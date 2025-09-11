Pesca del Amarillo GÓMEZ, OVIEDO Y MOLINA GANADORES

55 finalmente fueron las embarcaciones que se hicieron al agua el día domingo temprano, para pescar durante cinco horas, de 8 a 13. Un número de lanchas que dejó conformidad en la Asociación Peña La Tortuga, organizadora del acontecimiento.

El cierre tuvo lugar en el Quincho de la Tortuga, que fue reacondicionado una vez más para albergar a los pescadores e invitados especiales que tuvo el almuerzo del domingo, donde todos esperaban los resultados de la cita, tanto los de Costa como los Embarcados, para saber quiénes se alzaban con el premio mayor.

Por supuesto, que una vez más reinó la camaradería y el buen humor, más allá de ganadores y perdedores, ya que les queda la satisfacción a todos de haber participado y formado parte de tamaña fiesta deportiva.

El anuncio oficial no se hizo esperar y fue así que se conoció que Kamikaze 3 fue el trío ganador, conformado por Alejandro Gómez, Brian Oviedo y Walter Molina, todos oriundos de Concordia, que obtuvieron 468 puntos con 13 piezas cobradas.

El segundo lugar fue para Los Kamikazes 1, integrado por Sebastián Godoy, Pablo Zapata y Diego Ruíz Díaz, con 296 puntos y 8 piezas.

Al podio lo completó el equipo N°28 El Norte, que estuvo formado por Diego Palazotti, Iván Cossi y Leandro González, quienes también reunieron 296 puntos y 8 piezas, pero tuvieron que ceder la posición a los segundos por cuestiones reglamentarias, que dirimieron las autoridades del concurso.

La Pieza Mayor fue pescada por el equipo N°49 Los Venenosos compuesto por Jona Rojas, Andrés Petroni y Jorge Ocampo, todos de Concordia.

La competencia fue bien federal, porque participaron tríos de Federación, Chajari, Villa del Rosario, Paraná, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y obviamente los tríos locales, que hicieron al éxito de tan importante torneo.

El acto de premiación fue encabezado por Julio Ruíz Díaz, Presidente de Peña La Tortuga, y el Vicepresidente de la misma, Marcelo Bolchini, acompañados por invitados especiales como el Presidente de Codesal, Eduardo Cristina, y el Coordinador General de Turismo de la Municipalidad de Concordia, Marcelo Spomer.

Recordemos que el trío ganador se alzó con un importante premio de 2 millones de pesos, el segundo 1 millón y medio y el tercero 1 millón.

Nota: Agradecemos a Daniel De León por la data brindada para este medio.