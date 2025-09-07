Para qué sirve dejar cáscaras de banana al pie de los limoneros y cuáles son sus beneficios

Dicen que lo prometido a veces es deuda
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.
PREGONANDO PREGONANDO
Conocé por qué recomiendan este truco antiguo que tiene numerosos beneficios para tu planta.Curiosidades07/09/2025pregonando
Tener un limonero en el jardín o en el patio es algo común entre los argentinos. Para que crezca en poco tiempo, muchas personas adoptan diferentes métodos y algunos de ellos son pocos conocidos.
A pesar de no ser tan comunes, la mayoría son 100% efectivos. Uno de ellos consiste en dejar cáscaras de banana al pie de los limoneros, un truco que fue pasando de generación en generación.
Hacer esto puede marcar la diferencia con tu planta y no solo con la salud del limonero, sino también en su producción.
Por qué recomiendan hacer esto
Las cáscaras de banana son ricas en potasio, un nutriente esencial para el desarrollo de los cítricos. Cuando las dejás al pie del limonero, se descomponen lentamente y liberan este mineral en la tierra, donde las raíces pueden absorberlo.
Las cáscaras de banana aportan potasio y otros minerales a la tierra, ayudando al desarrollo del limonero. (Foto ilustrativa generada con IA)
Este mineral ayuda a que el limonero crezca más fuerte, desarrolle hojas verdes, sanas, produzca más y mejores frutos. Además, este nutriente es clave para que el árbol resista mejor las enfermedades y el estrés causado por el frío o la sequía.
Beneficios de usar cáscaras de banana en el limonero
Aporta potasio y otros minerales: además del potasio, las cáscaras de banana contienen pequeñas cantidades de fósforo, calcio y magnesio, que también benefician al limonero.
Mejora la estructura del suelo: al descomponerse, las cáscaras ayudan a mantener la humedad y favorecen la actividad de los microorganismos, lo que hace que la tierra sea más fértil.
Es un fertilizante natural y económico: no necesitás gastar en productos químicos. Solo tenés que aprovechar los restos de fruta que normalmente tirarías.
Reduce el desperdicio: es una forma sencilla de reciclar en casa y cuidar el medio ambiente.
Leé también: La planta ideal para sembrar en septiembre, llena de color el jardín y atrae colibríes
Cómo aplicar este truco para fortalecer tu limonero
Pelá una banana y cortá la cáscara en pedazos pequeños.
Enterrá los pedazos alrededor del tronco, sin dejarlos expuestos al aire libre para que no atraiga insectos.
Esperá a que tu limonero crezca fuerte y produzca más frutas.
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresa su más enérgico repudio a las declaraciones formuladas por la Dra. Arroyo Salgado que pretenden desmerecer, de manera infundada, la prestigiosa labor de la Defensoría General de la Nación y su aporte esencial a todas las Defensorías públicas del país.
En la Feria Provincial del Libro, el Defensor General, Maximiliano Benítez, destacó los valiosos aportes que ofrece “¿Una familia para quién?”, una publicación coordinada por profesionales del RUAER.
En el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se realizó una visita al complejo Termas del Ayuí, donde las especialistas a cargo de las consultorías en calidad, sostenibilidad y marketing fueron recibidas por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, junto a otros funcionarios provinciales.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) revocó una sentencia por un caso de mala praxis médica. La decisión se centró en la forma de cuantificar el daño sufrido por la víctima (indemnización), especialmente en lo que respecta a la pérdida de su capacidad de procrear.
Se realizó la conferencia de prensa del 31° Fiesta Argentina de Pesca del Bagre Amarillo, que se desarrollará el próximo fin de semana.
La denuncia presentada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, activó diversas alarmas, porque lo pretendido en el escrito es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue ratificada por la República Argentina -en 1.984- mediante la ley 23.054.
Las sequías que están arrasando Irak, promovidas por el cambio climático provocaron la baja del nivel del agua de la represa Mosul y dejaron al descubierto piezas de una ciudad perdida, perteneciente a la civilización helenística.
Ante los acontecimientos que son de dominio público en todo el ámbito nacional e internacional relacionado con los medios de prensa y los periodistas el Circulo Entrerriano de Trabajadores de Prensa realizo el siguiente análisis.
En el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se realizó una visita al complejo Termas del Ayuí, donde las especialistas a cargo de las consultorías en calidad, sostenibilidad y marketing fueron recibidas por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, junto a otros funcionarios provinciales.
Luego de haber formado parte del Ejercicio Guinex V realizado por la Marina del Brasil, el Teniente de Fragata Juan Gabriel Schauvinhold se encuentra rumbo a Estados Unidos de América para participar del Ejercicio Multinacional UNITAS LXVI.
A partir de la captura en la manga y en las recorridas, una aplicación guarda la información en la nube, la sistematiza y la muestra en una plataforma web en tiempo real. “Dejamos de usar el Excel, la App nos brinda resultados individuales comparados y nosotros nos enfocamos en tomar decisiones”, afirma un productor.
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando elementos importantes. Uno de los focos actuales del expediente está centrado en los peritajes a los celulares de los principales involucrados.
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.