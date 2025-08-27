Mariano Gorodisch: “Si el triunfo del kirchnerismo es por más de cinco puntos, habrá lunes negro en los mercados”

ENTRE RIOS: LA CORRUPCION AVANZA EN LA GESTION FRIGERIO.
El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, en comunicación con Canal E, analizó la estrategia económica del Gobierno en la previa electoral, marcada por tasas de interés históricamente altas, encajes récord para los bancos y fuerte intervención en el mercado de futuros.Argentina27/08/2025pregonando
“Los bancos privados hoy le ganan incluso al Banco Nación en la tasa. Tenés el embalse número uno que le elevó al 53,5% la tasa de plazos fijos en pesos a 30 días”, señaló Mariano Gorodisch.
Encarecimiento del crédito ante la suba de tasas
Luego, explicó el impacto del endurecimiento monetario: “Esto provoca un encarecimiento del crédito total, un corte del crédito y un aumento de la morosidad. Se conoció el balance del Banco Galicia donde hay los cargos por incobrabilidad, lo que sufrió por incobrabilidad se duplicó, llegando al 5,5% en un año”.
En ese contexto, Gorodisch mencionó que los bancos buscan alternativas: “La tasa TAMAR de plazos fijos mayoristas de más de 1.000 millones de pesos superó por primera vez el 60%. Entonces, cada vez más bancos están saliendo a emitir obligaciones negociables en dólares a una tasa del 7% anual y se cubren con futuros a mayo”.
Cómo impacta la incertidumbre electoral en el mercado
También planteó que la incertidumbre electoral condiciona las expectativas del mercado: “El mercado de dólar futuro, por primera vez, te pone que ya en noviembre, al mes siguiente de la elección, el dólar va a superar lo que va a estar la banda cambiaria, el techo de la banda cambiaria, en noviembre lo vas a tener en 1.500 y se están negociando ya contratos de dólar futuro para noviembre en 1.515”.
Para el periodista, el desenlace en la provincia de Buenos Aires será determinante: “Hoy la elección del mercado está concentrada en lo que puede llegar a pasar el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, porque si el triunfo de la oposición, del kirchnerismo, es por más de cinco puntos de diferencia, va a ser un problema. Vas a tener un lunes negro en los mercados”.
Sin embargo, comentó que el Gobierno intentará mostrarse fortalecido: “El mercado ya sabe que el Gobierno va a decir yo gané, aunque pierde en las tres secciones. Exactamente. Va a decir yo gané porque ahora voy a tener muchos más representantes de los que tenía antes”.
El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavozdel Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia considera que no es útil abordar los detalles de las negociaciones entre Rusia y EEUU sobre Ucrania fuera del contexto general, apuntó.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
El diputado peronista dijo que el ministro de Desregulación mandó a vaciar el área de autoría de ANDIS.
Durante su informe, el jefe de Gabinete gambeteó con habilidad maradoneana las preguntas sobre la responsabilidades de Karina Milei en la causa de las coimas.
El Presidente, su hermana y los candidatos de La Libertad Avanza no pudieron completar la actividad de campaña, por movilizaciones en contra y piedrazos.
El Presidente se presentó en un acto de campaña en la localidad bonaerense de Junín.
El director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral analiza la implementación del nuevo sistema electoral, que se aplica por primera vez a nivel nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a hablar del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y se diferenció del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al señalar que "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem y por todos los funcionarios".
Con el final de la moratoria previsional de la ANSES, que dejó de estar vigente en mayo pasado, el Gobierno de Javier Milei introdujo cambios que afectan directamente el acceso a las pensiones derivadas por fallecimiento de jubilados, así como las condiciones de retiro de un sector vulnerable de la población.
La droguería Suizo Argentina consiguió jugosos contratos por la venta de medicamentos y servicios a los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, según datos oficiales
El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.
