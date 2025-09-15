PREGONANDO PREGONANDO

El actor Mauricio Dayub recorrió y disfrutó del Lago de Salto Grande

En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.

Concordia15/09/2025
Mauricio Dayub
Mauricio Dayub

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue su paso por el complejo termal, donde fue recibido con gran cariño y pudo realizar un recorrido por todo el predio. Allí se tomó un tiempo para disfrutar de la tranquilidad del entorno, conectar con la naturaleza y conocer un poco más sobre la historia de este espacio turístico tan destacado de la región.


“En las Termas del Ayuí hicimos un 
 descanso, para disfrutar el aire puro de ese increíble lugar”, comentó Mauricio en sus redes sociales, visiblemente entusiasmado por la experiencia.


La visita de Dayub y el agrado que manifestó luego de conocer el lugar ponen en valor el trabajo que CODESAL, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, realiza día a día para potenciar este espacio turístico y cultural de la región.


Además, durante su estadía en la ciudad mantuvo encuentros con la comunidad en distintos espacios culturales y educativos, compartiendo reflexiones sobre su trayectoria y el mensaje que transmite El Amateur, obra que lo traerá nuevamente al Teatro Odeón el sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas.

Tribunales ER

Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera

Poder Judicial de Entre Ríos
Policiales15/09/2025

En el marco del legajo N°13256 “Fundación Cauce: Cultura Ambiental Causa Ecologista C/ Superior Gobierno De La Provincia de Entre Ríos y Otra S/ Acción de amparo , el vocal de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Cossy, dispuso

cementerio capilla

POR FIN........SE REINAUGURÓ LA CAPILLA DEL CEMENTERIO NUEVO DE CONCORDIA

pregonando
Concordia10/09/2025

Durante el mediodía de este miércoles, mediante la realización de un oficio religioso, se procedió a la reinauguración de la Capilla del Cementerio Nuevo de nuestra ciudad. El histórico lugar fue remodelado y puesto en valor, gracias a la labor en conjunto de diferentes áreas de la Municipalidad de Concordia.

troncoso deliberante

El Concejo Deliberante se acerca a la comunidad en la Feria Provincial del Libro

Mónica Saavedra
Concordia07/09/2025

La 1ª Feria Provincial del Libro no solo celebra la literatura, sino que también se ha convertido en una plataforma para que las instituciones locales se conecten con la ciudadanía. En este marco, el stand del Concejo Deliberante ha captado la atención de los visitantes, con una propuesta que vincula el presente legislativo con la rica historia de la ciudad.

edificio utn

La UTN Concordia realizará jornadas intensivas de manejo de refrigerantes inflamables

Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria
Concordia04/09/2025

Están abiertas las inscripciones al Curso Intensivo “Buenas Prácticas en el Manejo de Refrigerantes Inflamables”, una capacitación única en la región que combina teoría y práctica para enfrentar los nuevos desafíos del sector. Se dictará de forma presencial los días 10 y 11 de septiembre, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.

