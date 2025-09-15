Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
Noche de gala y reconocimientos a los amantes delos puños
Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
Entre los que participaron se notó la presencia de Fco. Azcue, Intendente; Luciano Dell´Olio, Secretario de Gobierno; Ivana Perez Sub Sec, Deportes; Luis Diffi, Pte. Federación Argentina de Boxeo, FAB.; Gerardo Poggi, tesorero FAB, Claudio Vivas Secretario de FAB; Héctor Vergara Pte. Comision Municipal de BOX Paraná; Alan Ocleppo, Matías Ocleppo y Luis Lin, dueños de la marca de guantes “LIFE”; la Comision Municipal de Box de Concordia, en su presidente Sergio Mono Krunfli; managers, boxeadores, periodistas y amigos..
La organización no fue fácil, y llevo su tiempo, para los que tomaron la posta, de organizar este encuentro, -(totalmente gratis, con sorteos y la gran nota aparte fue que “COCOCHA SUFRAN” recibió la camiseta del Club Estudiantes, jajaja)- con las figuras de este hermoso deporte, que a los contrincantes convierte en AMIGOS.
La Comision Municipal de Box, los Jueces. Jurados, boxeadores y sobre todo los amigos, que se sumaron, en forma incondicional, para que esta haya sido una ENORME FIESTA DEPORTIVA.
Hubo visitantes, nostalgias, recuerdos, reconocimientos, -(entre ellos a Angel Cardozo, por parte de la Comision M de Box; en tanto que el Circulo Entrerriano de trabajadores de Prensa le entrego a Roque A Caceres, Ramon Lescano, Andrea Dalmao, Nestor “Legui” Lequisamo, Pedro F Rios, Sergio “Mono” Krunfli, por su labor social)- aplausos.
El broche de oro fue la pelea que se vio por pantalla grande cedida por la Municipalidad/Deportes. En que se vio al mexicano Saúl Canelo Álvarez perder por decisión unánime. ante el estadounidense Terrence Crawford, nuevo campeón indiscutido de peso Supermediano.
El domingo se conmemoro el DIA DEL BOXEADOR, en la Plazoleta donde se encuentra el monumento al Boxeador, con una ofrenda floral y palabras alusivas
Tambien es de destacar la actuacion de los musicos y sonidistas, LOS DOCENTES; LA ROCOLA; JORGE VEGA Y SU CONJUNTO.
A TODOS MUCHAS GRACIAS.
En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.
