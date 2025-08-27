La Cooperqativa Electrica de Concordia Informa sus actividades

Te puede interesar

El Concejo Deliberante de Concordia llevará a cabo la 21a Sesión Ordinaria HCD Concordia 27/08/2025 El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.

El oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y ENERSA concejalesjusticialistascdia De:concejalesjustici Concordia 21/08/2025 En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el bloque oficialista impuso su mayoría automática para enviar a comisión la minuta presentada por los Concejales Justicialistas, cuyo objetivo era expresar el rechazo a las declaraciones del candidato a senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, favorables a la privatización de la represa de Salto Grande y de la distribuidora provincial ENERSA.

VETO PRESIDENCIAL. LA EXALTACION DE LA CRUELDAD, EL AUTORITARISMO Y LA OPRESION. CGT R Cdia. Concordia 20/08/2025 El Presidente Milei vetó tres leyes fundamentales sancionadas por el Senado de la Nación el pasado 10 de Julio del año en curso. Moratoria Previsional, un mínimo aumento en los haberes jubilatorios y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.-

Los trabajadores reivindicamos a Salto Grande como patrimonio de los entrerrianos y los argentinos. pregonando Concordia 19/08/2025 Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a Senador Joaquín Benegas Lynch.