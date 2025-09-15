El actor Mauricio Dayub recorrió y disfrutó del Lago de Salto Grande

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue su paso por el complejo termal, donde fue recibido con gran cariño y pudo realizar un recorrido por todo el predio. Allí se tomó un tiempo para disfrutar de la tranquilidad del entorno, conectar con la naturaleza y conocer un poco más sobre la historia de este espacio turístico tan destacado de la región.



“En las Termas del Ayuí hicimos un

descanso, para disfrutar el aire puro de ese increíble lugar”, comentó Mauricio en sus redes sociales, visiblemente entusiasmado por la experiencia.



La visita de Dayub y el agrado que manifestó luego de conocer el lugar ponen en valor el trabajo que CODESAL, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, realiza día a día para potenciar este espacio turístico y cultural de la región.



Además, durante su estadía en la ciudad mantuvo encuentros con la comunidad en distintos espacios culturales y educativos, compartiendo reflexiones sobre su trayectoria y el mensaje que transmite El Amateur, obra que lo traerá nuevamente al Teatro Odeón el sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas.