El hospital San Roque incorporó dos mesas de anestesia para los quirófanos de Pediatría y Obstetricia

pregonandoCuriosidades14/12/2025
En una acción estratégica de conservación y repoblamiento, el gobierno provincial liberó ejemplares juveniles de pacú (Piaractus mesopotamicus) en la reserva de usos múltiples Paraná Medio, en el departamento La Paz.
pregonandoPoliciales14/12/2025
En un contexto provincial (y nacional) marcado por el avance del crimen organizado y la creciente presión sobre las estructuras policiales y judiciales, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, ofrece una radiografía cruda de la situación provincial.
pregonandocampo14/12/2025
Con respecto a la gravedad de la situación, el presidente de CAFraM, Carlos Levin, comentó que, “han prosperado en el mundo fábricas de miel para competir con la única fábrica de miel natural que hay, que es la colmena”.
Pedro F MartinezEntre Rios14/12/2025
La ciudad de San José de Feliciano celebra un nuevo avance en su oferta académica y profesional. En una emotiva jornada vivida este viernes, tres jóvenes estudiantes locales alcanzaron el título de Técnicos Universitarios en Programación, formados íntegramente en la ciudad a través de la Extensión Áulica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
CGT Reg. CdiaConcordia14/12/2025
La “modernización” laboral que propone el gobierno es la máxima expresión del liberalismo capitalista explotador y esclavista. Se trata de avasallar derechos conquistados y establecidos legalmente y concebidos, para llevar a cabo una transferencia multimillonaria al sector empresarial y por ende al mercado quién es el que realmente gobierna el país.