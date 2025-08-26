PREGONANDO PREGONANDO

"Saquen al pingüino del cajón", sin menciones al escándalo de la Andis, Milei prefirió atacar a Néstor Kirchner

El Presidente se presentó en un acto de campaña en la localidad bonaerense de Junín.

Argentina26/08/2025 eldiario.es
El presidente Javier Milei reapareció este lunes, en plena tensión por el escándalo de los audios de Spagnuolo, en un acto de campaña en Junín y volvió a prometer “clavarle el último clavo del cajón al kirchnerismo” de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre. La presentación estaba prevista para la semana pasada, pero fue reprogramada por inclemencias climáticas.


Apenas se asomó entre la gente vigoreó y cantó. Subió al escenario, abrazó a los suyos y abrió: “Saquen al pinguiño del cajón”.

Previamente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habló para expresaró su “solidaridad” con los militantes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron agredidos en la previa y repitió la consigna de campaña “kirchnerismo nunca más”.

“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos ‘Kirchnerismo nunca más’”, expresó. La funcionaria dijo: “No queremos que pasen más estas cosas, no puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros. Me solidarizo con toda nuestra juventud y gracias por poner todo lo que hay que poner”.

Noticia en desarrollo...

duatlon

SIN RUIDO, PERO CON MUCHO ÉXITO

Edgardo Perafan
deportes26/08/2025

El autódromo no tuvo ruido este fin de semana, pero sí muchísima actividad porque la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas llevó a cabo allí una nueva fecha del Duatlón y a ello le agregó una competencia pedestre de 5 kilómetros, libre y para todos.

milei cambalache

CAMBALACHE

Diario del Sur
Argentina20/08/2025

Esa letra transformada en tango, que Enrique Discépolo la escribió en casi un suspiro y que en forma obstinada nos marca la realidad que a veces cuesta aceptarla, continúa atormentándonos casi como una tragedia.

circulo entrerriano trabajadores de prensa

Descuentos especiales para socios del Circulo Entrerriano de Prensa

pregonando
16/08/2025

EL CIRCULO ENTRERRIANO DE TRABAJADORES DE PRENSA INFORMA LAS NUEVAS INCORPORACIOES DE EMPRESAS Y COMERCIOS, CON IMPORTANTES DESCUENTOS PARA TODOS SUS ASOCIADOS, CON CARNET Y CUOTA EL DIA...(en cada caso consultar las bonificaciones y formas de pagos)

control policia

INTENSA ACTIVOIDAD D3ESARROLLA LA POLICIA PROVINCIAL, E.R

pregonando
Policiales25/08/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

clinica

Sábado 30 CLÍNICA DE PARAPOWERLIFTING

Edgardo Perafan
deportes25/08/2025

Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo una Clínica de Parapowerlifting, teórico-práctica, en la Clínica del Deportista sita en Hipólito Irigoyen y Paraná de nuestra ciudad.