Duatlon PELICHERO ARRASÓ EN LOS CHARRÚAS

La misma fue ganada en forma brillante por los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini, en Caballeros y Damas respectivamente. Brunini lo hizo ratificando su condición de Campeona 2025 del Duatlon ya que se había consagrado en la fecha anterior.

Entre los varones, segundo llegó Gabriel Priano, de Mercedes, Uruguay y Alejandro Ricagno, de Concordia, mientras que entre las mujeres completaron el podio Karen Zagursky, de Concepción del Uruguay, y Carina Urbani de Concordia.

En la distancia Sprint se impusieron Sebastián Racua, de Salto, Uruguay, y la representante de Goya, Corrientes, Teresita Zolezzi.

Entre las Postas, el triunfo fue para los oriundos de San Salvador Marcelo Villagra y Mateo Oteizza.

Pelichero se impuso de punta a punta y se perfila como gran candidato a obtener el título que se definirá en la última fecha de Villa del Rosario.

Fue una carrera muy bien organizada, una vez más, por parte de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (ACPC) que ahora apunta a la fecha final que se hará el 5 de octubre, como quedó dicho, en la localidad de Villa del Rosario para la cual se prepara una gran fiesta para coronar a los mejores, en el cierre de otra notable temporada del Duatlon.