Vaccari renunció como DT de Independiente

Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la derrota del “Rojo” ante Banfield 1 a 0, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

deportes14/09/2025
El “Taladro” se quedó con la victoria gracias a un cabezazo de Martín Río en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

La bronca por el traspié del equipo se trasladó directamente a las tribunas, donde los hinchas expresaron su fastidio con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol, que falló en contra del club y lo eliminó de la Copa Sudamericana tras los gravísimos incidentes ocurridos ante la Universidad de Chile por los octavos de final del certamen.

