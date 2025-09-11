Pesca del Amarillo GÓMEZ, OVIEDO Y MOLINA GANADORES

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
PREGONANDO PREGONANDO
La pesca deportiva tuvo una vez más su momento de disfrute con la realización de la 31ª Fiesta Nacional Pesca del Amarillo, que tuvo lugar en la Tortuga Alegre en nuestra ciudad de Concordia y con singular éxito, por la cantidad de participantes y por las piezas cobradas durante el Concurso Mayor de Embarcados del día domingo, ya que también hay que destacar que el sábado hubo pesca libre de costa donde se notó amplia participación de pescadores, con 50 en total.deportes11/09/2025 Edgardo Perafan
55 finalmente fueron las embarcaciones que se hicieron al agua el día domingo temprano, para pescar durante cinco horas, de 8 a 13. Un número de lanchas que dejó conformidad en la Asociación Peña La Tortuga, organizadora del acontecimiento.
El cierre tuvo lugar en el Quincho de la Tortuga, que fue reacondicionado una vez más para albergar a los pescadores e invitados especiales que tuvo el almuerzo del domingo, donde todos esperaban los resultados de la cita, tanto los de Costa como los Embarcados, para saber quiénes se alzaban con el premio mayor.
Por supuesto, que una vez más reinó la camaradería y el buen humor, más allá de ganadores y perdedores, ya que les queda la satisfacción a todos de haber participado y formado parte de tamaña fiesta deportiva.
El anuncio oficial no se hizo esperar y fue así que se conoció que Kamikaze 3 fue el trío ganador, conformado por Alejandro Gómez, Brian Oviedo y Walter Molina, todos oriundos de Concordia, que obtuvieron 468 puntos con 13 piezas cobradas.
El segundo lugar fue para Los Kamikazes 1, integrado por Sebastián Godoy, Pablo Zapata y Diego Ruíz Díaz, con 296 puntos y 8 piezas.
Al podio lo completó el equipo N°28 El Norte, que estuvo formado por Diego Palazotti, Iván Cossi y Leandro González, quienes también reunieron 296 puntos y 8 piezas, pero tuvieron que ceder la posición a los segundos por cuestiones reglamentarias, que dirimieron las autoridades del concurso.
La Pieza Mayor fue pescada por el equipo N°49 Los Venenosos compuesto por Jona Rojas, Andrés Petroni y Jorge Ocampo, todos de Concordia.
La competencia fue bien federal, porque participaron tríos de Federación, Chajari, Villa del Rosario, Paraná, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y obviamente los tríos locales, que hicieron al éxito de tan importante torneo.
El acto de premiación fue encabezado por Julio Ruíz Díaz, Presidente de Peña La Tortuga, y el Vicepresidente de la misma, Marcelo Bolchini, acompañados por invitados especiales como el Presidente de Codesal, Eduardo Cristina, y el Coordinador General de Turismo de la Municipalidad de Concordia, Marcelo Spomer.
Recordemos que el trío ganador se alzó con un importante premio de 2 millones de pesos, el segundo 1 millón y medio y el tercero 1 millón.
Nota: Agradecemos a Daniel De León por la data brindada para este medio.
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
En la Liga Concordiense de Fútbol tienen todo listo para que este fin de semana se jueguen la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División “Enzo Goya” y la 21 del Torneo de Primera División B “Ramón Isla”.
El 22° Gran Premio Argentino Histórico es organizado por el ACA y se disputa entre el 12 y el 19 de septiembre por la Mesopotamia.
Ambos compartieron cuerpo técnico en Rusia 2018 y ambos sellaron ya boleto al Mundial de 2026 con sus selecciones.
En el mediodía de este lunes 8 de septiembre quedó formalmente reinaugurado el Gimnasio Municipal de Concordia. En la oportunidad se realizó un acto que fue presidido por el Intendente Dr. Francisco Azcué, la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y la Coordinadora del Gimnasio Municipal Laura Balin.
Estudiantes Concordia quedó como único líder de la Zona 3 de la Liga de Mayores Masculina de Básquetbol, Pre Federal, tras jugarse este domingo la fecha 6. El verde venció de visitante a La Armonía, en Colón, 104 a 88 y ahora reúne 11 puntos.
En la Primera División B, Salto Grande y Juventud Unida siguen codo a codo su lucha por la punta. Este domingo, al completarse la fecha 20, ambos equipos ganaron sus partidos y por ende se mantienen en la cima de las posiciones con 46 puntos.
Pasó la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera División “A” de la Liga Concordiense de Fútbol y Libertad con San Lorenzo son los líderes del mismo.
Ambos compartieron cuerpo técnico en Rusia 2018 y ambos sellaron ya boleto al Mundial de 2026 con sus selecciones.
En la Liga Concordiense de Fútbol tienen todo listo para que este fin de semana se jueguen la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División “Enzo Goya” y la 21 del Torneo de Primera División B “Ramón Isla”.
La pesca deportiva tuvo una vez más su momento de disfrute con la realización de la 31ª Fiesta Nacional Pesca del Amarillo, que tuvo lugar en la Tortuga Alegre en nuestra ciudad de Concordia y con singular éxito, por la cantidad de participantes y por las piezas cobradas durante el Concurso Mayor de Embarcados del día domingo, ya que también hay que destacar que el sábado hubo pesca libre de costa donde se notó amplia participación de pescadores, con 50 en total.
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
Con márgenes negativos, falta de crédito y corrales que se vacían, el sector atraviesa una tormenta perfecta. Aun así, la exportación y los esquemas asociativos entre productores e industria podrán fortalecer la actividad. “Hay que vincular la caravana individual con la calidad de la carne para llevar información a los proveedores de terneros”, afirma Fernando Storni.