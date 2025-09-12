En Los Charrúas LA SEXTA DEL DUATLON

Como es costumbre, se corre en forma individual y en postas.

Reina gran expectativa por esta jornada deportiva en un lugar que desde hace años ya es un clásico para el Duatlón, contando con el apoyo del municipio de Los Charrúas a través de su Intendenta Andrea Imoberdoff y su Director de Deportes, José Luis Rodríguez.

En lo deportivo, recordar que en Damas el título del actual Circuito ya está definido en manos de la concordiense Ana María Brunini, quien logró su primer galardón en esta especialidad. En tanto en Varones todavía resta definirse al campeón y tampoco se decidirá en esta fecha, sino en la gran final a disputarse en Villa del Rosario.

De todas maneras, hay que decir que los grandes candidatos son el uruguayo Matías Gómez junto al concordiense Eduardo Pelichero y también está allí otro oriental como Gabriel Priano, oriundo de Mercedes.

En cuanto a la carrera, el punto de concentración será en calle Elena Roffo entre Av. Ramírez y Carriego, donde estará ubicado el sector de parque cerrado, largada y llegada, que tendrá en un comienzo los 5 kilómetros de pedestrismo con un nuevo circuito diagramado. Luego será un ida y vuelta de 10kms de Ciclismo (1 vuelta Sprint y 2 Standard) y finalmente sobre un circuito de 2500 metros de Pedestrismo será una vuelta para Sprint y 2 para Standard.

Se espera la participación de muchos concordienses, como así también participantes del resto de la provincia y, por supuesto, varios uruguayos además de los ya mencionados que acompañan al Circuito.

Ayer viernes hubo inscripción presencial como para finalizar la parte administrativa y este sábado es la hora de salir a correr, seguramente en un buen clima que motivará a todos a hacer lo mejor posible. Organiza, como siempre, la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.