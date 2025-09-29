Se presentó en CODESAL la 5° edición de la Fiesta Gaucha de Los Charrúas

En este evento participaron la intendente de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff; la directora de Cultura y Turismo, Silvina Lacroix; junto a organizadores del evento y distintas personalidades como la actual “Chalouá yú”. También acompañó la presentación el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina, reafirmando el compromiso de la institución con las celebraciones populares de la región.

Una fiesta que crece año a año

En esta edición ya confirmaron su participación 49 agrupaciones gauchas, lo que representa a más de 560 jinetes desfilando por las calles del pueblo. A lo largo de la jornada habrá actividades tradicionales como destrezas criollas, juegos de riendas, la elección del Paisanito y la Paisanita, feria de pilchas y más de 80 stands gastronómicos con sabores típicos (asado con cuero, bondiola, empanadas, tortas fritas, entre otros).

Uno de los momentos más esperados será la Gran Jineteada, con la presencia de destacados referentes:

Luis Prátula, actual campeón de Jesús María 2025, y Ramón Córdoba, pentacampeón del torneo cordobés . La conducción estará a cargo del reconocido Milton Pino, acompañado por otros referentes del ámbito gaucho.

Además la fiesta contará con una rifa contribución que sorteará importantes premios:

1° premio: $1.500.000

2° premio: $500.000

3° premio: un viaje a Salta

Música y cierre de lujo

El escenario ofrecerá una grilla artística de primer nivel con la participación del Taller Municipal de Folklore “Tierra de Tradiciones”, el acordeonista Valentín Ávila —quien brilló en Got Talent—, el músico local Matías López y Renacer Chamamecero, y el esperado show de Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero, junto a Celeste y Antonio Figueroa.

El gran cierre será con Pinky de “Un Poco de Ruido”, garantizando un espectáculo para todos los gustos.

La Fiesta Gaucha de Los Charrúas se consolida como un evento en constante crecimiento que pone en valor la cultura y las tradiciones de nuestra región. Desde CODESAL celebramos y acompañamos esta iniciativa que año a año convoca a miles de familias y visitantes.