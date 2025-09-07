Para qué sirve dejar cáscaras de banana al pie de los limoneros y cuáles son sus beneficios

PREGONANDO PREGONANDO

Tener un limonero en el jardín o en el patio es algo común entre los argentinos. Para que crezca en poco tiempo, muchas personas adoptan diferentes métodos y algunos de ellos son pocos conocidos.

 
A pesar de no ser tan comunes, la mayoría son 100% efectivos. Uno de ellos consiste en dejar cáscaras de banana al pie de los limoneros, un truco que fue pasando de generación en generación.

Hacer esto puede marcar la diferencia con tu planta y no solo con la salud del limonero, sino también en su producción.

Por qué recomiendan hacer esto
Las cáscaras de banana son ricas en potasio, un nutriente esencial para el desarrollo de los cítricos. Cuando las dejás al pie del limonero, se descomponen lentamente y liberan este mineral en la tierra, donde las raíces pueden absorberlo.

Las cáscaras de banana aportan potasio y otros minerales a la tierra, ayudando al desarrollo del limonero. (Foto ilustrativa generada con IA)
Este mineral ayuda a que el limonero crezca más fuerte, desarrolle hojas verdes, sanas, produzca más y mejores frutos. Además, este nutriente es clave para que el árbol resista mejor las enfermedades y el estrés causado por el frío o la sequía.

Beneficios de usar cáscaras de banana en el limonero
Aporta potasio y otros minerales: además del potasio, las cáscaras de banana contienen pequeñas cantidades de fósforo, calcio y magnesio, que también benefician al limonero.
Mejora la estructura del suelo: al descomponerse, las cáscaras ayudan a mantener la humedad y favorecen la actividad de los microorganismos, lo que hace que la tierra sea más fértil.
Es un fertilizante natural y económico: no necesitás gastar en productos químicos. Solo tenés que aprovechar los restos de fruta que normalmente tirarías.
Reduce el desperdicio: es una forma sencilla de reciclar en casa y cuidar el medio ambiente.
Cómo aplicar este truco para fortalecer tu limonero
Pelá una banana y cortá la cáscara en pedazos pequeños.
Enterrá los pedazos alrededor del tronco, sin dejarlos expuestos al aire libre para que no atraiga insectos.
Esperá a que tu limonero crezca fuerte y produzca más frutas.

    

