Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
Duatlon PELICHERO ARRASÓ EN LOS CHARRÚAS
En una tarde espléndida de sol y un clima ideal, se llevó a cabo en Los Charrúas la sexta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep.deportes15/09/2025 Edagardo Perafan
La misma fue ganada en forma brillante por los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini, en Caballeros y Damas respectivamente. Brunini lo hizo ratificando su condición de Campeona 2025 del Duatlon ya que se había consagrado en la fecha anterior.
Entre los varones, segundo llegó Gabriel Priano, de Mercedes, Uruguay y Alejandro Ricagno, de Concordia, mientras que entre las mujeres completaron el podio Karen Zagursky, de Concepción del Uruguay, y Carina Urbani de Concordia.
En la distancia Sprint se impusieron Sebastián Racua, de Salto, Uruguay, y la representante de Goya, Corrientes, Teresita Zolezzi.
Entre las Postas, el triunfo fue para los oriundos de San Salvador Marcelo Villagra y Mateo Oteizza.
Pelichero se impuso de punta a punta y se perfila como gran candidato a obtener el título que se definirá en la última fecha de Villa del Rosario.
Fue una carrera muy bien organizada, una vez más, por parte de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (ACPC) que ahora apunta a la fecha final que se hará el 5 de octubre, como quedó dicho, en la localidad de Villa del Rosario para la cual se prepara una gran fiesta para coronar a los mejores, en el cierre de otra notable temporada del Duatlon.
Argentina inicia la siembra de maíz con expectativas de cosecha récord
Con humedad óptima en la región central, la campaña 2025/26 proyecta 61 millones de toneladas de maíz. La soja también mantiene el interés de China, pese a la fuerte competencia de Estados Unidos y Brasil.
Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera
En el marco del legajo N°13256 “Fundación Cauce: Cultura Ambiental Causa Ecologista C/ Superior Gobierno De La Provincia de Entre Ríos y Otra S/ Acción de amparo , el vocal de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Cossy, dispuso
Federación Agraria de Entre Ríos se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.
Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
En la B SALTO GRANDE Y JUVENTUD MANO A MANO
Salto Grande y Juventud Unida siguen el mano a mano rumbo a la parte final del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B de fútbol.
Fútbol local LIBERTAD ARRIBA Y VICTORIA ABAJO
Libertad volvió a quedar solo en la punta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Primera División
Vaccari renunció como DT de Independiente
Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la derrota del “Rojo” ante Banfield 1 a 0, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Escándalo en España: Real Madrid explotó por el arbitraje y elevará un reclamo a la FIFA
El Merengue venció a la Real Sociedad pero dos decisiones polémicas le jugaron en contra y decidió preparar un informe ante el ente rector del fútbol mundial.
Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”
Pese a los tres puntos obtenidos, en las redes liquidaron a uno de los intocables del Muñeco.
La frase con la que Miguel Ángel Russo se despidió del plantel de Boca en la práctica de este jueves
El entrenador estuvo presente en la práctica del plantel en La Bombonera y dejó una curiosa frase para despedirse del plantel.
Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”
Pese a los tres puntos obtenidos, en las redes liquidaron a uno de los intocables del Muñeco.
En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.
Federación Agraria de Entre Ríos se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.
Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera
En el marco del legajo N°13256 “Fundación Cauce: Cultura Ambiental Causa Ecologista C/ Superior Gobierno De La Provincia de Entre Ríos y Otra S/ Acción de amparo , el vocal de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Cossy, dispuso
Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.