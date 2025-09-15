Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
El actor Mauricio Dayub recorrió y disfrutó del Lago de Salto Grande
En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.Concordia15/09/2025 CODESAL
Uno de los momentos más especiales de la jornada fue su paso por el complejo termal, donde fue recibido con gran cariño y pudo realizar un recorrido por todo el predio. Allí se tomó un tiempo para disfrutar de la tranquilidad del entorno, conectar con la naturaleza y conocer un poco más sobre la historia de este espacio turístico tan destacado de la región.
“En las Termas del Ayuí hicimos un
descanso, para disfrutar el aire puro de ese increíble lugar”, comentó Mauricio en sus redes sociales, visiblemente entusiasmado por la experiencia.
La visita de Dayub y el agrado que manifestó luego de conocer el lugar ponen en valor el trabajo que CODESAL, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, realiza día a día para potenciar este espacio turístico y cultural de la región.
Además, durante su estadía en la ciudad mantuvo encuentros con la comunidad en distintos espacios culturales y educativos, compartiendo reflexiones sobre su trayectoria y el mensaje que transmite El Amateur, obra que lo traerá nuevamente al Teatro Odeón el sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas.
Argentina inicia la siembra de maíz con expectativas de cosecha récord
Con humedad óptima en la región central, la campaña 2025/26 proyecta 61 millones de toneladas de maíz. La soja también mantiene el interés de China, pese a la fuerte competencia de Estados Unidos y Brasil.
Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera
En el marco del legajo N°13256 “Fundación Cauce: Cultura Ambiental Causa Ecologista C/ Superior Gobierno De La Provincia de Entre Ríos y Otra S/ Acción de amparo , el vocal de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Cossy, dispuso
Federación Agraria de Entre Ríos se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.
El Concejo Deliberante de Concordia llevará a cabo la 23a Sesión Ordinaria
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
POR FIN........SE REINAUGURÓ LA CAPILLA DEL CEMENTERIO NUEVO DE CONCORDIA
Durante el mediodía de este miércoles, mediante la realización de un oficio religioso, se procedió a la reinauguración de la Capilla del Cementerio Nuevo de nuestra ciudad. El histórico lugar fue remodelado y puesto en valor, gracias a la labor en conjunto de diferentes áreas de la Municipalidad de Concordia.
Hospital Masvernat: Concluyó la renovación y puesta en valor del servicio Diagnóstico por Imágenes
La obra de puesta en valor del Servicio incluyo el recambio de pisos, revestimiento y mejoras, en el sector de Diagnóstico por Imágenes, ubicado en la planta baja del nosocomio.
Dicen que lo prometido a veces es deuda
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.
El Concejo Deliberante se acerca a la comunidad en la Feria Provincial del Libro
La 1ª Feria Provincial del Libro no solo celebra la literatura, sino que también se ha convertido en una plataforma para que las instituciones locales se conecten con la ciudadanía. En este marco, el stand del Concejo Deliberante ha captado la atención de los visitantes, con una propuesta que vincula el presente legislativo con la rica historia de la ciudad.
La UTN Concordia realizará jornadas intensivas de manejo de refrigerantes inflamables
Están abiertas las inscripciones al Curso Intensivo “Buenas Prácticas en el Manejo de Refrigerantes Inflamables”, una capacitación única en la región que combina teoría y práctica para enfrentar los nuevos desafíos del sector. Se dictará de forma presencial los días 10 y 11 de septiembre, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.
El Concejo Deliberante de Concordia llevará a cabo la 22a Sesión Ordinaria
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 04 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE AMPLÍA SU HORARIO DE ATENCIÓN
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que a partir del próximo lunes 8 de septiembre extenderá su horario de atención al público en las áreas de Educación Vial y Emisión de Licencias.
Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”
Pese a los tres puntos obtenidos, en las redes liquidaron a uno de los intocables del Muñeco.
