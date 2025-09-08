Caputo marca el dólar oficial a $ 1.450

Santa María 0 – Colegiales 0. UN CLÁSICO PARA OLVIDAR
Pasó la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera División “A” de la Liga Concordiense de Fútbol y Libertad con San Lorenzo son los líderes del mismo.
Leve retroceso con respecto a la apertura
El dólar oficial cotiza en el Banco Nación a $ 1.390 para la compra y $ 1.450 para la venta, con un leve retroceso de $ 10 con relación a la apertura.
Al abrir la rueda, el Banco Nación, con influencia del Ministerio de Economía, fijó el precio para los minoristas en $ 1.400 y $ 1.460 y una hora después lo ajustó a la baja.
En el segmento mayorista las primeras operaciones fueron en $ 1.450 y luego el precio cedió a la zona de $ 1.420.
No obstante, los operadores apuntan que el nivel de operaciones aún es bajo.
Para los minoristas el precio sigue siendo de $ 1.400 y $ 1.460.
En tanto, el MEP pasó a $ 1.440 y el Contado con Liquidación a $ 1.436.
En tanto el “blue” opera en $ 1.410 y $ 1.450.
El nuevo predio de la Cooperativa Agropecuaria La Paz fue visitado este domingo por el gobernador Rogelio Frigerio. El proyecto situará a la zona de La Paz como la principal del país en el transporte de cereales, al triplicar la capacidad operativa del actual puerto de la entidad.
En términos interanuales, el indicador se ubicó en 37,4%, lo que representa una disminución de 3,5 puntos porcentuales con respecto a julio
Leve retroceso con respecto a la apertura
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando elementos importantes. Uno de los focos actuales del expediente está centrado en los peritajes a los celulares de los principales involucrados.
Pese a la prohibición, el Presidente publicó un contundente acrónimo en su cuenta de X para desmentir una noticia difundida por Marcelo Bonelli
Acusan al juez Alejandro Marianello de mal desempeño y posible comisión de delitos.
El periodista y médico dijo que el Presidente tiene "comportamientos ilógicos y patológicos" que generan "fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".
En la maniobra está involucrado un secretario de Estado y un diputado además de un interventor que dice responder a Lule y Martín Menem y a Karina Milei.
La prohibición de venta de bebidas alcohólicas rige desde las 20 hs del sábado hasta las 21 hs del domingo. Afecta a comercios, bares y supermercados.
Guillermo Francos se pronunció acerca de las recientes declaraciones de la diputada Marcela Pagano, quien lo acusó de estar detrás de la operación orquestada para difundir los audios de Diego Spagnuolo y perjudicar el mandato de Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al compartir en sus redes sociales un video clave.
La 1ª Feria Provincial del Libro no solo celebra la literatura, sino que también se ha convertido en una plataforma para que las instituciones locales se conecten con la ciudadanía. En este marco, el stand del Concejo Deliberante ha captado la atención de los visitantes, con una propuesta que vincula el presente legislativo con la rica historia de la ciudad.
Conocé por qué recomiendan este truco antiguo que tiene numerosos beneficios para tu planta.
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.