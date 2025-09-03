Schiaretti: “El equilibrio fiscal es innegociable, pero tiene que ser sustentable”

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó que “el equilibrio fiscal es innegociable”, pero advirtió que “no debe hacerse a los hachazos” porque “sino no dura mucho”.

Schiaretti destacó que lo importante es la asignación de prioridades para que el gasto público sea eficiente y abogó por cambios en la forma en que se distribuyen los recursos.

“Milei ataca el déficit fiscal, pero de una forma no sustentable. No va a aguantar el país que no se atienda a los discapacitados. No va a aguantar el país que los jubilados ganen 41% menos que en 2017. No va a aguantar que no se mantengan los 40.000 kilómetros de rutas”, enumeró el ex gobernador.

En ese sentido alertó: “El riesgo es que el superávit no se sostenga en el tiempo y que vuelva todo para atrás”.

El ex mandatario destacó en ese sentido el rol que tendrá el espacio político “Provincias Unidas”, del cual es uno de los impulsores.

“Provincias Unidas es gente de gestión no de recitar consignas”, remarcó Schiaretti y subrayó que “es lo nuevo en esta elección de medio término”.

El ex gobernador participó este miércoles del ciclo “Diálogos” que la Fundación Mediterránea organizó en Buenos Aires.

Schiaretti remarcó que en “Provincias Unidas hay en común la necesidad de llevar adelante la agenda de la producción, el trabajo y la búsqueda de un país normal. El eje es la sensatez y el sentido común”.

Adelantó que “hay varios gobernadores que van a la elección con su fuerza propia y que luego prometieron que se van a incorporar”, al nuevo espacio.

Schiaretti reiteró que “Argentina necesita reformas de fondo para la que se necesitan acuerdos”.