LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE AMPLÍA SU HORARIO DE ATENCIÓN

Con motivo de festejar el Día del Niño en Los Charrúas, Esteban Montenegro quien pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, organizo junto a la Agrupación Esperanza y Asociación Civil “Carita Feliz”, los vecinos y comerciantes, este festejo en dicha ciudad, el 30 de Agosto.
pregonandoCuriosidades02/09/2025
Ante los acontecimientos que son de dominio público en todo el ámbito nacional e internacional relacionado con los medios de prensa y los periodistas el Circulo Entrerriano de Trabajadores de Prensa realizo el siguiente análisis.
El Senado sesionará mañana de las 11 para tratar el rechazo a la ley de discapacidad y la regulación de los DNU
Jose O CouceiroCuriosidades03/09/2025
La denuncia presentada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, activó diversas alarmas, porque lo pretendido en el escrito es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue ratificada por la República Argentina -en 1.984- mediante la ley 23.054.
Lic. Pablo Formaggini / Agroagenciacampo03/09/2025
Las nuevas variedades de arvejas verdes permiten tener cobertura de suelos y preparar el terreno para el maíz en una doble estrategia comercial. Rentabilidad en diciembre y un luego maíz ideal.