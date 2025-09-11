Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Pesca del Amarillo GÓMEZ, OVIEDO Y MOLINA GANADORES
La pesca deportiva tuvo una vez más su momento de disfrute con la realización de la 31ª Fiesta Nacional Pesca del Amarillo, que tuvo lugar en la Tortuga Alegre en nuestra ciudad de Concordia y con singular éxito, por la cantidad de participantes y por las piezas cobradas durante el Concurso Mayor de Embarcados del día domingo, ya que también hay que destacar que el sábado hubo pesca libre de costa donde se notó amplia participación de pescadores, con 50 en total.