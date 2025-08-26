"Saquen al pingüino del cajón", sin menciones al escándalo de la Andis, Milei prefirió atacar a Néstor Kirchner

El presidente Javier Milei reapareció este lunes, en plena tensión por el escándalo de los audios de Spagnuolo, en un acto de campaña en Junín y volvió a prometer “clavarle el último clavo del cajón al kirchnerismo” de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre. La presentación estaba prevista para la semana pasada, pero fue reprogramada por inclemencias climáticas.



Apenas se asomó entre la gente vigoreó y cantó. Subió al escenario, abrazó a los suyos y abrió: “Saquen al pinguiño del cajón”.

Previamente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habló para expresaró su “solidaridad” con los militantes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron agredidos en la previa y repitió la consigna de campaña “kirchnerismo nunca más”.

“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos ‘Kirchnerismo nunca más’”, expresó. La funcionaria dijo: “No queremos que pasen más estas cosas, no puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros. Me solidarizo con toda nuestra juventud y gracias por poner todo lo que hay que poner”.

Noticia en desarrollo...