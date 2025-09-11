En Concordia SABADO Y DOMINGO CON FÚTBOL

En la “A” uno de los partidos destacados de la fecha será el que jueguen La Bianca y Libertad, en el norte de la ciudad. El Lobo es uno de los punteros, junto a San Lorenzo, mientras que si bien el equipo local ha perdido terreno en la tabla, tiene material para recuperarse y tendrá una motivación más que suficiente para hacerlo recibiendo justamente a uno de los líderes.

Mientras tanto, los de Villa Adela tendrán el sábado duro compromiso nada menos que ante Colegiales, que sigue en su lucha por escapar el fondo de la tabla y así evitar promoción o descenso. Entonces será una clara lucha entre ambos por conseguir vitales tres puntos, uno para seguir arriba y el otro para intentar salir de abajo. Se juega en el Estadio este partido.

Alberdi, otro protagonista, será visitante de Comunicaciones aunque ambos serán neutrales dado que se juega el domingo en el Estadio el partido. A Comunicaciones también le urge conseguir más puntos para evitar la zona promoción/descenso y los de La Criolla vienen de menor a mayor en el campeonato. Partido de difícil pronóstico, sin duda.

Otro gran protagonista, 9 de Julio, recibe en la Colonia a Real Concordia, de irregular campaña pero equipo al que no hay que perderle el respeto porque ha dado golpes importantes en nuestro fútbol. Partido de “guardia alta” para los locales.

Y hay que tener muy en cuenta al partido que van a jugar Nebel y Santa María en la ribera. El local debe reponerse de altibajos, mientras que el Santo deberá conseguir tres puntos para continuar en su lucha por dejar atrás a Cole y Comu, que son quienes están justamente detrás suyo en el fondo de la tabla. Se puede decir que este también será partidazo.

En definitiva, la fecha se juega así:

FECHA 21 PRIMERA “A”

SABADO 13 DE SEPTIEMBRE

Estadio Ciudad de Concordia

16.00hs: Colegiales vs. San Lorenzo.

19.00hs: Constitución vs. Victoria.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Estadio Ciudad de Concordia

16.00hs: Comunicaciones vs. Alberdi.

Cancha de La Bianca

16.00hs: La Bianca vs. Libertad.

En Colonia Ayuí

16.00hs: 9 de Julio vs. Real Concordia.

Cancha de Nebel

16.00hs: Nebel vs. Santa María.

Posiciones: San Lorenzo y Libertad 11, Alberdi y 9 de Julio 10, Constitución 8, Santa María, Comunicaciones y Nebel 7, La Bianca y Colegiales 6, Real Concordia 4, Victoria 3.

Tabla General: Libertad 32, Nebel 30, Constitución 29, La Bianca 27, San Lorenzo 25, Alberdi y Real Concordia 22, 9 de Julio 19, Victoria y Santa María 17, Colegiales 15, Comunicaciones 15.

LA 21 DE LA B

En la Primera B también hay dos punteros, que son Salto Grande y Juventud Unida de Benito Legerén. El equipo “hidroeléctrico” tiene un durísimo partido ante Unión de Villa Jardín, en lo que será el partido de la fecha. El equipo de Mario Delduca deberá jugar un muy buen partido para quedarse con los tres puntos, ante un Unión que viene claramente de menor a mayor ya que su ascenso en la tabla ha sido vertiginoso de la primera rueda a esta que está en curso. Es uno de esos partidos para ver claramente para ver para qué están ambos equipos.

Por su parte, Juventud en los papeles tiene un compromiso más accesible ante Rosch, pero en el fútbol de Concordia dar un pronóstico es realmente imposible dado que muchas veces son partidos de lucha y cualquiera puede ganarle a cualquiera. Juventud debe jugar con todas sus cartas sobre la mesa para vencer al “incierto” Monseñor Rosch.

Otro que tiene partido chivo y necesita mejorar es Ferrocarril, que visita nada menos que a Los Charrúas en otro muy lindo partido de la fecha.

ASÍ SE JUEGA

SABADO 13 DE SEPTIEMBRE

Cancha de La Bianca

14.00hs: El Olimpo vs. Estudiantes.

16.00hs: Zorraquín vs. Wanderer´s.

Cancha de Santa María

16.00hs: Athletic Club vs. San Martín.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Ancel vs. Sarmiento.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Mons. Rosch vs. Juventud Unida.

Cancha de Salto Grande

16.00hs: Salto Grande vs. Unión.

Cancha de Los Charrúas

16.00hs: Los Charrúas vs. Ferrocarril.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 46, Unión 38, Sarmiento y Ferrocarril 36, Estudiantes 31, Los Charrúas 30, San Martín 25, Monseñor Rosch 20, Wanderer´s 17, El Olimpo 16, Athletic Club 15, Zorraquín 15, Ancel 10.

En la imagen: Salto Grande, uno de los punteros de la Primera B. Foto de la Liga Concordiense de Fútbol.