“36° Jornada Técnica Nacional del Cultivo del Arroz”, en el Centro de Convenciones de Concordia

La moción, que ya cuenta con el visto bueno del cuerpo, subraya la trayectoria y el impacto de estas jornadas que, desde hace más de tres décadas, se celebran de forma ininterrumpida. Organizado por entidades de peso como la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER), el Comisionado de Ingenieros Agrónomos de San Salvador (CIASS), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación ProArroz, el evento se ha convertido en un punto de encuentro esencial para la cadena productiva.

Un encuentro para el futuro del Arroz

El corazón de la jornada late con el intercambio de conocimientos y la búsqueda de la innovación. Productores, técnicos, investigadores, y representantes de empresas proveedoras de insumos se reúnen para debatir y actualizarse sobre las últimas tendencias.

Según el proyecto de resolución, el evento se centra en temas vitales para el sector, como la mejora de la productividad, el manejo agronómico, la sanidad vegetal, y la adaptación al cambio climático. También se abordarán estrategias para mejorar la calidad del arroz y asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria.

Un impulso a la colaboración Público-Privada

Uno de los pilares de la jornada es el fomento de la colaboración entre el sector público y privado. La concejal Villalba destaca que el evento es una plataforma ideal para que estos actores trabajen de manera conjunta, enfrentando los desafíos actuales y futuros.

La “36º Jornada Técnica Nacional del Cultivo del Arroz” tendrá lugar en el Centro de Convenciones Concordia durante los días 28 y 29 de agosto. Los asistentes podrán no solo participar en charlas y ponencias, sino también recorrer los stands de empresas, donde se exhibirán las últimas tecnologías y productos relacionados con el cultivo del arroz.

La aprobación de este proyecto de resolución reafirma el compromiso de Concordia con el sector agroindustrial, reconociendo el valor de la investigación, la capacitación y la tecnología como motores del crecimiento regional, concluyó Villalba.

Prensa y Comunicación Concejo Deliberante de Concordia.