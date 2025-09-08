PREGONANDO PREGONANDO

Inflación en la Ciudad Buenos Aires: el IPCBA de agosto crece 1,6% y acumula 20% en el año

En términos interanuales, el indicador se ubicó en 37,4%, lo que representa una disminución de 3,5 puntos porcentuales con respecto a julio

Argentina08/09/2025
Durante agosto de 2025, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento mensual de 1,6%, acumulando un crecimiento de 20% en los primeros ocho meses del año. En términos interanuales, la suba alcanzó 37,4%, lo que representa una desaceleración de 3,5 puntos porcentuales respecto al mes previo.

Principales divisiones con mayor incidencia en agosto
La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó un aumento de 1,9% durante agosto, con una incidencia de 0,38 puntos porcentuales en el IPCBA. Los ajustes se concentraron en los precios de los alquileres, mientras que los servicios de reparación y los gastos comunes también aportaron al incremento de esta categoría.

El sector Transporte registró un alza promedio de 3,0%, equivalente a 0,31 puntos porcentuales de incidencia. La variación se explicó principalmente por los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares. La baja en los pasajes aéreos contribuyó a moderar el impacto de esta división.

En Salud, los precios aumentaron 2,1%, aportando 0,19 puntos porcentuales al nivel general. Los ajustes en las cuotas de medicina prepaga fueron el factor predominante de esta suba.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas creció 1,0% durante agosto, sumando 0,18 puntos porcentuales al IPCBA. Dentro de esta categoría, Pan y cereales aumentó 2,2% y Frutas 5,5%, mientras que Verduras, tubérculos y legumbres registró una caída de 1,2%.

Restaurantes y hoteles, prendas de vestir y otras divisiones
Los Restaurantes y hoteles experimentaron un incremento de 1,2%, con un aporte de 0,14 puntos porcentuales. La suba se concentró en alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida, mientras que las bajas en tarifas de alojamiento turístico moderaron la variación total.

