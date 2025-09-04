 Argentina tiene su "ojo que todo lo ve": cómo es el avanzado sistema que estrenó el Ejército y es único en Latinoamérica

El Senado sesionará mañana de las 11 para tratar el rechazo a la ley de discapacidad y la regulación de los DNU
El diputado provincial de LLA, organizador del acto en Moreno, confesó que fue su hija quien lo convenció. "Me dijo que se iba del país", reveló.
Edgardo Perafandeportes03/09/2025
El pasado sábado 30 de agosto se llevó a cabo en Paraná la Segunda Edición de la Travesía del Paraná, prueba de natación de aguas abiertas y frías.
Jose O CouceiroCuriosidades03/09/2025
La denuncia presentada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, activó diversas alarmas, porque lo pretendido en el escrito es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue ratificada por la República Argentina -en 1.984- mediante la ley 23.054.
pregonandoEntre Rios03/09/2025
El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina, y el intendente de General Campos, Javier Mendelovich, encabezaron la firma de un importante convenio marco de colaboración que permitirá potenciar acciones conjuntas en materia de turismo, recreación y desarrollo comunitario.