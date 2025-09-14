Vaccari renunció como DT de Independiente

El “Taladro” se quedó con la victoria gracias a un cabezazo de Martín Río en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

La bronca por el traspié del equipo se trasladó directamente a las tribunas, donde los hinchas expresaron su fastidio con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol, que falló en contra del club y lo eliminó de la Copa Sudamericana tras los gravísimos incidentes ocurridos ante la Universidad de Chile por los octavos de final del certamen.