HERNANDEZ - ALLANAMIENTOS Y REQUISAS DOMICILIARIAS CON EL SECUESTRO DE TUMBERAS, CARTUCHERIA Y PLANTAS DE MARIHUANA

Aseguran que apareció por primera vez en un contrato el pago de “gastos" por adelantado del 3%
El periodista Mauro Federico, tras declarar por espionaje ilegal, reveló un contrato donde figura un pago del 3% en una licitación de pañales del PAMI.
En la tarde de este Viernes, personal de Jefatura Departamental Nogoyá, con la participación de las Comisarías Hernández, Aranguren, Betbeder, y colaboración de la Guardia Especial, Div. Drogas Peligrosas, y Div. Investigaciones e Inteligencia Criminal; procedieron a dar cumplimiento a Dos (02)Policiales12/09/2025 Policia de Entre Rios
OFICIOS JUDICIALES emanados por el Juzgado de Transición y Garantías de la ciudad de Nogoya a cargo del Dr. Oscar Rossi.
Uno de los procedimientos se realizo en Avenida Antártida Argentina y Pasaje Obra Sanitarias, y otro en Calle Mendoza, ambos de la localidad de Hernández; en el último domicilio los uniformados procedieron al Secuestro de distintos elementos de interés para una causa iniciada ante la Fiscalía en turno a cargo del Dr. Martínez Fernando, entre ellos: una (01) tumbera, arma de fuego casera, hecha de dos tubos cilíndricos, y una empuñadura de madera, y una válvula como percutor; junto con un (01) cartucho calibre .22, una (01) armadura de un revólver en desuso; Un (01) Blister plástico con diez (10) vainas servidas calibre 30-06; y un Cartucho (01) Calibre 38 special; y Cinco (05) Plantines de Cannabis Sativa - Marihuana.
Así mismo relacionados a esta causa, también se secuestraron un teléfono celular y una Tablet que había sido denunciada como distraída días atrás. Las personas identificadas quedaron supeditadas a las causas judiciales que se tramitan en la Fiscalía de la ciudad de Nogoya.
El temario incluye citaciones a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones por los audios de Spagnuolo
“Cagaste a los universitarios, cagaste a los jubilados, cagaste a todo al mundo, al Garrahan”, enumeró Baby Etchecopar en su programa periodístico de A24 y remató: “El único milagro que hizo Milei es convertirme en peronista”.
El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.
La legisladora provincial de Concordia (JxER) promueve un proyecto de Ley para evitar que los delitos contra la Administración Pública, que sean cometidos por funcionarios, se diriman en la Justicia a través de Juicios Abreviados.
El juez federal Alejandro Patricio Maraniello concedió a Karina Milei un plazo de tres días para responder el recurso interpuesto por el empresario Jorge Fontevecchia.
Luego de haber formado parte del Ejercicio Guinex V realizado por la Marina del Brasil, el Teniente de Fragata Juan Gabriel Schauvinhold se encuentra rumbo a Estados Unidos de América para participar del Ejercicio Multinacional UNITAS LXVI.
El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y juez técnico Mauricio Derudi, impuso este viernes a O.A.I la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales -arts. 5, 12, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) del Código Penal de la Nación, 452 y subs. del Código Procesal Penal de Entre Ríos, 92 y concs. de la Ley Nº 10.746-, por encontrarlo autor responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por ser el autor progenitor de la víctima”.
Un jurado popular de Villaguay declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.
El primero de septiembre de 2009, Entre Ríos decidió dar un paso significativo. Entre las numerosas modificaciones del Código Procesal Penal, estableciendo el funcionamiento del sistema acusatorio, se introdujo la Mediación Penal, ofreciendo a los justiciables una nueva perspectiva sobre los conflictos.
"El fiscal Stornelli le dio impulso a la investigación. Se hizo eco de la denuncia del Gobierno en menos de 24 horas", sintetizó Irina Hauser en el piso de "QR!" al momento de referirse a la decisión que la Justicia adoptó este martes en el marco de la causa sobre supuesto "espionaje ilegal".
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 04 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
Ambos compartieron cuerpo técnico en Rusia 2018 y ambos sellaron ya boleto al Mundial de 2026 con sus selecciones.
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
El primero en hablar fue el abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.