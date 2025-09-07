Dicen que lo prometido a veces es deuda

Recordemos que el domingo pasado era la convocatoria a los niños y vecinos para festejar el Día del Niño, pero la lluvia dijo No, aguando momentáneamente este festejo.

Pero Nicolas Belmonte, Lucía Moreno, Oscar Gauto, Mariela Garcia, Maximiliano Rombolá, Lidia Bentos , Laura Canaveri, Marcelo Cresto, Carloncho Garcia, Maria Paz Rombola, Marta Artal, Carina Rodriguez, Lucas Cuenca, entre otros muchos más, “dijeron este domingo iremos como lo hemos prometido”, y cumplieron.

Hubo deporte, bicicleteada, chocolates, tortas fritas, bollos, sorteos, premios, etc

La tarde fue pintada de sol y nubes, el frio quería asomar pero la algarabía y las sonrisas de los niños, jóvenes y adultos pesaron mucho más

Felicitaciones a todos, a los organizadores de este evento, a los niños, a los que se acercaron para darle el marco especial a este festejo del Dia del Niño.

Solo podemos decir GRACIAS MUCHAS GRACIAS