PREGONANDO PREGONANDO

En Los Charrúas LA SEXTA DEL DUATLON

Este sábado, desde las 14.45 horas, se estará llevando a cabo en Los Charrúas la sexta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que esta vez tendrá distancia standard de 5 kilómetros de Pedestrismo, 40 de Ciclismo y nuevamente 5 de Pedestrismo y también Sprint con 5, 20 y 5 respectivamente.

deportes12/09/2025 Edgardo Perafan
6 duatlom
6 duatlom

Como es costumbre, se corre en forma individual y en postas.
Reina gran expectativa por esta jornada deportiva en un lugar que desde hace años ya es un clásico para el Duatlón, contando con el apoyo del municipio de Los Charrúas a través de su Intendenta Andrea Imoberdoff y su Director de Deportes, José Luis Rodríguez.
En lo deportivo, recordar que en Damas el título del actual Circuito ya está definido en manos de la concordiense Ana María Brunini, quien logró su primer galardón en esta especialidad. En tanto en Varones todavía resta definirse al campeón y tampoco se decidirá en esta fecha, sino en la gran final a disputarse en Villa del Rosario.
De todas maneras, hay que decir que los grandes candidatos son el uruguayo Matías Gómez junto al concordiense Eduardo Pelichero y también está allí otro oriental como Gabriel Priano, oriundo de Mercedes.
En cuanto a la carrera, el punto de concentración será en calle Elena Roffo entre Av. Ramírez y Carriego, donde estará ubicado el sector de parque cerrado, largada y llegada, que tendrá en un comienzo los 5 kilómetros de pedestrismo con un nuevo circuito diagramado. Luego será un ida y vuelta de 10kms de Ciclismo (1 vuelta Sprint y 2 Standard) y finalmente sobre un circuito de 2500 metros de Pedestrismo será una vuelta para Sprint y 2 para Standard.
Se espera la participación de muchos concordienses, como así también participantes del resto de la provincia y, por supuesto, varios uruguayos además de los ya mencionados que acompañan al Circuito.
Ayer viernes hubo inscripción presencial como para finalizar la parte administrativa y este sábado es la hora de salir a correr, seguramente en un buen clima que motivará a todos a hacer lo mejor posible. Organiza, como siempre, la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.

Últimos artículos
Te puede interesar
box de lluvia en el opel (49)

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".

bagre-amarillo

Pesca del Amarillo GÓMEZ, OVIEDO Y MOLINA GANADORES

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

La pesca deportiva tuvo una vez más su momento de disfrute con la realización de la 31ª Fiesta Nacional Pesca del Amarillo, que tuvo lugar en la Tortuga Alegre en nuestra ciudad de Concordia y con singular éxito, por la cantidad de participantes y por las piezas cobradas durante el Concurso Mayor de Embarcados del día domingo, ya que también hay que destacar que el sábado hubo pesca libre de costa donde se notó amplia participación de pescadores, con 50 en total.

futbol finde

En Concordia SABADO Y DOMINGO CON FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

En la Liga Concordiense de Fútbol tienen todo listo para que este fin de semana se jueguen la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División “Enzo Goya” y la 21 del Torneo de Primera División B “Ramón Isla”.

bols

Gimnasio Municipal DÍA DE REAPERTURA

Edgardo Perafan
deportes08/09/2025

En el mediodía de este lunes 8 de septiembre quedó formalmente reinaugurado el Gimnasio Municipal de Concordia. En la oportunidad se realizó un acto que fue presidido por el Intendente Dr. Francisco Azcué, la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y la Coordinadora del Gimnasio Municipal Laura Balin.

basquebol

Básquetbol ESTUDIANTES ES QUIEN DOMINA

Edgardo Perafan
deportes08/09/2025

Estudiantes Concordia quedó como único líder de la Zona 3 de la Liga de Mayores Masculina de Básquetbol, Pre Federal, tras jugarse este domingo la fecha 6. El verde venció de visitante a La Armonía, en Colón, 104 a 88 y ahora reúne 11 puntos.

Lo más visto
box de lluvia en el opel (49)

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".

ketchum

Un hito en prevención porcina: llega la primera vacuna triple al país

Marcelo Maidana
campo12/09/2025

Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.