La frase con la que Miguel Ángel Russo se despidió del plantel de Boca en la práctica de este jueves

El entrenador estuvo presente en la práctica del plantel en La Bombonera y dejó una curiosa frase para despedirse del plantel.

Este jueves, el plantel de Boca se entrenó en La Bombonera como ya es habitual desde que llegó Miguel Ángel Russo al banco. Pero esta vez, los focos estuvieron en el propio DT que se presentó en el estadio para observar el entrenamiento.

Aunque la práctica la llevaron adelante Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, Russo estuvo supervisando en todo momento los movimientos de sus dirigidos. Al momento de finalizar los trabajos, el entrenador dejó una llamativa frase para despedirse del plantel.

 
 Russo se despidió del plantel con una curiosa frase. (Boca Oficial)
Russo saludó a los jugadores con una llamativa frase
Sin dudas, que Miguel Russo haya estado presente en el entrenamiento de este jueves fue una grandísima noticia. Aunque él no lideró la práctica, sí estuvo supervisando los trabajos de sus colaboradores, observando todos los detalles.

No obstante, a la hora de despedirse del plantel, el técnico utilizó una curiosa frase. “Se despidió con un ‘nos vemos mañana’”, reveló el periodista Julio Pavoni en TyC Sports. De esta manera, se abre el interrogante sobre una posible presencia suya en el entrenamiento del viernes que ya será en el predio de Ezeiza.

Por otro lado, la fuente citada también marcó el fuerte deseo que tiene Russo de subirse al avión para viajar a Rosario el domingo: “Russo quiere viajar a Rosario sí o sí”. Sin embargo, su presencia en el partido ante Rosario Central, dependerá del ‘ok’ de los médicos que le están haciendo el seguimiento.

La formación que paró el cuerpo técnico de Boca en La Bombonera
Como es habitual los jueves, el plantel de Boca tuvo su entrenamiento en La Bombonera. Bajo las órdenes de Claudio Úbeda, los futbolistas hicieron un ensayo formal de fútbol. Y el colaborador, bajo la mirada de Russo, dispuso de un once que se perfila para jugar ante Rosario Central.

A priori, la idea del cuerpo técnico es no tocar demasiado el equipo, por lo que solo hubo una modificación que es Brey por Marchesín. Con este panorama, la formación que paró este jueves fue: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

