Instituciones de Concordia acordaron una agenda común

Este miércoles 27 de agosto, a las 18 hs, en el Hotel Hathor, se llevó adelante la primera reunión de Embajadores, un encuentro altamente positivo que dejó como resultado la conformación de una agenda común de trabajo.

Participaron las siguientes instituciones:
✅ Colegio de Arquitectos de Entre Ríos – Regional Concordia
✅ Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos
✅ Martín Tecco Inmobiliaria
✅ Red de Inmobiliarias y Martilleros de Concordia
✅ Club Salto Grande
✅ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos – Sección Concordia

Por parte del Concordia Buró estuvieron presentes: Agustín Negri, Carlos Haure, Belén Gómez, Maricel Fernández, José Carlos Ostrozky, Sergio Rodríguez y José Luis Almirón.

Una jornada que marca el inicio de un ciclo de encuentros para fortalecer el Turismo de Reuniones y el trabajo institucional en nuestra ciudad. ✨

