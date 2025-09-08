Inflación en la Ciudad Buenos Aires: el IPCBA de agosto crece 1,6% y acumula 20% en el año

Santa María 0 – Colegiales 0. UN CLÁSICO PARA OLVIDAR
Pasó la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera División “A” de la Liga Concordiense de Fútbol y Libertad con San Lorenzo son los líderes del mismo.
En términos interanuales, el indicador se ubicó en 37,4%, lo que representa una disminución de 3,5 puntos porcentuales con respecto a julio
Durante agosto de 2025, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento mensual de 1,6%, acumulando un crecimiento de 20% en los primeros ocho meses del año. En términos interanuales, la suba alcanzó 37,4%, lo que representa una desaceleración de 3,5 puntos porcentuales respecto al mes previo.
Principales divisiones con mayor incidencia en agosto
La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó un aumento de 1,9% durante agosto, con una incidencia de 0,38 puntos porcentuales en el IPCBA. Los ajustes se concentraron en los precios de los alquileres, mientras que los servicios de reparación y los gastos comunes también aportaron al incremento de esta categoría.
El sector Transporte registró un alza promedio de 3,0%, equivalente a 0,31 puntos porcentuales de incidencia. La variación se explicó principalmente por los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares. La baja en los pasajes aéreos contribuyó a moderar el impacto de esta división.
En Salud, los precios aumentaron 2,1%, aportando 0,19 puntos porcentuales al nivel general. Los ajustes en las cuotas de medicina prepaga fueron el factor predominante de esta suba.
La división Alimentos y bebidas no alcohólicas creció 1,0% durante agosto, sumando 0,18 puntos porcentuales al IPCBA. Dentro de esta categoría, Pan y cereales aumentó 2,2% y Frutas 5,5%, mientras que Verduras, tubérculos y legumbres registró una caída de 1,2%.
Restaurantes y hoteles, prendas de vestir y otras divisiones
Los Restaurantes y hoteles experimentaron un incremento de 1,2%, con un aporte de 0,14 puntos porcentuales. La suba se concentró en alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida, mientras que las bajas en tarifas de alojamiento turístico moderaron la variación total.
El nuevo predio de la Cooperativa Agropecuaria La Paz fue visitado este domingo por el gobernador Rogelio Frigerio. El proyecto situará a la zona de La Paz como la principal del país en el transporte de cereales, al triplicar la capacidad operativa del actual puerto de la entidad.
Leve retroceso con respecto a la apertura
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando elementos importantes. Uno de los focos actuales del expediente está centrado en los peritajes a los celulares de los principales involucrados.
Pese a la prohibición, el Presidente publicó un contundente acrónimo en su cuenta de X para desmentir una noticia difundida por Marcelo Bonelli
Acusan al juez Alejandro Marianello de mal desempeño y posible comisión de delitos.
El periodista y médico dijo que el Presidente tiene "comportamientos ilógicos y patológicos" que generan "fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".
En la maniobra está involucrado un secretario de Estado y un diputado además de un interventor que dice responder a Lule y Martín Menem y a Karina Milei.
La prohibición de venta de bebidas alcohólicas rige desde las 20 hs del sábado hasta las 21 hs del domingo. Afecta a comercios, bares y supermercados.
Guillermo Francos se pronunció acerca de las recientes declaraciones de la diputada Marcela Pagano, quien lo acusó de estar detrás de la operación orquestada para difundir los audios de Diego Spagnuolo y perjudicar el mandato de Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al compartir en sus redes sociales un video clave.
La 1ª Feria Provincial del Libro no solo celebra la literatura, sino que también se ha convertido en una plataforma para que las instituciones locales se conecten con la ciudadanía. En este marco, el stand del Concejo Deliberante ha captado la atención de los visitantes, con una propuesta que vincula el presente legislativo con la rica historia de la ciudad.
Conocé por qué recomiendan este truco antiguo que tiene numerosos beneficios para tu planta.
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.