Dicen que lo prometido a veces es deuda
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.
PREGONANDO PREGONANDO
Recordemos que el domingo pasado era la convocatoria a los niños y vecinos para festejar el Día del Niño, pero la lluvia dijo No, aguando momentáneamente este festejo.
Pero Nicolas Belmonte, Lucía Moreno, Oscar Gauto, Mariela Garcia, Maximiliano Rombolá, Lidia Bentos , Laura Canaveri, Marcelo Cresto, Carloncho Garcia, Maria Paz Rombola, Marta Artal, Carina Rodriguez, Lucas Cuenca, entre otros muchos más, “dijeron este domingo iremos como lo hemos prometido”, y cumplieron.
Hubo deporte, bicicleteada, chocolates, tortas fritas, bollos, sorteos, premios, etc
La tarde fue pintada de sol y nubes, el frio quería asomar pero la algarabía y las sonrisas de los niños, jóvenes y adultos pesaron mucho más
Felicitaciones a todos, a los organizadores de este evento, a los niños, a los que se acercaron para darle el marco especial a este festejo del Dia del Niño.
Solo podemos decir GRACIAS MUCHAS GRACIAS
