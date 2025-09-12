La frase con la que Miguel Ángel Russo se despidió del plantel de Boca en la práctica de este jueves

Aseguran que apareció por primera vez en un contrato el pago de “gastos" por adelantado del 3%
El periodista Mauro Federico, tras declarar por espionaje ilegal, reveló un contrato donde figura un pago del 3% en una licitación de pañales del PAMI.
PREGONANDO PREGONANDO
El entrenador estuvo presente en la práctica del plantel en La Bombonera y dejó una curiosa frase para despedirse del plantel.deportes12/09/2025pregonando
Este jueves, el plantel de Boca se entrenó en La Bombonera como ya es habitual desde que llegó Miguel Ángel Russo al banco. Pero esta vez, los focos estuvieron en el propio DT que se presentó en el estadio para observar el entrenamiento.
Aunque la práctica la llevaron adelante Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, Russo estuvo supervisando en todo momento los movimientos de sus dirigidos. Al momento de finalizar los trabajos, el entrenador dejó una llamativa frase para despedirse del plantel.
Russo se despidió del plantel con una curiosa frase. (Boca Oficial)
Russo saludó a los jugadores con una llamativa frase
Sin dudas, que Miguel Russo haya estado presente en el entrenamiento de este jueves fue una grandísima noticia. Aunque él no lideró la práctica, sí estuvo supervisando los trabajos de sus colaboradores, observando todos los detalles.
No obstante, a la hora de despedirse del plantel, el técnico utilizó una curiosa frase. “Se despidió con un ‘nos vemos mañana’”, reveló el periodista Julio Pavoni en TyC Sports. De esta manera, se abre el interrogante sobre una posible presencia suya en el entrenamiento del viernes que ya será en el predio de Ezeiza.
Por otro lado, la fuente citada también marcó el fuerte deseo que tiene Russo de subirse al avión para viajar a Rosario el domingo: “Russo quiere viajar a Rosario sí o sí”. Sin embargo, su presencia en el partido ante Rosario Central, dependerá del ‘ok’ de los médicos que le están haciendo el seguimiento.
La formación que paró el cuerpo técnico de Boca en La Bombonera
Como es habitual los jueves, el plantel de Boca tuvo su entrenamiento en La Bombonera. Bajo las órdenes de Claudio Úbeda, los futbolistas hicieron un ensayo formal de fútbol. Y el colaborador, bajo la mirada de Russo, dispuso de un once que se perfila para jugar ante Rosario Central.
A priori, la idea del cuerpo técnico es no tocar demasiado el equipo, por lo que solo hubo una modificación que es Brey por Marchesín. Con este panorama, la formación que paró este jueves fue: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.
El periodista Mauro Federico, tras declarar por espionaje ilegal, reveló un contrato donde figura un pago del 3% en una licitación de pañales del PAMI.
El temario incluye citaciones a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones por los audios de Spagnuolo
“Cagaste a los universitarios, cagaste a los jubilados, cagaste a todo al mundo, al Garrahan”, enumeró Baby Etchecopar en su programa periodístico de A24 y remató: “El único milagro que hizo Milei es convertirme en peronista”.
El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.
Este sábado, desde las 14.45 horas, se estará llevando a cabo en Los Charrúas la sexta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que esta vez tendrá distancia standard de 5 kilómetros de Pedestrismo, 40 de Ciclismo y nuevamente 5 de Pedestrismo y también Sprint con 5, 20 y 5 respectivamente.
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
La pesca deportiva tuvo una vez más su momento de disfrute con la realización de la 31ª Fiesta Nacional Pesca del Amarillo, que tuvo lugar en la Tortuga Alegre en nuestra ciudad de Concordia y con singular éxito, por la cantidad de participantes y por las piezas cobradas durante el Concurso Mayor de Embarcados del día domingo, ya que también hay que destacar que el sábado hubo pesca libre de costa donde se notó amplia participación de pescadores, con 50 en total.
En la Liga Concordiense de Fútbol tienen todo listo para que este fin de semana se jueguen la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División “Enzo Goya” y la 21 del Torneo de Primera División B “Ramón Isla”.
El 22° Gran Premio Argentino Histórico es organizado por el ACA y se disputa entre el 12 y el 19 de septiembre por la Mesopotamia.
Ambos compartieron cuerpo técnico en Rusia 2018 y ambos sellaron ya boleto al Mundial de 2026 con sus selecciones.
En el mediodía de este lunes 8 de septiembre quedó formalmente reinaugurado el Gimnasio Municipal de Concordia. En la oportunidad se realizó un acto que fue presidido por el Intendente Dr. Francisco Azcué, la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y la Coordinadora del Gimnasio Municipal Laura Balin.
Estudiantes Concordia quedó como único líder de la Zona 3 de la Liga de Mayores Masculina de Básquetbol, Pre Federal, tras jugarse este domingo la fecha 6. El verde venció de visitante a La Armonía, en Colón, 104 a 88 y ahora reúne 11 puntos.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 04 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
Ambos compartieron cuerpo técnico en Rusia 2018 y ambos sellaron ya boleto al Mundial de 2026 con sus selecciones.
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
El primero en hablar fue el abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.