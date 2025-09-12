HERNANDEZ - ALLANAMIENTOS Y REQUISAS DOMICILIARIAS CON EL SECUESTRO DE TUMBERAS, CARTUCHERIA Y PLANTAS DE MARIHUANA

OFICIOS JUDICIALES emanados por el Juzgado de Transición y Garantías de la ciudad de Nogoya a cargo del Dr. Oscar Rossi.

Uno de los procedimientos se realizo en Avenida Antártida Argentina y Pasaje Obra Sanitarias, y otro en Calle Mendoza, ambos de la localidad de Hernández; en el último domicilio los uniformados procedieron al Secuestro de distintos elementos de interés para una causa iniciada ante la Fiscalía en turno a cargo del Dr. Martínez Fernando, entre ellos: una (01) tumbera, arma de fuego casera, hecha de dos tubos cilíndricos, y una empuñadura de madera, y una válvula como percutor; junto con un (01) cartucho calibre .22, una (01) armadura de un revólver en desuso; Un (01) Blister plástico con diez (10) vainas servidas calibre 30-06; y un Cartucho (01) Calibre 38 special; y Cinco (05) Plantines de Cannabis Sativa - Marihuana.

Así mismo relacionados a esta causa, también se secuestraron un teléfono celular y una Tablet que había sido denunciada como distraída días atrás. Las personas identificadas quedaron supeditadas a las causas judiciales que se tramitan en la Fiscalía de la ciudad de Nogoya.