Caputo marca el dólar oficial a $ 1.450

El dólar oficial cotiza en el Banco Nación a $ 1.390 para la compra y $ 1.450 para la venta, con un leve retroceso de $ 10 con relación a la apertura.

Al abrir la rueda, el Banco Nación, con influencia del Ministerio de Economía, fijó el precio para los minoristas en $ 1.400 y $ 1.460 y una hora después lo ajustó a la baja.

En el segmento mayorista las primeras operaciones fueron en $ 1.450 y luego el precio cedió a la zona de $ 1.420.

No obstante, los operadores apuntan que el nivel de operaciones aún es bajo.

Para los minoristas el precio sigue siendo de $ 1.400 y $ 1.460.

En tanto, el MEP pasó a $ 1.440 y el Contado con Liquidación a $ 1.436.

En tanto el “blue” opera en $ 1.410 y $ 1.450.