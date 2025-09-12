Alberto Fernández reapareció para contar que se agrandó su familia: “Sueño cumplido”

Aseguran que apareció por primera vez en un contrato el pago de “gastos" por adelantado del 3%
El periodista Mauro Federico, tras declarar por espionaje ilegal, reveló un contrato donde figura un pago del 3% en una licitación de pañales del PAMI.
PREGONANDO PREGONANDO
El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.Curiosidades12/09/2025 Viapais
Si bien ocasionalmente realiza comentarios o críticas de cara a la gestión de Javier Milei vía X, no se lo ve ni escucha con la asiduidad acostumbrada durante su mandato, signado por la pandemia de Covid-19.
Alberto Fernández y su mascota Dylan. (La Voz)
Es por ello que este viernes sorprendió la aparición en redes sociales del expresidente, en X y en Instagram al mismo tiempo. En esta oportunidad, para comentar un hecho de su vida personal, un aspecto que durante un tiempo tomó gran notoriedad: su amor por los perros.
La reaparición de Dylan y un nuevo compañero
“Lennon llegó a casa para acompañar a Dylan. Conózcanlo en Instagram”, invitaba Fernández en su cuenta de X, con una foto que mostraba a sus dos perros juntos.
Dylan y Lennon, los collies de Alberto Fernández.
En Instagram, en el suyo y en el de su mascota, el texto estaba ampliado e incluía un guiño relacionado con “Conan”, el perro del presidente Javier Milei, además de un carrusel de fotos del nuevo integrante.
El texto está redactado como si lo hubiera escrito el propio Dylan. Cabe recordar que, años atrás, cuando se presentó la cuenta del perro en esa red social fue furor. El perfil de la mascota del entonces presidente se llenó de fans y, al día de hoy, todavía tiene 193 mil seguidores.
Lennon, el nuevo collie de Alberto Fernández
Mirá también: “Tres vasitos de leche”: Alberto Fernández cruzó a Jonatan Viale por la entrevista a Javier Milei
“Hace mucho que no saben nada de mí. Ahora hablan de otros ‘perros consejeros’. Les cuento que no ando bien de salud y Lennon llegó para hacerme compañía. Dylan y Lennon juntos, el sueño de Alberto cumplido. Bienvenido, querido Lennon", dice el texto.
El periodista Mauro Federico, tras declarar por espionaje ilegal, reveló un contrato donde figura un pago del 3% en una licitación de pañales del PAMI.
El temario incluye citaciones a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones por los audios de Spagnuolo
“Cagaste a los universitarios, cagaste a los jubilados, cagaste a todo al mundo, al Garrahan”, enumeró Baby Etchecopar en su programa periodístico de A24 y remató: “El único milagro que hizo Milei es convertirme en peronista”.
El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.
Emprendedores inmigrantes abren espacios que mezclan libros, café y talleres, consolidando la literatura iberoamericana en España.
Conocé por qué recomiendan este truco antiguo que tiene numerosos beneficios para tu planta.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresa su más enérgico repudio a las declaraciones formuladas por la Dra. Arroyo Salgado que pretenden desmerecer, de manera infundada, la prestigiosa labor de la Defensoría General de la Nación y su aporte esencial a todas las Defensorías públicas del país.
En la Feria Provincial del Libro, el Defensor General, Maximiliano Benítez, destacó los valiosos aportes que ofrece “¿Una familia para quién?”, una publicación coordinada por profesionales del RUAER.
En el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se realizó una visita al complejo Termas del Ayuí, donde las especialistas a cargo de las consultorías en calidad, sostenibilidad y marketing fueron recibidas por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, junto a otros funcionarios provinciales.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) revocó una sentencia por un caso de mala praxis médica. La decisión se centró en la forma de cuantificar el daño sufrido por la víctima (indemnización), especialmente en lo que respecta a la pérdida de su capacidad de procrear.
Se realizó la conferencia de prensa del 31° Fiesta Argentina de Pesca del Bagre Amarillo, que se desarrollará el próximo fin de semana.
La denuncia presentada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, activó diversas alarmas, porque lo pretendido en el escrito es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue ratificada por la República Argentina -en 1.984- mediante la ley 23.054.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 04 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
Ambos compartieron cuerpo técnico en Rusia 2018 y ambos sellaron ya boleto al Mundial de 2026 con sus selecciones.
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
El primero en hablar fue el abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.