Cuenta N°195/1 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

Y a Fortanari Susana Graciela, propietaria del inmueble ubicado en calle Verónica Cáceres E/ J. Duarte y José Bertoloti S/N° y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

Por más información o consultas se pueden dirigir a las oficinas de la Dirección de Saneamiento Ambiental, Avenida Gerardo Yoya 76, 1º Piso, Terminal de Ómnibus, en el horario de 7 a 13 horas.