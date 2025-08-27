Valdés denuncia: audio de Spagnuolo revela que Sturzenegger ordenó revocar pensiones sin revisación médica

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés.



El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdes, aseguró que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, reconoció que Adolfo Sturzenegger le ordenó “voltear” las pensiones sin revisación medica y que mandó a vaciar el área de autoría de ANDIS.

Al exponer en la sesión donde brinda un informe sobre la gestión de Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, Valdes pidió mantener la autarquía de ANDIS y que no pase al ministerio de Salud.

""Acaba de salir un audio donde Spagnuolo reconoce que Sturzenegger ordenó voltear las pensiones sin revisación médica", agregó.

Señaló que el funcionario “también quien mandó a vaciar el área de auditoría de ANDIS”

"En aras de eso, le solicito que revisen todo y los pensionados sigan cobrando hasta tanto se realice la auditoría médica correspondiente, que el ministro de desregulación ordenó suspender", agregó.

También le dijo a Francos que "usted dijo que hay un aumento exorbitante de las pensiones. Según el censo de del INDEC, en tiempos en que Gabriela Michetti era vicepresidenta, la Argentina tiene 5.200.000 personas con discapacidad, que tendrían acceso al certificado único. Es el 12% de su población".

