Dicen que lo prometido a veces es deuda

Pero el Grupo de  Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.

Concordia07/09/2025 ByN
DI DEL NIÑOS EN ÑA BIANCA 2025 (57)
DI DEL NIÑOS EN ÑA BIANCA 2025 (57)

Recordemos que el domingo pasado era la convocatoria a los niños y vecinos para festejar el Día del Niño, pero la lluvia dijo No, aguando momentáneamente este festejo.dia del niño en charrua

Pero Nicolas Belmonte, Lucía Moreno, Oscar Gauto, Mariela Garcia, Maximiliano Rombolá, Lidia Bentos , Laura Canaveri, Marcelo Cresto, Carloncho Garcia, Maria Paz Rombola, Marta Artal, Carina Rodriguez, Lucas Cuenca,  entre otros muchos más, “dijeron este domingo iremos como lo hemos prometido”, y cumplieron.

Hubo deporte, bicicleteada, chocolates, tortas fritas, bollos, sorteos, premios, etcDI DEL NIÑOS EN ÑA BIANCA 2025 (57)

La tarde fue pintada de sol y nubes, el frio quería asomar pero la algarabía y las sonrisas de los niños, jóvenes y adultos pesaron mucho más

Felicitaciones a todos, a los organizadores de este evento, a los niños, a los que se acercaron para darle el marco especial a este festejo del Dia del Niño.

Solo podemos decir GRACIAS MUCHAS GRACIASDI DEL NIÑOS EN ÑA BIANCA 2025 (52)DI DEL NIÑOS EN ÑA BIANCA 2025 (42)DI DEL NIÑOS EN ÑA BIANCA 2025 (32)

