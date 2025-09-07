El Concejo Deliberante se acerca a la comunidad en la Feria Provincial del Libro

Dicen que lo prometido a veces es deuda
Pero el Grupo de Amigos y vecinos de la Bianca fiel a sus principios y palabras comprometidas se dieron cita en la Plaza principal del barrio La Bianca.
La 1ª Feria Provincial del Libro no solo celebra la literatura, sino que también se ha convertido en una plataforma para que las instituciones locales se conecten con la ciudadanía. En este marco, el stand del Concejo Deliberante ha captado la atención de los visitantes, con una propuesta que vincula el presente legislativo con la rica historia de la ciudad.Concordia07/09/2025 Mónica Saavedra
La viceintendente y presidente del Concejo, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, destacó la importancia de esta iniciativa organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia. "Para nosotros es fundamental participar en este evento y mostrarle a los vecinos la historia de nuestro Concejo", afirmó. "Exponemos documentos históricos, libros de sesiones y archivos que son testimonio del desarrollo de Concordia. Es una manera de acercar la labor legislativa y su legado a todos los que nos visitan".
La presencia del stand ha sido un éxito, atrayendo a estudiantes y público en general, que han podido interactuar con el pasado de su ciudad. Durante el acto inaugural de la feria, la viceintendente guió al ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Dr. Manuel Troncoso, en un recorrido por el stand ubicado en el sector denominado Bibliopatio del Centro de Convenciones.
Reta de Urquiza también resaltó la trascendencia de la feria para la cultura local. "Es una oportunidad única para poner en valor las letras y el pensamiento crítico. La respuesta de la gente ha sido muy positiva, y eso nos motiva a seguir trabajando en este tipo de propuestas", comentó.
La feria, que se extiende hasta hoy sábado 6 de septiembre, cuenta con la participación de figuras destacadas del ámbito literario y artístico, y ofrece una amplia agenda de actividades para toda la familia.
Acompañaron, las concejales Silvina Ovelar y Yaiza Pessolani, el subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto, el vocal de CAFESG Martín Dri, el director del Centro de Convenciones de Concordia Marcelo Spomer, entre otras autoridades.
Están abiertas las inscripciones al Curso Intensivo “Buenas Prácticas en el Manejo de Refrigerantes Inflamables”, una capacitación única en la región que combina teoría y práctica para enfrentar los nuevos desafíos del sector. Se dictará de forma presencial los días 10 y 11 de septiembre, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 04 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que a partir del próximo lunes 8 de septiembre extenderá su horario de atención al público en las áreas de Educación Vial y Emisión de Licencias.
El Concejo Deliberante ha puesto su mirada en un evento de gran relevancia para la provincia: la “36º Jornada Técnica Nacional del Cultivo del Arroz”. La concejal Claudia Villalba presentó un proyecto de resolución que busca declarar de Interés Municipal a este encuentro anual, destacando su rol crucial en el desarrollo y la sostenibilidad del sector.
(29/9) POR MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN CORTE DE ENERGÍA EN DOS ZONAS HORARIO: 7,30 a 8,00 aprox.
Este miércoles 27 de agosto, a las 18 hs, en el Hotel Hathor, se llevó adelante la primera reunión de Embajadores, un encuentro altamente positivo que dejó como resultado la conformación de una agenda común de trabajo.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
En el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se realizó una visita al complejo Termas del Ayuí, donde las especialistas a cargo de las consultorías en calidad, sostenibilidad y marketing fueron recibidas por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, junto a otros funcionarios provinciales.
Luego de haber formado parte del Ejercicio Guinex V realizado por la Marina del Brasil, el Teniente de Fragata Juan Gabriel Schauvinhold se encuentra rumbo a Estados Unidos de América para participar del Ejercicio Multinacional UNITAS LXVI.
A partir de la captura en la manga y en las recorridas, una aplicación guarda la información en la nube, la sistematiza y la muestra en una plataforma web en tiempo real. “Dejamos de usar el Excel, la App nos brinda resultados individuales comparados y nosotros nos enfocamos en tomar decisiones”, afirma un productor.
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando elementos importantes. Uno de los focos actuales del expediente está centrado en los peritajes a los celulares de los principales involucrados.
