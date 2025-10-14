PREGONANDO PREGONANDO

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 -  y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.

Concordia14/10/2025pregonandopregonando
omnibus terminal
omnibus terminal

A Rebot Jorge Alberto,  propietario del inmueble ubicado en calle Capuchinos S/N° – Partida Municipal N°34476 - Cuenta N°195/1 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

 Y a Fortanari Susana Graciela, propietaria del inmueble ubicado en calle Verónica Cáceres E/ J. Duarte y José Bertoloti S/N° y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

 Por más información o consultas se pueden dirigir a las oficinas de la Dirección de Saneamiento Ambiental, Avenida Gerardo Yoya 76, 1º Piso, Terminal de Ómnibus, en el horario de 7 a 13 horas.

Últimos artículos
autovia

Licitación de la Ruta del MERCOSUR

pregonando
Argentina14/10/2025

El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia14/10/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 -  y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.

Te puede interesar
cgt concordia

EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA Y LA DOCENCIA

CGT Reg. Concordia
Concordia13/10/2025

La comunidad trabajadora nucleada en la Regional Concordia de la C.G.T se adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación CTERA que lleva a cabo medidas de fuerza y acciones de esclarecimiento y toma de conciencia sobre el perverso proyecto del gobierno libertario contra la educación pública.

concejales PJ

El Bloque Peronista Concordia presentó una reforma tributaria para aliviar la presión fiscal sobre el comercio local

Prensa Concejal Satalia Mendez
Concordia09/10/2025

Tal como lo había anticipado el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, el Bloque Peronista Concordia presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva 2025 – Tasa Comercial, que busca corregir los desajustes generados por la falta de actualización de las escalas y el incremento desmedido de la presión fiscal sobre los comercios de la ciudad.

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia08/10/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Cantallops, Miguel Ángel, propietario del inmueble ubicado en calle Italia y Perú S/N° – Manzana N°613 – Parcela N°1 – Cuenta Municipal N°32540 -  y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.

evita la bianca

Sastre y su dogmática actitud

pregonando
Concordia30/09/2025

Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

Lo más visto
cgt concordia

EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA Y LA DOCENCIA

CGT Reg. Concordia
Concordia13/10/2025

La comunidad trabajadora nucleada en la Regional Concordia de la C.G.T se adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación CTERA que lleva a cabo medidas de fuerza y acciones de esclarecimiento y toma de conciencia sobre el perverso proyecto del gobierno libertario contra la educación pública.

san lorenso

Descendió Victoria SAN LORENZO A TIRO DEL TÍTULO

Edgardo Perafan
deportes13/10/2025

Al Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol le queda una sola fecha, y ese final está “para alquilar balcones”. Cinco equipos llegan con chances matemáticas de ser campeones en la última jornada, y sin duda que ello es producto de la enorme paridad que existe en nuestro fútbol.

Mountain Bike

Mountain Bike LABRIOLA Y CABRERA CAMPEONES

pregonando
deportes13/10/2025

En las instalaciones del Camping de Siatrasag, en el Lago de Salto Grande (curva camino a Las Palmeras) tuvo lugar la disputa de la última fecha de la temporada del Campeonato de Mountain Bike, que organiza Amigos del MTB.