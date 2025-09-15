Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
En la B SALTO GRANDE Y JUVENTUD MANO A MANO
Salto Grande y Juventud Unida siguen el mano a mano rumbo a la parte final del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B de fútbol.deportes15/09/2025 Edgardo Perafab
Ambos ganaron sus partidos de la Fecha 21. Salto Grande superó a Unión, en partido durísimo, por 3 a 1, mientras que a Juventud Unida le costó muchísimo superar por sólo 1 a 0 a Monseñor Rosch. Ahora, Salto Grande y Juventud Unida siguen punteros pero con 49 puntos y aventajan por 10 a sus seguidores que son Sarmiento y Ferrocarril con 39. Al torneo le faltan 5 fechas, o sea 15 puntos en juego, por lo que puede decirse que esa ventaja es casi decisiva como para pensar que entre Salto Grande y Juventud, de no ocurrir nada extraño, estará el ascenso directo a la Primera A. Además, en la fecha 23 ambos punteros tendrán su enfrentamiento de esta segunda rueda y allí podría quedar sellada la suerte de ambos.
“Pregonando” estuvo en cancha de Sarmiento para el partido entre Rosch y Juventud Unida, el que fue en líneas generales parejo. Juventud fue quien tuvo más chances que su rival (tres) y en la tercera logró el desnivel del partido, recién a los 24 del segundo tiempo y por intermedio de Juan Ramírez, quien cacheteó la pelota luego de un rebote y así derrotó al muy buen arquero de Rosch. Antes había tenido una ni bien comenzó el partido por intermedio de “Tachi” Morillo y en la segunda mitad a través de Gonzalo Echavarría, quien definió al borde del área chica y el arquero Bruno Alvarez tuvo una salvada sensacional. Rosch intentó mucho pero pudo poco, no fue menos que su rival pero careció de pericia para llegar con peligro y fueron muy aislados sus intentos. La diferencia estuvo en ese “detalle” que fue que Juan Ramírez, que había ingresado hacía 10 minutos, estuviera en el momento justo y en el momento indicado para darle el triunfo y la punta a su equipo.
En Los Charrúas Ferro arrancó perdiendo pero lo pudo dar vuelta para ganar 2 a 1, mientras que Sarmiento, el sábado, le ganó a Ancel 2-0 en un ya clásico del fixture dado que el partido se jugó en Sarmiento y el local fue visitante.
Para destacar, el buen triunfo de Wanderer´s ante Zorraquín y así subir un poco en la tabla de posiciones.
RESULTADOS FECHA 21
El Olimpo 0 – Estudiantes 2.
Zorraquín 2 – Wanderer´s 3.
Athetlc Club 1 – San Martín 2.
Ancel 0 – Sarmiento 2.
Monseñor Rosch 0 – Juventud Unida 1.
Salto Grande 3 – Unión 1.
Los Charrúas 1 – Ferrocarril 2.
Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 49, Sarmiento y Ferrocarril 39, Unión 38, Estudiantes 34, Los Charrúas 30, San Martín 28, Monseñor Rosch y Wanderer´s 20, El Olimpo 16, Athletic Club y Zorraquín 15, Ancel 10.
FECHA 22
Los Charrúas vs. Zorraquín.
Unión vs. Estudiantes.
San Martín vs. Salto Grande.
Sarmiento vs. El Olimpo.
Juventud Unida vs. Athletic Club.
Wanderer´s vs. Ancel.
Ferrocarril vs. Monseñor Rosch.
Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera
En el marco del legajo N°13256 “Fundación Cauce: Cultura Ambiental Causa Ecologista C/ Superior Gobierno De La Provincia de Entre Ríos y Otra S/ Acción de amparo , el vocal de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Cossy, dispuso
Federación Agraria de Entre Ríos se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.
