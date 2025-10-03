El contundente descargo de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca

Durante las últimas 24 horas, Andrea del Boca comunicó a través de su cuenta de Instagram que, finalmente, fue absuelta por presunta defraudación al Estado. En ese contexto, la actriz agradeció a quienes siempre la apoyaron y nunca la abandonaron: “Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia”.

Tras aquella emotiva primera declaración, Anna Chiara, hija de la actriz, compartió mediante la misma red social un contundente descargo que destaca la cantidad de señalamientos que hicieron en contra de su familia por causa de un hecho que hoy quedó judicialmente resuelto.

Primeramente, Ana colgó un escrito en el que se leía lo siguiente: “Mi mamá, hoy 29/09/25, fue declarada inocente”. Luego, la hija de Andrea del Boca recordó todo el calvario que vivió debido a las acusaciones infundadas que hicieron en contra de su madre.

“Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí a base de esto”, recordó Chiara.

Anna Chiara en Instagram.

También, Anna desenterró el pasado para mencionar aquello que en su momento le dolió: “Miles me siguen por este morbo, la hija de la ‘chorra’. Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar. Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendí a los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quién soy y atesoro a quienes me contienen”.

No obstante, la joven apuntó contra quienes han criticado a Andrea del Boca durante años: “Optan por no leer ni escuchar. Jamás tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia. La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea. Esto no es una victimización, es real. La apertura a un nuevo inicio. No me importa ser querida o creíble o las suposiciones y prejuicios, ni hablar de los chimentos".

Anna Chiara feliz por la noticia que recibió Andrea del Boca.

Aunado a ello, Anna Chiara reflexionó: “Algún día compartiré toda la tinta que le dediqué. Como en todo cuento con el que fantaseaba de chiquita, el final feliz viene después de una larga batalla”. Por último, pero no menos importante, la hija de Andrea del Boca confesó lo que hizo antes de escuchar el veredicto del caso: “Mientras daban el veredicto, puse el portarretrato de mi abuela junto a velas y cuatro pares de manos entrelazadas”.