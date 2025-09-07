PREGONANDO PREGONANDO

El Concejo Deliberante se acerca a la comunidad en la Feria Provincial del Libro

La 1ª Feria Provincial del Libro no solo celebra la literatura, sino que también se ha convertido en una plataforma para que las instituciones locales se conecten con la ciudadanía. En este marco, el stand del Concejo Deliberante ha captado la atención de los visitantes, con una propuesta que vincula el presente legislativo con la rica historia de la ciudad.

Concordia07/09/2025 Mónica Saavedra
troncoso deliberante
La viceintendente y presidente del Concejo, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, destacó la importancia de esta iniciativa organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia. "Para nosotros es fundamental participar en este evento y mostrarle a los vecinos la historia de nuestro Concejo", afirmó. "Exponemos documentos históricos, libros de sesiones y archivos que son testimonio del desarrollo de Concordia. Es una manera de acercar la labor legislativa y su legado a todos los que nos visitan".

La presencia del stand ha sidotroncoso reta urquiza un éxito, atrayendo a estudiantes y público en general, que han podido interactuar con el pasado de su ciudad. Durante el acto inaugural de la feria, la viceintendente guió al ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Dr. Manuel Troncoso, en un recorrido por el stand ubicado en el sector denominado Bibliopatio del Centro de Convenciones.

Reta de Urquiza también resaltó la trascendencia de la feria para la cultura local. "Es una oportunidad única para poner en valor las letras y el pensamiento crítico. La respuesta de la gente ha sido muy positiva, y eso nos motiva a seguir trabajando en este tipo de propuestas", comentó.

La feria, que se extiende hasta hoy sábado 6 de septiembre, cuenta con la participación de figuras destacadas del ámbito literario y artístico, y ofrece una amplia agenda de actividades para toda la familia.

Acompañaron, las concejales Silvina Ovelar y Yaiza Pessolani, el subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto, el vocal de CAFESG Martín Dri, el director del Centro de Convenciones de Concordia Marcelo Spomer, entre otras autoridades.

