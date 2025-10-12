 No fueron los humanos: un nuevo estudio reveló el verdadero origen de la pirámide más antigua del mundo

Ahora, un reciente estudio publicado en la revista Archaeological Prospection ha sacudido a la comunidad científica al poner en duda el origen y la antigüedad de la que hasta hoy se consideraba la pirámide más antigua conocida.

Así se construyó la pirámide más antigua del mundo

Durante mucho tiempo, la pirámide escalonada de Djoser, en Egipto -erigida alrededor del año 2630 a.C.- fue considerada la más antigua de la humanidad. Pero investigaciones recientes han puesto en duda ese título.

Un estudio liderado por Danny Hilman Natawidjaja, del Instituto Indonesio de Ciencias, sugiere que la pirámide de Gunung Padang, en Indonesia, podría ser mucho más antigua, con orígenes que se remontan al período Paleolítico, entre los años 25000 y 14000 a.C.



Según los expertos, el núcleo de esta estructura está formado por lava andesita tallada con notable precisión. Todo indica que comenzó como una colina natural, que fue modificada gradualmente hasta convertirse en una construcción monumental.

Lo que más sorprendió a los científicos fueron las sofisticadas técnicas de construcción utilizadas, que podrían datar del último período glaciar, hace unos 11.000 años. El estudio afirma que Gunung Padang, al igual que otros sitios como Göbekli Tepe en Turquía, demuestra que las sociedades preagrícolas poseían conocimientos y habilidades que la historia ha subestimado durante siglos.

Científicos dudan de la participación de los humanos en esta pirámide

Sin embargo, no todos los expertos están convencidos. Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff, defiende la idea de que no existe evidencia clara de que las capas enterradas de la pirámide hayan sido manipuladas por humanos. Según él, los patrones observados podrían haberse formado de manera natural.

A pesar de las críticas, el geólogo Hilman Natawidjaja invita a la comunidad científica a participar en la investigación de Gunung Padang. "Estamos abiertos a que se realicen más estudios para verificar nuestras conclusiones. La ciencia siempre debe estar dispuesta a ser cuestionada", afirmó.

Las 10 pirámides más altas del mundo

Las pirámides no solo son estructuras importantes en Egipto, sino que alrededor del mundo, muchas culturas adoptaron estas construcciones y le dieron un valor simbólico. De igual manera, en la era moderna también siguen construyendo estos edificios.

Estas son las 10 pirámides más altas en el mundo:

Pirámide Transamerica (EE.UU.) - 260 metros. Pirámide moderna ubicada en San Francisco, construida en 1972.

Gran Pirámide de Giza (Egipto) - 138 metros. También conocida como la pirámide de Keops, es la más famosa y antigua maravilla del mundo antiguo.

Pirámide de Kefrén (Egipto) - 136 metros. Segunda en altura en la meseta de Giza, construida alrededor del 2570 a.C.

Borobudur (Indonesia) - 118 metros. Monumento budista del siglo IX, redescubierto en 1814 tras estar sepultado por cenizas volcánicas.

Pirámide Luxor (EE. UU.) - 107 metros. Hotel-casino en Las Vegas, famoso por su potente haz de luz nocturna.

Pirámide Roja (Egipto) - 105 metros. Construida alrededor del 2600 a.C., fue la estructura más alta de su época.

Pirámide Acodada (Egipto) - 104,7 metros. Su forma peculiar se debe a ajustes estructurales durante su construcción.

Pirámide de Memphis (EE. UU.) - 98 metros. Antigua arena deportiva en Tennessee, hoy convertida en tienda de aventuras.

Pirámide de Toniná (México) - 74 metros. Estructura maya en Chiapas, excavada completamente en 1972.

La Danta (Guatemala) - 72 metros. En El Mirador, considerada una de las estructuras más grandes por volumen.









