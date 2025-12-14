El hospital San Roque incorporó dos mesas de anestesia para los quirófanos de Pediatría y Obstetricia

l Ministerio de Salud de Entre Ríos concretó la entrega de dos mesas de anestesia de última generación al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Una de las mesas fue asignada al Centro Quirúrgico Pediátrico y la otra al Obstétrico.





La inversión realizada por la provincia para la adquisición del equipamiento supera los 146 millones de pesos y, de este modo, se potencia la calidad, seguridad y capacidad quirúrgica del establecimiento provincial de referencia para la resolución de la patología pediátrica. Los nuevos equipos permiten administrar y monitorear con precisión la anestesia a un paciente durante una cirugía, garantizando su seguridad y bienestar.



El director del nosocomio, Alejandro Calógero, precisó: "Las mesas de anestesia incorporadas ya se encuentran en pleno funcionamiento, aportando mayor seguridad y calidad de las intervenciones ya que nos permiten realizar un mejor monitoreo del paciente, un cuidado más preciso de las vías aéreas y mayor eficiencia en los procedimientos".



Un detalle no menor es que antes de esta adquisición, el Centro Quirúrgico Obstétrico trabajaba con equipamiento alquilado, lo cual requería un desembolso de aproximadamente 36 millones de pesos al año. Por lo tanto, contar con equipamiento propio también representa un ahorro muy significativo para el establecimiento.



Asimismo, cabe señalar que una adquisición de esta envergadura conlleva un verdadero trabajo en equipo que va mucho más allá del simple acto de compra. Se trata de un proceso que involucra la cuidadosa gestión de fondos del Ministerio de Salud de la Provincia, la minuciosa búsqueda de proveedores y el asesoramiento técnico de múltiples profesionales del hospital, quienes garantizan que el equipamiento cumpla con los estándares más altos de calidad y seguridad.



Características de los equipos

Ambas mesas cuentan con ventilación de alta precisión. Esta función protege los pulmones de los pacientes, y es una característica especialmente importante en la anestesia pediátrica y obstétrica.



Además, cuentan con herramientas de monitoreo integral que brindan datos precisos y en tiempo real, lo que permite a los anestesistas tomar decisiones más informadas y seguras; y su diseño intuitivo y capacidad de automatización optimizan los flujos de trabajo, reduciendo el riesgo de errores y agilizando los procedimientos.

