El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
Fútbol local Y AHORA MANDA CONSTITUCIÓN
Amigo lector, hay que empezar diciendo que nuestro fútbol está totalmente “loco”. Es que fecha a fecha todo cambia y lo que antes parecía un tanto seguro, ahora ya no lo es.30/09/2025 Edgardo Perafan
El que estaba en tal posición ahora está en peligro y el que estaba puntero ahora está sexto, sí, leyó bien, sexto. Y así siguen los cambios. Se pudo completar finalmente la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera División A “Enzo Goya”, donde ahora el que manda es Constitución y el que pasó a pelear descenso o promoción es 9 de Julio de Colonia Ayuí, que hasta la fecha anterior lo teníamos visto, pero desde lejos. Cambia, todo cambia, como el tema que inmortalizó la “negra” Sosa. Por eso, no se puede dar ningún pronóstico, ni vaticinar nada, siquiera un empate porque nuestro fútbol es casi una “moneda en el aire”.
Pero vayamos por partes. Constitución sigue con su gran regularidad y venció a La Bianca por 1 a 0 con el tanto de Franco Giménez, y ahora es el único líder que tiene el torneo. El “Consti” aprovechó la derrota de Libertad a manos de Colegiales, en la cancha del Parque Mitre, por 2 a 1. Cristian Sánchez puso en ventaja al Lobo, pero Cole se despertó para darlo vuelta con goles de Alan Vargas y Junior Trinidad. Así, los pompeyanos se alejaron un tanto de la zona roja de la tabla general, aunque todavía deben seguir atentos y sumando.
Otro que nada ver la Tabla General con la del Campeonato es Comunicaciones, que marcha tercero ahora y a sólo un punto del líder. El equipo “postal” le ganó casi una final a Victoria por 2 a 0 para continuar su escalada. Jorge Echenaussi y Lautaro Olivera fueron los que le dieron esta nueva alegría a los de la costanera, mientras siguen igualados con Colegiales en la Tabla General pero ahora por encima de 9 de Julio y Victoria, que precisamente ha acentuado su caída, aunque no está nada dicho aún a falta de tres fechas.
Otros dos que se acomodaron, y muy bien, en la tabla fueron Alberdi y Santa María. Los de La Criolla poco menos que apabullaron a un clásico rival de la “Campaña” como 9 de Julio por 3 a 0 y desataron la euforia de su gente. Leandro Rapuzzi, Juan Sánchez y Marco Lorenzo le pusieron las cifras al partido para que la gente de La Criolla tenga un fin de semana redondo. Por su parte, el “Santo” doblegó a Real Concordia por 2 a 1, en su cancha de la costanera. Gastón Luna y Yair Guardia hicieron los goles del ganador, mientras que Julio Cabral descontó para los “Reales”. De esta manera, tanto Alberdi como Santa María son también escoltas del líder a un solo punto.
En el restante encuentro, San Lorenzo y Nebel empataron 1 a 1.
De esta manera, insistimos, el torneo está al rojo vivo y para cualquiera. Solo hay que fijarse que 9 de Julio y Colegiales, que pelean descenso/promoción, también pueden ser campeones si se dan ciertos resultados y ellos tienen noticias positivas de aquí al final. Entonces, estamos ante una verdadera “ruleta” de posibilidades. Pero lo cierto es que Constitución depende de sí mismo, porque se apoderó de la punta y si gana todo lo que viene nadie lo privará de la vuelta olímpica. Pero esperemos, no vaya a ser cosas que tengamos que redactar cosas nuevas en nuestro próximo informe, porque la fecha que viene tiene también partidazos a tener muy en cuenta.
RESULTADOS FECHA 8
Victoria 0 – Comunicaciones 2.
Constitución 1 – La Bianca 0.
Alberdi 3 – 9 de Julio 0.
Santa María 2 – Real Concordia 1.
Libertad 1 – Colegiales 2.
San Lorenzo 1 – Nebel 1.
Posiciones: Constitución 14, Alberdi, Comunicaciones y Santa María 13, San Lorenzo, Libertad y Colegiales 12, 9 de Julio 10, Nebel 8, La Bianca y Real Concordia 7, Victoria 3.
Tabla General: Constitución 35, Libertad 33, Nebel 31, La Bianca 28, San Lorenzo 26, Alberdi y Real Concordia 25, Santa María 23, Colegiales y Comunicaciones 21, 9 de Julio 19, Victoria 17.
FECHA 9
Real Concordia vs. San Lorenzo.
Santa María vs. Alberdi.
La Bianca vs. Colegiales.
Comunicaciones vs. Constitución.
Nebel vs. Libertad.
9 de Julio vs. Victoria.
En la imagen: Constitución, el único líder del torneo.
Internaron a Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.