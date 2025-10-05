Sesión explosiva en Diputados: la oposición busca aprobar la Ley de DNU, sancionar a Espert e interpelar a Karina Milei

La agenda va desde el caso de José Luis Espert y la reforma para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia hasta la interpelación a Karina Milei por las denuncias de cobro de coimas, el desbloqueo de la moción de censura contra Guillermo Francos y el proyecto de los gobernadores para hacerse de fondos mediante el impuesto a los Combustibles, entre otros temas urticantes para el Gobierno.

En días donde cada movimiento político se mide con la vara electoral, el conjunto opositor enfrenta el desafío de conseguir los 129 presentes para abrir la sesión y sostenerlos a lo largo de toda la jornada, para completar un temario tan explosivo como kilométrico. Unión por la Patria, Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre y los exlibertarios de Desarrollo y Coherencia son los bloques que suscribieron el pedido de sesión. La duda es si los gobernadores empujarán una ofensiva de semejante calibre.

El primer punto es la reforma de los DNU, que de resultar aprobada se convertirá en ley. El presidente Javier Milei se encamina a vetarla porque amenaza fuertemente la vigencia de los decretos, ya sea porque no se traten en un lapso de 90 días, o porque los rechace una sola de las cámaras del Congreso. Las dudas a la hora de la votación pasan por la postura del PRO y la UCR (no firmaron ningún dictamen) y de la Coalición Cívica (propuso modificaciones a la media sanción del Senado).



Otro plato fuerte de la jornada será el caso Espert, acusado de haber recibido fondos provenientes del narcotráfico por parte del empresario “Fred” Machado, procesado y con prisión domiciliaria. En la sesión figura un proyecto de Victoria Tolosa Paz: si reúne dos tercios, el diputado de La Libertad Avanza será removido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En caso de no alcanzarse esa mayoría, emplazarán a comisiones para firmar dictamen.

En la oposición hay quienes no descartan ir directamente por la expulsión de Espert de la Cámara, una medida extrema para la que también se necesitan dos tercios. El curso de los acontecimientos determinará si los diputados (con Tolosa Paz a la cabeza) se animan a llegar a ese punto. Otra opción, que se vota con la misma mayoría, es la de aplicar una sanción correctiva, que se define en el marco de una comisión de cinco miembros.



Por otra parte, intentarán aprobar la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) develado en los audios de su extitular, Diego Spagnuolo. Si hay luz verde, solo quedará poner fecha para las citaciones al recinto, aunque hay poca esperanza de que asistan.

También está acorralado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir la ley de emergencia en discapacidad. La idea es empezar a cocinar a fuego lento la moción de censura: se emplazará a comisiones para dictaminar. La ofensiva para destituir al funcionario inició con el proyecto de un cordobés, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). En la sesión también hay iniciativas para interpelar a Francos, y para declarar “nula de nulidad absoluta” la devolución de la ley al Congreso para evitar su aplicación.



El Presupuesto 2026 también está en agenda. La oposición quiere aprobar un emplazamiento a la comisión (que podría quedar en manos de otro libertario si Espert finalmente es separado) para fijar fecha de dictamen y evitar dilaciones del oficialismo que puedan llevar a un nuevo fracaso de la “ley de leyes”. Hasta el momento hubo una sola reunión sobre el tema con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero el caso Espert se llevó todo el protagonismo.

Por impulso del kirchnerismo, se colará el tema de las negociaciones que encabeza Luis Caputo con Estados Unidos para un blindaje financiero. Unión por la Patria buscará aprobar un proyecto de Máximo Kirchner que desconoce cualquier endeudamiento que no pase por el Congreso. A la vez, quieren que el ministro de Economía brinde explicaciones el recinto. Como los proyectos no tienen dictamen y difícilmente consigan dos tercios, se emplazará a comisiones para tratarlos.



El último punto del temario es el proyecto de ICL de los gobernadores, que ya tiene media sanción del Senado y, por lo tanto, está a un paso de ser sancionado. Al igual que con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), Milei se encamina al veto, con grandes posibilidades de dejarlo firme. De hecho, en Diputados la oposición no logra asegurarse los dos tercios para insistir con la Ley de ATN (ya ratificada en el Senado), y por eso no se incluyó ese veto en la sesión de este miércoles.

En la hoja de ruta también figuran otros proyectos de impacto presupuestario como la emergencia en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas, y en el de ciencia y técnica; y el financiamiento del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). El temario incluye hasta la designación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, un cargo muy codiciado. La elegida en el concurso público de antecedentes y oposición (objetado por La Libertad Avanza) se llama María Paz Bertero.