En la B SALTO GRANDE Y JUVENTUD MANO A MANO

Salto Grande y Juventud Unida siguen el mano a mano rumbo a la parte final del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B de fútbol.

deportes15/09/2025 Edgardo Perafab
Ambos ganaron sus partidos de la Fecha 21. Salto Grande superó a Unión, en partido durísimo, por 3 a 1, mientras que a Juventud Unida le costó muchísimo superar por sólo 1 a 0 a Monseñor Rosch. Ahora, Salto Grande y Juventud Unida siguen punteros pero con 49 puntos y aventajan por 10 a sus seguidores que son Sarmiento y Ferrocarril con 39. Al torneo le faltan 5 fechas, o sea 15 puntos en juego, por lo que puede decirse que esa ventaja es casi decisiva como para pensar que entre Salto Grande y Juventud, de no ocurrir nada extraño, estará el ascenso directo a la Primera A. Además, en la fecha 23 ambos punteros tendrán su enfrentamiento de esta segunda rueda y allí podría quedar sellada la suerte de ambos.
“Pregonando” estuvo en cancha de Sarmiento para el partido entre Rosch y Juventud Unida, el que fue en líneas generales parejo. Juventud fue quien tuvo más chances que su rival (tres) y en la tercera logró el desnivel del partido, recién a los 24 del segundo tiempo y por intermedio de Juan Ramírez, quien cacheteó la pelota luego de un rebote y así derrotó al muy buen arquero de Rosch. Antes había tenido una ni bien comenzó el partido por intermedio de “Tachi” Morillo y en la segunda mitad a través de Gonzalo Echavarría, quien definió al borde del área chica y el arquero Bruno Alvarez tuvo una salvada sensacional. Rosch intentó mucho pero pudo poco, no fue menos que su rival pero careció de pericia para llegar con peligro y fueron muy aislados sus intentos. La diferencia estuvo en ese “detalle” que fue que Juan Ramírez, que había ingresado hacía 10 minutos, estuviera en el momento justo y en el momento indicado para darle el triunfo y la punta a su equipo.
En Los Charrúas Ferro arrancó perdiendo pero lo pudo dar vuelta para ganar 2 a 1, mientras que Sarmiento, el sábado, le ganó a Ancel 2-0 en un ya clásico del fixture dado que el partido se jugó en Sarmiento y el local fue visitante.
Para destacar, el buen triunfo de Wanderer´s ante Zorraquín y así subir un poco en la tabla de posiciones.

RESULTADOS FECHA 21
El Olimpo 0 – Estudiantes 2.
Zorraquín 2 – Wanderer´s 3.
Athetlc Club 1 – San Martín 2.
Ancel 0 – Sarmiento 2.
Monseñor Rosch 0 – Juventud Unida 1.
Salto Grande 3 – Unión 1.
Los Charrúas 1 – Ferrocarril 2.
Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 49, Sarmiento y Ferrocarril 39, Unión 38, Estudiantes 34, Los Charrúas 30, San Martín 28, Monseñor Rosch y Wanderer´s 20, El Olimpo 16, Athletic Club y Zorraquín 15, Ancel 10.

FECHA 22
Los Charrúas vs. Zorraquín.
Unión vs. Estudiantes.
San Martín vs. Salto Grande.
Sarmiento vs. El Olimpo.
Juventud Unida vs. Athletic Club.
Wanderer´s vs. Ancel.
Ferrocarril vs. Monseñor Rosch.

