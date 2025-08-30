Una auditoría interna del Gobierno nacional puso el foco sobre las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo. Los datos preliminares de la investigación, impulsada por el Ministerio de Salud, revelan diferencias de precios en la compra de fármacos idénticos. Un caso particular, el de la Asparaginasa Pegilada, destaca por una llamativa disparidad en su costo.

¿Por qué la Asparaginasa Pegilada tiene un sobreprecio del 63%?

Los primeros resultados de la auditoría que encabeza el interventor de Andis, Alejandro Vilches, exponen una diferencia de precios del 63% para un mismo medicamento. El organismo que dirigía Spagnuolo pagó $13.500.176 por cada unidad el 8 de agosto de 2025. En contraste, el Ministerio de Salud adquirió el mismo producto a un precio unitario de $8.274.027, el 14 de agosto de 2024.



El dato que generó mayor alerta entre las autoridades es que el proveedor en ambas operaciones fue Suizo Argentina, la empresa mencionada en los audios atribuidos al exfuncionario y cuyos directivos son investigados por la Justicia. La diferencia de precios supera ampliamente la inflación interanual del sector. El Indec midió para el rubro “Salud” una variación del 35,6% en julio.

Estos datos son considerados “preliminares” por fuentes oficiales y deberán ser completados con el avance de la intervención en Andis. La Justicia, por su parte, podrá corroborarlos en su propia investigación.





¿Qué es la Asparaginasa Pegilada y para qué se utiliza?

La Asparaginasa Pegilada es un medicamento que se utiliza junto a otros fármacos para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en adultos y niños. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH), se administra en pacientes cuyo cáncer no recibió tratamiento previo o que no pueden recibir la versión no pegilada de la asparaginasa.

El fármaco contiene la enzima L-asparaginasa, obtenida de la bacteria E. coli, unida a una sustancia llamada PEG. Esta combinación permite que el medicamento permanezca más tiempo activo en el cuerpo. Su función es descomponer el aminoácido asparagina. De esta forma, detiene la multiplicación de las células cancerosas que necesitan asparagina para crecer.



En promedio, Andis adjudicó la compra de siete fármacos analizados con precios un 30% más elevados que la cartera sanitaria

¿Cómo se explican las diferencias en las compras del Estado?

Andis es un organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Salud. Esta estructura abre interrogantes sobre la coordinación en las adquisiciones. Fuentes del Gobierno mencionaron que la Agencia posee autonomía autárquica para realizar sus propias contrataciones.

Las miradas también se dirigen a los organismos de control. Una adjudicación del Ministerio de Salud a Suizo Argentina por servicios de almacenamiento y distribución de medicamentos incluyó un comentario de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).



El Ministerio de Salud no recibió ofertas para una licitación por la adquisición de Asparaginasa Pegilada en junio

El organismo de control señaló su imposibilidad de emitir conclusiones por no poseer un precio testigo para esa operación. La Sigen realizó este año una supervisión de la Unidad de Auditoría Interna de Andis, pero sus resultados no se hicieron públicos.

Fuentes cercanas indicaron que las compras de medicamentos por parte de Andis podrían haberse canalizado a través del plan Incluir Salud. El detalle de los gastos de este programa, como sus destinatarios, objetos y fechas, no se encuentra disponible de manera pública. La intervención de Vilches ya comenzó a analizar los números de este plan.

