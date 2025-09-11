Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Aquí, en Concordia, siempre se ha celebrado de una u otra manera, generalmente concentrándose en el Monumento al Boxeador, sito en Alvear y Saavedra, en la Plazoleta del Barrio La Cantera, cuna del boxeo de nuestra ciudad.

Pero este año todo será más grande porque la celebración será con una gran cena a llevarse a cabo en la sede del Club Estudiantes Concordia, en San Luis 421.

La cita es desde las 21.30 horas donde habrá un excelente menú y show en vivo, con la presentación de tres conjuntos para amenizar la jornada, que promete ser de esas inolvidables. Los mismos serán “Los Docentes”, “La Rokola” y Jorge Vega y su conjunto, aportando este último la cuota de chamamé de la noche.

El menú será un asado con cuero con ensalada, habiendo previa picada y entrada, más el postre, por lo que los comensales quedarán más que satisfechos.

Según contó Sergio Krunfli, el hombre fuerte del boxeo en Concordia y organizador de esta gran velada boxística-gastronómica, “fueron invitados todos los boxeadores en competencia y con licencia para estar presentes. Además, obvio que habrá glorias del boxeo y se harán homenajes, como el que le haremos a Juan Carlos Bogado, una de las grandísimas figuras de nuestro boxeo y seguramente estaremos recordando a otros quienes también nos han dejado, caso el querido Daniel Remigio Molina, el primer Deportista Olímpico que dio Concordia, entre otras grandes figuras de este deporte”, subrayó.

Además, estarán presentes en la fiesta el Presidente de la FAB (Federación Argentina de Box) Luis Doffi, entre otras autoridades.

Por supuesto que estará presente parte de la prensa, la que generalmente acompaña al boxeo y otros invitados especiales, ya que el cupo que Krunfli estimó para la noche es de unas 200 personas.

EL DOMINGO EN PLAZOLETA

También quedó confirmado un clásico, la concentración en el Monumento al Boxeador, que será finalmente el domingo a las 16 horas en Saavedra y Alvear. El mismo día, pero en distinto horario, se realizará el Homenaje a Juan Carlos Bogado realizada por Tornería Sirom, ya que todavía no se ha confirmado en qué lugar se va a situar el monolito que va a inmortalizar la figura del gran boxeador que tuvo nuestra ciudad y que fuera Campeón Argentino Mediano en 1975. En las próximas horas esto se confirmará.