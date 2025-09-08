Cuarto día sin colectivos en Paraná por paro de choferes

Santa María 0 – Colegiales 0. UN CLÁSICO PARA OLVIDAR
Pasó la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera División “A” de la Liga Concordiense de Fútbol y Libertad con San Lorenzo son los líderes del mismo.
Reclaman el pago incompleto de sus sueldos.Entre Rios08/09/2025pregonando
Ya son cuatro los días en los que no hay colectivos en la ciudad de Paraná por el paro de choferes ante el reclamo por el pago incompleto de sus sueldos y hay caos por la falta de servicio.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos resolvió el pasado viernes 5 de septiembre comenzar con la medida de fuerza tras una demora en el pago completo de los salarios.
Aun así, este lunes el paro continúa, lo que denota una complicación para los trabajadores que deben tomarse las líneas urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.
En un comunicado, detallaron que solo recibieron el 50% de sus haberes correspondientes al mes de agosto y que, pese a las advertencias, continúan sin la obtención de sus sueldos.
De este modo, la protesta continúa y por ahora no hay información de cuándo podría resolverse la situación.
Las autoridades detallaron que, sin embargo, las líneas del área metropolitana funcionan sin inconvenientes, las cuales son operadas por la empresa Ersa Urbano S.A.
El nuevo predio de la Cooperativa Agropecuaria La Paz fue visitado este domingo por el gobernador Rogelio Frigerio. El proyecto situará a la zona de La Paz como la principal del país en el transporte de cereales, al triplicar la capacidad operativa del actual puerto de la entidad.
En términos interanuales, el indicador se ubicó en 37,4%, lo que representa una disminución de 3,5 puntos porcentuales con respecto a julio
Leve retroceso con respecto a la apertura
El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina, y el intendente de General Campos, Javier Mendelovich, encabezaron la firma de un importante convenio marco de colaboración que permitirá potenciar acciones conjuntas en materia de turismo, recreación y desarrollo comunitario.
Con motivo de festejar el Día del Niño en Los Charrúas, Esteban Montenegro quien pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, organizo junto a la Agrupación Esperanza y Asociación Civil “Carita Feliz”, los vecinos y comerciantes, este festejo en dicha ciudad, el 30 de Agosto.
El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos saludó la victoria del frente “Vamos Corrientes” en las elecciones desarrolladas este domingo en la hermana provincia. “Es un espaldarazo de reconocimiento a la gestión radical”, dijo el legislador.
Frente al escenario electoral de una predominancia menemista (los kirchneristas y los macri-mileístas),nuestra militancia del Socialismo Democrático propone convocar y bregar por un bloque amplio y plural,convocante y de mayorías,de carácter patriótico y democrático-social.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a las autoridades del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, actuó con celeridad y conforme a los protocolos establecidos ante el grave y doloroso hecho que tomó estado público, involucrando a una familia de San José de Feliciano.
La construcción de una Entre Ríos más fuerte y una Argentina para todos, digna, con trabajo, sin odio y sin violencia, nos convoca a estar unidos, solidarios y protagonistas.
" REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y COMEDOR DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE "
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando elementos importantes. Uno de los focos actuales del expediente está centrado en los peritajes a los celulares de los principales involucrados.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al compartir en sus redes sociales un video clave.
La 1ª Feria Provincial del Libro no solo celebra la literatura, sino que también se ha convertido en una plataforma para que las instituciones locales se conecten con la ciudadanía. En este marco, el stand del Concejo Deliberante ha captado la atención de los visitantes, con una propuesta que vincula el presente legislativo con la rica historia de la ciudad.
Conocé por qué recomiendan este truco antiguo que tiene numerosos beneficios para tu planta.
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.