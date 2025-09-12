PREGONANDO PREGONANDO

HERNANDEZ - ALLANAMIENTOS Y REQUISAS DOMICILIARIAS CON EL SECUESTRO DE TUMBERAS, CARTUCHERIA Y PLANTAS DE MARIHUANA

En la tarde de este Viernes, personal de Jefatura Departamental Nogoyá, con la participación de las Comisarías Hernández, Aranguren, Betbeder, y colaboración de la Guardia Especial, Div. Drogas Peligrosas, y Div. Investigaciones e  Inteligencia Criminal; procedieron a dar cumplimiento a Dos (02)

Policiales12/09/2025 Policia de Entre Rios
arma tumbera
arma tumbera

OFICIOS JUDICIALES emanados por el Juzgado de Transición y Garantías de la ciudad de Nogoya a cargo del Dr. Oscar Rossi.

Uno de los procedimientos se realizo en Avenida Antártida Argentina y Pasaje Obra Sanitarias, y otro en Calle Mendoza, ambos de la localidad de Hernández; en el último domicilio los uniformados procedieron al Secuestro de distintos elementos de interés para una causa iniciada ante la Fiscalía en turno a cargo del Dr. Martínez Fernando, entre ellos: una (01) tumbera, arma de fuego casera, hecha de dos tubos cilíndricos, y una empuñadura de madera, y una válvula como percutor; junto con un (01) cartucho calibre .22, una (01) armadura de un revólver en desuso; Un (01) Blister plástico con diez (10) vainas servidas calibre 30-06; y un Cartucho (01) Calibre 38 special; y Cinco (05) Plantines de Cannabis Sativa - Marihuana.plantas de marihuana 

Así mismo relacionados a esta causa, también se secuestraron un teléfono celular y una Tablet que había sido denunciada como distraída días atrás. Las personas identificadas quedaron supeditadas a las causas judiciales que se tramitan en la Fiscalía de la ciudad de Nogoya.

Últimos artículos
Te puede interesar
juicio por jurado

Tras veredicto de un jurado; dictan 14 años de prisión efectiva a un hombre por abuso sexual

SIC STJER
Policiales05/09/2025

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y juez técnico Mauricio Derudi, impuso este viernes a O.A.I la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales -arts. 5, 12, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) del Código Penal de la Nación, 452 y subs. del Código Procesal Penal de Entre Ríos, 92 y concs. de la Ley Nº 10.746-, por encontrarlo autor responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por ser el autor progenitor de la víctima”.

mediacion penal

16 años de la implementación de la Mediación Penal

SIC-STJER
Policiales03/09/2025

El primero de septiembre de 2009, Entre Ríos decidió dar un paso significativo. Entre las numerosas modificaciones del Código Procesal Penal, estableciendo el funcionamiento del sistema acusatorio, se introdujo la Mediación Penal, ofreciendo a los justiciables una nueva perspectiva sobre los conflictos.

Lo más visto
box de lluvia en el opel (49)

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".

ketchum

Un hito en prevención porcina: llega la primera vacuna triple al país

Marcelo Maidana
campo12/09/2025

Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.