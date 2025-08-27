Valdés denuncia: audio de Spagnuolo revela que Sturzenegger ordenó revocar pensiones sin revisación médica

ENTRE RIOS: LA CORRUPCION AVANZA EN LA GESTION FRIGERIO.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
PREGONANDO PREGONANDO
El diputado peronista dijo que el ministro de Desregulación mandó a vaciar el área de autoría de ANDIS.Argentina27/08/2025 Noticias
El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés.
El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdes, aseguró que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, reconoció que Adolfo Sturzenegger le ordenó “voltear” las pensiones sin revisación medica y que mandó a vaciar el área de autoría de ANDIS.
Al exponer en la sesión donde brinda un informe sobre la gestión de Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, Valdes pidió mantener la autarquía de ANDIS y que no pase al ministerio de Salud.
""Acaba de salir un audio donde Spagnuolo reconoce que Sturzenegger ordenó voltear las pensiones sin revisación médica", agregó.
Señaló que el funcionario “también quien mandó a vaciar el área de auditoría de ANDIS”
"En aras de eso, le solicito que revisen todo y los pensionados sigan cobrando hasta tanto se realice la auditoría médica correspondiente, que el ministro de desregulación ordenó suspender", agregó.
También le dijo a Francos que "usted dijo que hay un aumento exorbitante de las pensiones. Según el censo de del INDEC, en tiempos en que Gabriela Michetti era vicepresidenta, la Argentina tiene 5.200.000 personas con discapacidad, que tendrían acceso al certificado único. Es el 12% de su población".
.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavozdel Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia considera que no es útil abordar los detalles de las negociaciones entre Rusia y EEUU sobre Ucrania fuera del contexto general, apuntó.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
Durante su informe, el jefe de Gabinete gambeteó con habilidad maradoneana las preguntas sobre la responsabilidades de Karina Milei en la causa de las coimas.
El Presidente, su hermana y los candidatos de La Libertad Avanza no pudieron completar la actividad de campaña, por movilizaciones en contra y piedrazos.
El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, en comunicación con Canal E, analizó la estrategia económica del Gobierno en la previa electoral, marcada por tasas de interés históricamente altas, encajes récord para los bancos y fuerte intervención en el mercado de futuros.
El Presidente se presentó en un acto de campaña en la localidad bonaerense de Junín.
El director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral analiza la implementación del nuevo sistema electoral, que se aplica por primera vez a nivel nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a hablar del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y se diferenció del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al señalar que "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem y por todos los funcionarios".
Con el final de la moratoria previsional de la ANSES, que dejó de estar vigente en mayo pasado, el Gobierno de Javier Milei introdujo cambios que afectan directamente el acceso a las pensiones derivadas por fallecimiento de jubilados, así como las condiciones de retiro de un sector vulnerable de la población.
La droguería Suizo Argentina consiguió jugosos contratos por la venta de medicamentos y servicios a los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, según datos oficiales
El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.
El Presidente, su hermana y los candidatos de La Libertad Avanza no pudieron completar la actividad de campaña, por movilizaciones en contra y piedrazos.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavozdel Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia considera que no es útil abordar los detalles de las negociaciones entre Rusia y EEUU sobre Ucrania fuera del contexto general, apuntó.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política: