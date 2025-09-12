PREGONANDO PREGONANDO

Alberto Fernández reapareció para contar que se agrandó su familia: “Sueño cumplido”

El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.

Curiosidades12/09/2025 Viapais
alberto fernandez
alberto fernandez

 Si bien ocasionalmente realiza comentarios o críticas de cara a la gestión de Javier Milei vía X, no se lo ve ni escucha con la asiduidad acostumbrada durante su mandato, signado por la pandemia de Covid-19.

 
 Alberto Fernández y su mascota Dylan. (La Voz)
Es por ello que este viernes sorprendió la aparición en redes sociales del expresidente, en X y en Instagram al mismo tiempo. En esta oportunidad, para comentar un hecho de su vida personal, un aspecto que durante un tiempo tomó gran notoriedad: su amor por los perros.dylan y alberto

La reaparición de Dylan y un nuevo compañero
“Lennon llegó a casa para acompañar a Dylan. Conózcanlo en Instagram”, invitaba Fernández en su cuenta de X, con una foto que mostraba a sus dos perros juntos.

 
 Dylan y Lennon, los collies de Alberto Fernández.
En Instagram, en el suyo y en el de su mascota, el texto estaba ampliado e incluía un guiño relacionado con “Conan”, el perro del presidente Javier Milei, además de un carrusel de fotos del nuevo integrante.

El texto está redactado como si lo hubiera escrito el propio Dylan. Cabe recordar que, años atrás, cuando se presentó la cuenta del perro en esa red social fue furor. El perfil de la mascota del entonces presidente se llenó de fans y, al día de hoy, todavía tiene 193 mil seguidores.

 
 Lennon, el nuevo collie de Alberto Fernández
Mirá también: “Tres vasitos de leche”: Alberto Fernández cruzó a Jonatan Viale por la entrevista a Javier Milei

“Hace mucho que no saben nada de mí. Ahora hablan de otros ‘perros consejeros’. Les cuento que no ando bien de salud y Lennon llegó para hacerme compañía. Dylan y Lennon juntos, el sueño de Alberto cumplido. Bienvenido, querido Lennon", dice el texto.

Últimos artículos
Te puede interesar
censuras

EN LA GESTION MILEI, UNA DENUNCIA AFECTA EL DERECHO A LA INFORMACION.

Jose O Couceiro
Curiosidades03/09/2025

La denuncia presentada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, activó diversas alarmas, porque lo pretendido en el escrito es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue ratificada por la República Argentina -en 1.984- mediante la ley 23.054.

Lo más visto
box de lluvia en el opel (49)

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".

ketchum

Un hito en prevención porcina: llega la primera vacuna triple al país

Marcelo Maidana
campo12/09/2025

Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.