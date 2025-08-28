Tres claves del escándalo de corrupción que toca a la hermana de Milei en Argentina

Edgardo Perafandeportes27/08/2025
En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.
El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
José CouceiroEntre Rios27/08/2025
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
" REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y COMEDOR DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE "