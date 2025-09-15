Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
Fútbol local LIBERTAD ARRIBA Y VICTORIA ABAJO
Libertad volvió a quedar solo en la punta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Primera Divisióndeportes15/09/2025 Edgardo Perafan
A, que organiza la Liga Concordiense de Fútbol. El Lobo igualó en La Bianca ante el local 0 a 0 y aprovechó que quien lo acompañaba arriba hasta esta fecha, San Lorenzo, cayó ante Colegiales por 1 a 0. Precisamente para los del Barrio Pompeya fue un triunfazo, porque la parte de abajo de la tabla está realmente ardiendo porque hay varios equipos que fluctúan entre la posibilidad de descenso o promoción, a saber: Santa María tiene 20 puntos, 9 de Julio 19, Colegiales y Comunicaciones 18 y Victoria ahora 17. O sea que hoy juega Promoción Comunicaciones y Victoria descendería, pero al torneo le faltan 4 fechas todavía.
El que logró una victoria realmente importante es Comunicaciones, que le ganó a Alberdi en el Estadio. Martín Verliac, que volvía al primer equipo, consiguió el valiosísimo tanto de la victoria y así Comunicaciones sueña con salvarse, y no solo eso porque quedó séptimo en la tabla con 10 puntos y a sólo 2 del puntero Libertad. En definitiva, del primero al octavo solo hay tres puntos de diferencia, por lo que se puede decir que arriba y abajo el torneo está magnífico e incierto.
Otro que viene bien es Constitución, que precisamente le ganó a Victoria 1 a 0 el sábado con gol de Emiliano Serdán para que su equipo alcance a San Lorenzo en la segunda colocación y a sólo un punto del Lobo.
Y si hablamos de buenos triunfos hay que sumarlo a Santa María, que le ganó de visitante a Nebel por 2 a 1. Jonathan Molina puso en ventaja al Santo, lo igualó Benjamín Cabral para Nebel y le puso cifras definitivas Gastón Luna, en el segundo tiempo, para el ganador. Nebel terminó con nueve porque en el primer tiempo expulsaron a su arquero Mirko Silva, por último recurso y luego a Joaquín Mateo.
Buen triunfo de visitante de Real Concordia que le ganó a 9 de Julio en la Colonia por 3 a 2 para subir un poco en la tabla de posiciones.
Para la Fecha 8 hay que destacar claramente el gran partido que van a jugar Victoria y Comunicaciones, casi una final por la zona de debajo de la tabla. El partido podría jugarse en el Estadio de Concordia, aunque lo determinará fehacientemente la Liga en la semana.
RESULTADOS FECHA 7
Colegiales 1 – San Lorenzo 0.
Constitución 1 – Victoria 0.
Comunicaciones 1 – Alberdi 0.
La Bianca 0 – Libertad 0.
9 de Julio 2 – Real Concordia 3.
Nebel 1 – Santa María 2.
Posiciones: Libertad 12, San Lorenzo y Constitución 11, Alberdi, 9 de Julio, Santa María y Comunicaciones 10, Colegiales 9, La Bianca, Real Concordia y Nebel 8, Victoria 3.
Tabla General: Libertad 33, Constitución 32, Nebel 30, La Bianca 28, San Lorenzo y Real Concordia 25, Alberdi 22, Santa María 20, 9 de Julio 19, Colegiales 18 y Comunicaciones 18, Victoria 17.
Nota: Colegiales tiene -8 y Comunicaciones -9, por lo que por un gol le gana la posición.
FECHA 8
Santa María vs. Real Concordia.
Constitución vs. La Bianca.
Libertad vs. Colegiales.
Victoria vs. Comunicaciones.
San Lorenzo vs. Nebel.
Alberdi vs. 9 de Julio.
VICTORIA Y LA BIANCA PERDIERON
El fin de semana también se conoció el Fallo del Tribunal de Disciplina de la Liga respecto al partido suspendido entre Victoria (1) y La Bianca (0) en la fecha 6, jugado en cancha de Victoria. Recordemos que a los 38 del segundo tiempo hubo un tumulto y habrían volado unos proyectiles supuestamente desde la gente de Victoria.
El fallo, que se armó del informe del árbitro y las vistas de ambos equipos, resuelve “dar por terminado el partido entre ambos equipos, dar por perdido el partido a ambas instituciones y sancionar al Club Victoria a no usar su escenario por el término de 3 fechas”.
En definitiva, ni Victoria ni La Bianca sumaron y el equipo del Tiro Federal jugará lo que queda del campeonato fuera de su estadio, que no deja de ser una complicación ya que su cancha siempre es difícil para cualquier equipo, y obvio que hablamos estríctamente de lo futbolístico.
De esta manera, el que más pierde es la institución del Tiro Federal porque está peleando la zona del descenso y justamente este fin de semana quedó último en la tabla general.
En la imagen, plantel de Comunicaciones que ganó e intenta salir de la zona roja de la tabla.
