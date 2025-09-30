Fútbol local Y AHORA MANDA CONSTITUCIÓN

El que estaba en tal posición ahora está en peligro y el que estaba puntero ahora está sexto, sí, leyó bien, sexto. Y así siguen los cambios. Se pudo completar finalmente la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera División A “Enzo Goya”, donde ahora el que manda es Constitución y el que pasó a pelear descenso o promoción es 9 de Julio de Colonia Ayuí, que hasta la fecha anterior lo teníamos visto, pero desde lejos. Cambia, todo cambia, como el tema que inmortalizó la “negra” Sosa. Por eso, no se puede dar ningún pronóstico, ni vaticinar nada, siquiera un empate porque nuestro fútbol es casi una “moneda en el aire”.

Pero vayamos por partes. Constitución sigue con su gran regularidad y venció a La Bianca por 1 a 0 con el tanto de Franco Giménez, y ahora es el único líder que tiene el torneo. El “Consti” aprovechó la derrota de Libertad a manos de Colegiales, en la cancha del Parque Mitre, por 2 a 1. Cristian Sánchez puso en ventaja al Lobo, pero Cole se despertó para darlo vuelta con goles de Alan Vargas y Junior Trinidad. Así, los pompeyanos se alejaron un tanto de la zona roja de la tabla general, aunque todavía deben seguir atentos y sumando.

Otro que nada ver la Tabla General con la del Campeonato es Comunicaciones, que marcha tercero ahora y a sólo un punto del líder. El equipo “postal” le ganó casi una final a Victoria por 2 a 0 para continuar su escalada. Jorge Echenaussi y Lautaro Olivera fueron los que le dieron esta nueva alegría a los de la costanera, mientras siguen igualados con Colegiales en la Tabla General pero ahora por encima de 9 de Julio y Victoria, que precisamente ha acentuado su caída, aunque no está nada dicho aún a falta de tres fechas.

Otros dos que se acomodaron, y muy bien, en la tabla fueron Alberdi y Santa María. Los de La Criolla poco menos que apabullaron a un clásico rival de la “Campaña” como 9 de Julio por 3 a 0 y desataron la euforia de su gente. Leandro Rapuzzi, Juan Sánchez y Marco Lorenzo le pusieron las cifras al partido para que la gente de La Criolla tenga un fin de semana redondo. Por su parte, el “Santo” doblegó a Real Concordia por 2 a 1, en su cancha de la costanera. Gastón Luna y Yair Guardia hicieron los goles del ganador, mientras que Julio Cabral descontó para los “Reales”. De esta manera, tanto Alberdi como Santa María son también escoltas del líder a un solo punto.

En el restante encuentro, San Lorenzo y Nebel empataron 1 a 1.

De esta manera, insistimos, el torneo está al rojo vivo y para cualquiera. Solo hay que fijarse que 9 de Julio y Colegiales, que pelean descenso/promoción, también pueden ser campeones si se dan ciertos resultados y ellos tienen noticias positivas de aquí al final. Entonces, estamos ante una verdadera “ruleta” de posibilidades. Pero lo cierto es que Constitución depende de sí mismo, porque se apoderó de la punta y si gana todo lo que viene nadie lo privará de la vuelta olímpica. Pero esperemos, no vaya a ser cosas que tengamos que redactar cosas nuevas en nuestro próximo informe, porque la fecha que viene tiene también partidazos a tener muy en cuenta.

RESULTADOS FECHA 8

Victoria 0 – Comunicaciones 2.

Constitución 1 – La Bianca 0.

Alberdi 3 – 9 de Julio 0.

Santa María 2 – Real Concordia 1.

Libertad 1 – Colegiales 2.

San Lorenzo 1 – Nebel 1.

Posiciones: Constitución 14, Alberdi, Comunicaciones y Santa María 13, San Lorenzo, Libertad y Colegiales 12, 9 de Julio 10, Nebel 8, La Bianca y Real Concordia 7, Victoria 3.

Tabla General: Constitución 35, Libertad 33, Nebel 31, La Bianca 28, San Lorenzo 26, Alberdi y Real Concordia 25, Santa María 23, Colegiales y Comunicaciones 21, 9 de Julio 19, Victoria 17.

FECHA 9

Real Concordia vs. San Lorenzo.

Santa María vs. Alberdi.

La Bianca vs. Colegiales.

Comunicaciones vs. Constitución.

Nebel vs. Libertad.

9 de Julio vs. Victoria.

En la imagen: Constitución, el único líder del torneo.