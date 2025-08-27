PREGONANDO PREGONANDO

El Concejo Deliberante de Concordia llevará a cabo la 21a Sesión Ordinaria

El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.

Concordia27/08/2025 HCD
felipe sastre
felipe sastre

La sesión será presidida por el vice presidente 1° a cargo de la Presidencia Dr. Felipe Sastre. Tendrá lugar en el Salón de Sesiones "Federico Zorraquín", ubicado en el primer piso del Palacio Municipal. En esta oportunidad, los concejales abordarán diversos temas de interés para la ciudad.

Para quienes no puedan asistir de forma presencial, el Concejo Deliberante reafirma su compromiso con la accesibilidad y la transparencia, garantizando la transmisión en vivo de la sesión a través de sus plataformas digitales:

 

YouTube: Canal Concejo Deliberante Concordia (@concejodeliberanteconcordi6517)
 

Facebook: Concejo Deliberante Concordia (@concejodeliberantecdia)
 

 

Mónica Saavedra

Prensa y Difusión del Concejo Deliberante de Concordia. 

