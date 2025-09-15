PREGONANDO PREGONANDO

Noche de gala y reconocimientos a los amantes delos puños

Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.

deportes15/09/2025
noche de gala del boceo
noche de gala del boceo

Entre los que participaron se notó la presencia de Fco. Azcue, Intendente; Luciano Dell´Olio, Secretario de Gobierno; Ivana Perez Sub Sec, Deportes; Luis Diffi, Pte. Federación Argentina de Boxeo, FAB.; Gerardo Poggi, tesorero FAB, Claudio Vivas Secretario de FAB; Héctor Vergara Pte. Comision Municipal de BOX Paraná; Alan Ocleppo, Matías Ocleppo y Luis Lin, dueños de la marca de guantes “LIFE”;  la Comision Municipal de Box de Concordia, en su presidente Sergio Mono Krunfli; managers, boxeadores, periodistas y amigos..noche de los grandes de concordia (75)

La organización no fue fácil, y llevo su tiempo, para los que tomaron la posta, de organizar este encuentro, -(totalmente gratis, con sorteos y la gran nota  aparte fue que “COCOCHA SUFRAN” recibió la camiseta del Club Estudiantes, jajaja)-  con las figuras de este hermoso deporte, que a los contrincantes convierte en AMIGOS.noche de los grandes de concordia (82)noche de los grandes de concordia (94)

La Comision Municipal de Box, los Jueces. Jurados, boxeadores y sobre todo los amigos, que se sumaron, en forma incondicional, para que esta haya sido una ENORME FIESTA DEPORTIVA.IMG_8346

Hubo visitantes, nostalgias, recuerdos, reconocimientos, -(entre ellos  a Angel Cardozo, por parte de la Comision M de Box; en tanto que el Circulo Entrerriano de trabajadores de Prensa le entrego a Roque A Caceres, Ramon Lescano, Andrea Dalmao, Nestor “Legui” Lequisamo, Pedro F Rios, Sergio “Mono” Krunfli, por su labor social)-   aplausos.

El broche de oro fue la pelea que se vio por pantalla grande cedida por la Municipalidad/Deportes. En que se vio al mexicano Saúl Canelo Álvarez perder por decisión unánime. ante el estadounidense Terrence Crawford, nuevo campeón indiscutido de peso Supermediano.  noche de los grandes de concordia (45)

El domingo se conmemoro el DIA DEL BOXEADOR, en la Plazoleta donde se encuentra el monumento al Boxeador, con una ofrenda floral y palabras alusivas

Tambien es de destacar la actuacion de los musicos y sonidistas, LOS DOCENTES; LA ROCOLA; JORGE VEGA Y SU CONJUNTO.

A TODOS MUCHAS GRACIAS.noche de los grandes de concordia (62)noche de los grandes de concordia (96)IMG_8481

