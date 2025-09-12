En Los Charrúas LA SEXTA DEL DUATLON

Aseguran que apareció por primera vez en un contrato el pago de “gastos" por adelantado del 3%
El periodista Mauro Federico, tras declarar por espionaje ilegal, reveló un contrato donde figura un pago del 3% en una licitación de pañales del PAMI.
Este sábado, desde las 14.45 horas, se estará llevando a cabo en Los Charrúas la sexta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que esta vez tendrá distancia standard de 5 kilómetros de Pedestrismo, 40 de Ciclismo y nuevamente 5 de Pedestrismo y también Sprint con 5, 20 y 5 respectivamente.deportes12/09/2025 Edgardo Perafan
Como es costumbre, se corre en forma individual y en postas.
Reina gran expectativa por esta jornada deportiva en un lugar que desde hace años ya es un clásico para el Duatlón, contando con el apoyo del municipio de Los Charrúas a través de su Intendenta Andrea Imoberdoff y su Director de Deportes, José Luis Rodríguez.
En lo deportivo, recordar que en Damas el título del actual Circuito ya está definido en manos de la concordiense Ana María Brunini, quien logró su primer galardón en esta especialidad. En tanto en Varones todavía resta definirse al campeón y tampoco se decidirá en esta fecha, sino en la gran final a disputarse en Villa del Rosario.
De todas maneras, hay que decir que los grandes candidatos son el uruguayo Matías Gómez junto al concordiense Eduardo Pelichero y también está allí otro oriental como Gabriel Priano, oriundo de Mercedes.
En cuanto a la carrera, el punto de concentración será en calle Elena Roffo entre Av. Ramírez y Carriego, donde estará ubicado el sector de parque cerrado, largada y llegada, que tendrá en un comienzo los 5 kilómetros de pedestrismo con un nuevo circuito diagramado. Luego será un ida y vuelta de 10kms de Ciclismo (1 vuelta Sprint y 2 Standard) y finalmente sobre un circuito de 2500 metros de Pedestrismo será una vuelta para Sprint y 2 para Standard.
Se espera la participación de muchos concordienses, como así también participantes del resto de la provincia y, por supuesto, varios uruguayos además de los ya mencionados que acompañan al Circuito.
Ayer viernes hubo inscripción presencial como para finalizar la parte administrativa y este sábado es la hora de salir a correr, seguramente en un buen clima que motivará a todos a hacer lo mejor posible. Organiza, como siempre, la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.
El temario incluye citaciones a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones por los audios de Spagnuolo
“Cagaste a los universitarios, cagaste a los jubilados, cagaste a todo al mundo, al Garrahan”, enumeró Baby Etchecopar en su programa periodístico de A24 y remató: “El único milagro que hizo Milei es convertirme en peronista”.
El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.
El entrenador estuvo presente en la práctica del plantel en La Bombonera y dejó una curiosa frase para despedirse del plantel.
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
La pesca deportiva tuvo una vez más su momento de disfrute con la realización de la 31ª Fiesta Nacional Pesca del Amarillo, que tuvo lugar en la Tortuga Alegre en nuestra ciudad de Concordia y con singular éxito, por la cantidad de participantes y por las piezas cobradas durante el Concurso Mayor de Embarcados del día domingo, ya que también hay que destacar que el sábado hubo pesca libre de costa donde se notó amplia participación de pescadores, con 50 en total.
En la Liga Concordiense de Fútbol tienen todo listo para que este fin de semana se jueguen la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División “Enzo Goya” y la 21 del Torneo de Primera División B “Ramón Isla”.
El 22° Gran Premio Argentino Histórico es organizado por el ACA y se disputa entre el 12 y el 19 de septiembre por la Mesopotamia.
Ambos compartieron cuerpo técnico en Rusia 2018 y ambos sellaron ya boleto al Mundial de 2026 con sus selecciones.
En el mediodía de este lunes 8 de septiembre quedó formalmente reinaugurado el Gimnasio Municipal de Concordia. En la oportunidad se realizó un acto que fue presidido por el Intendente Dr. Francisco Azcué, la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y la Coordinadora del Gimnasio Municipal Laura Balin.
Estudiantes Concordia quedó como único líder de la Zona 3 de la Liga de Mayores Masculina de Básquetbol, Pre Federal, tras jugarse este domingo la fecha 6. El verde venció de visitante a La Armonía, en Colón, 104 a 88 y ahora reúne 11 puntos.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 04 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
El primero en hablar fue el abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.