Marc Márquez conquista su 7ª corona de MotoGP

Edgardo Perafandeportes24/09/2025
El Autódromo de Concordia se llena de silencio esta vez, y no de ruido. Pero es silencio competitivo porque llega una vez más El Gran Premio Internacional de Ciclismo “Pescadería Concordia”, que va por su 9ª Edición.
pregonandoCuriosidades28/09/2025
Bajo una llovizna en Capital Federal y ante los seres queridos, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron de una manera muy emotiva que esperan un nene.
Mauricio Mota Mediandeportes28/09/2025
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
ByN / PregonandoConcordia28/09/2025
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.