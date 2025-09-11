PREGONANDO PREGONANDO

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".

11/09/2025 Edgardo Perafan
box de lluvia en el opel (80)
box de lluvia en el opel (80)

Aquí, en Concordia, siempre se ha celebrado de una u otra manera, generalmente concentrándose en el Monumento al Boxeador, sito en Alvear y Saavedra, en la Plazoleta del Barrio La Cantera, cuna del boxeo de nuestra ciudad.
Pero este año todo será más grande porque la celebración será con una gran cena a llevarse a cabo en la sede del Club Estudiantes Concordia, en San Luis 421.
La cita es desde las 21.30 horas donde habrá un excelente menú y show en vivo, con la presentación de tres conjuntos para amenizar la jornada, que promete ser de esas inolvidables. Los mismos serán “Los Docentes”, “La Rokola” y Jorge Vega y su conjunto, aportando este último la cuota de chamamé de la noche.
El menú será un asado con cuero con ensalada, habiendo previa picada y entrada, más el postre, por lo que los comensales quedarán más que satisfechos.
Según contó Sergio Krunfli, el hombre fuerte del boxeo en Concordia y organizador de esta gran velada boxística-gastronómica, “fueron invitados todos los boxeadores en competencia y con licencia para estar presentes. Además, obvio que habrá glorias del boxeo y se harán homenajes, como el que le haremos a Juan Carlos Bogado, una de las grandísimas figuras de nuestro boxeo y seguramente estaremos recordando a otros quienes también nos han dejado, caso el querido Daniel Remigio Molina, el primer Deportista Olímpico que dio Concordia, entre otras grandes figuras de este deporte”, subrayó.fiesta del box
Además, estarán presentes en la fiesta el Presidente de la FAB (Federación Argentina de Box) Luis Doffi, entre otras autoridades.
Por supuesto que estará presente parte de la prensa, la que generalmente acompaña al boxeo y otros invitados especiales, ya que el cupo que Krunfli estimó para la noche es de unas 200 personas.

EL DOMINGO EN PLAZOLETA
También quedó confirmado un clásico, la concentración en el Monumento al Boxeador, que será finalmente el domingo a las 16 horas en Saavedra y Alvear. El mismo día, pero en distinto horario, se realizará el Homenaje a Juan Carlos Bogado realizada por Tornería Sirom, ya que todavía no se ha confirmado en qué lugar se va a situar el monolito que va a inmortalizar la figura del gran boxeador que tuvo nuestra ciudad y que fuera Campeón Argentino Mediano en 1975. En las próximas horas esto se confirmará.

bagre-amarillo

Pesca del Amarillo GÓMEZ, OVIEDO Y MOLINA GANADORES

Edgardo Perafan
11/09/2025

La pesca deportiva tuvo una vez más su momento de disfrute con la realización de la 31ª Fiesta Nacional Pesca del Amarillo, que tuvo lugar en la Tortuga Alegre en nuestra ciudad de Concordia y con singular éxito, por la cantidad de participantes y por las piezas cobradas durante el Concurso Mayor de Embarcados del día domingo, ya que también hay que destacar que el sábado hubo pesca libre de costa donde se notó amplia participación de pescadores, con 50 en total.

futbol finde

En Concordia SABADO Y DOMINGO CON FÚTBOL

Edgardo Perafan
11/09/2025

En la Liga Concordiense de Fútbol tienen todo listo para que este fin de semana se jueguen la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División “Enzo Goya” y la 21 del Torneo de Primera División B “Ramón Isla”.

bols

Gimnasio Municipal DÍA DE REAPERTURA

Edgardo Perafan
08/09/2025

En el mediodía de este lunes 8 de septiembre quedó formalmente reinaugurado el Gimnasio Municipal de Concordia. En la oportunidad se realizó un acto que fue presidido por el Intendente Dr. Francisco Azcué, la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y la Coordinadora del Gimnasio Municipal Laura Balin.

basquebol

Básquetbol ESTUDIANTES ES QUIEN DOMINA

Edgardo Perafan
08/09/2025

Estudiantes Concordia quedó como único líder de la Zona 3 de la Liga de Mayores Masculina de Básquetbol, Pre Federal, tras jugarse este domingo la fecha 6. El verde venció de visitante a La Armonía, en Colón, 104 a 88 y ahora reúne 11 puntos.

luchan

Primera B SIGUE LA LUCHA ARRIBA

Edgardo Perafan
08/09/2025

En la Primera División B, Salto Grande y Juventud Unida siguen codo a codo su lucha por la punta. Este domingo, al completarse la fecha 20, ambos equipos ganaron sus partidos y por ende se mantienen en la cima de las posiciones con 46 puntos.

Feedlot

Feedlot: del presente crítico al futuro prometedor

pregonando
11/09/2025

Con márgenes negativos, falta de crédito y corrales que se vacían, el sector atraviesa una tormenta perfecta. Aun así, la exportación y los esquemas asociativos entre productores e industria podrán fortalecer la actividad. “Hay que vincular la caravana individual con la calidad de la carne para llevar información a los proveedores de terneros”, afirma Fernando Storni.