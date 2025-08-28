PREGONANDO PREGONANDO

Adorni confirmó que hay dos personas detenidas por el atentado que sufrió Javier Milei en Lomas de Zamora

En una atípica conferencia sin preguntas, el vocero presidencial sostuvo que el presidente se encuentra “en muy buen estado de salud” y trabajando desde Olivos.

Argentina28/08/2025 Noticias
manuel adorni
manuel adorni

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que hay dos personas detenidas luego del “atentado” que sufrió el presidente Javier Milei, junto a la comitiva que lo acompañaba en la recorrida que intentó llevar adelante en la localidad de Lomas de Zamora.

En una atípica conferencia sin preguntas, sostuvo que Milei se encuentra “en muy buen estado de salud” y trabajando desde Olivos, para luego participar del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP).

“No pueden soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”, manifestó.

futbol finde

Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes27/08/2025

En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.

daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.