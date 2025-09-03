LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE AMPLÍA SU HORARIO DE ATENCIÓN

Será de 7:00 a 16:00 horas, lo que permitirá a los vecinos realizar sus trámites para obtener la licencia nacional de conducir de manera más flexible.

Esta medida busca brindar una mayor comodidad a los ciudadanos que, por razones laborales o de otra índole, no pueden realizar sus trámites durante el horario habitual. La repartición municipal busca mejorar la atención al público y facilitar el acceso a los servicios que ofrece.